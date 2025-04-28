كيفية إلغاء الأقلام ومستلزمات القرطاسية الأخرى

الخطوة الأولى في التراجع هي تحديد العناصر التي يجب أن تبقى والتي يجب أن تذهب. هل تم مضغ بعض أقلام الرصاص الخاصة بك ، أم أن أقلام الحبر الجافة ، أم أن مظاريفك تضررت؟ ربما يكون لديك عدد غير ملائم من مقاطع الورق أو المفترات التي لا تحتاجها.

ليس عليك بالضرورة التخلص من العناصر التي لا تستخدمها ، خاصة إذا كانت لا تزال تعمل. هناك الكثير من الأماكن التي ستأخذ العناصر المستخدمة بلطف ، مثل النوايا الحسنة أو المدارس أو حتى مكتبتك المحلية. ابدأ بوضع أغراضك في ثلاثة أكوام: “Keep” و “Discard” و “Donate”.

بعد ذلك ، اسحب صانع الملصقات! هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاستخدام صانع الملصقات لتنظيم لوازم المكاتب المنزلية الخاصة بك. أولاً ، حدد المكان الذي تريد الاحتفاظ به في إمداداتك وأي العناصر التي سيتم إقرانها معًا. يمكن أن تجلس أقلام وأقلام الرصاص معًا في جرة أو في حاويات منفصلة ، اعتمادًا على عدد العناصر التي لديك ومساحة المكتب أو الدرج المتاحة للتنظيم. ركز على وضع العلامات على الإمدادات الشائعة الاستخدام ، وربما حتى تستخدم مصطلحات وضع العلامات التي تصف على نطاق واسع العناصر التي ترغب في إقرانها معًا ، مثل “أدوات الكتابة” للأقلام والأقلام الرصاص والعلامات. بالنسبة لمقاطع الموثق ، ومقاطع الورق ، و thumbtacks ، يمكنك استخدام “مقاطع ودبابيس”.