كيفية إلغاء الأقلام ومستلزمات القرطاسية الأخرى

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عندما تتراكم مجموعة من مستلزمات القرطاسية ، يكون من السهل جدًا على مساحة العمل أو الأدراج أن تذوب في فوضى تشوش. مع مرور الوقت ، قد تتضرر الأقلام ، أقلام الرصاص ، والأظرف أو تدمر ببساطة. بدلاً من إلقاء هذه العناصر ، يتم إلقاؤها في درج أو حقيبة واستبدالها بعناصر جديدة. إذا كنت ترغب في إبطال أقلامك وإمدادات القرطاسية ، فستحتاج إلى التخلص من العناصر القديمة وغير المرغوب فيها ، والاستثمار في بعض الجرار أو المنظمين الصلبة ، وتطوير نظام جديد للحفاظ على أساسياتك حيث يجب أن تكون.
لا يقتصر الأمر على تنظيم مستلزمات القرطاسية الخاصة بك مهمة للتخلص من الفوضى ، ولكنها تبقي أيضًا عناصر مهمة في جميع الأوقات. إذا سقطت في كارثة الفوضى ، فليس من الصعب استعادة مكتب منزلك أو محطة العمل على المسار الصحيح. فيما يلي بعض الطرق البسيطة لجعل إعادة تنظيم مستلزمات القرطاسية الخاصة بك بسرعة وفعالة.
تنظيف وتسمية عناصر القرطاسية
الخطوة الأولى في التراجع هي تحديد العناصر التي يجب أن تبقى والتي يجب أن تذهب. هل تم مضغ بعض أقلام الرصاص الخاصة بك ، أم أن أقلام الحبر الجافة ، أم أن مظاريفك تضررت؟ ربما يكون لديك عدد غير ملائم من مقاطع الورق أو المفترات التي لا تحتاجها.
ليس عليك بالضرورة التخلص من العناصر التي لا تستخدمها ، خاصة إذا كانت لا تزال تعمل. هناك الكثير من الأماكن التي ستأخذ العناصر المستخدمة بلطف ، مثل النوايا الحسنة أو المدارس أو حتى مكتبتك المحلية. ابدأ بوضع أغراضك في ثلاثة أكوام: “Keep” و “Discard” و “Donate”.
بعد ذلك ، اسحب صانع الملصقات! هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاستخدام صانع الملصقات لتنظيم لوازم المكاتب المنزلية الخاصة بك. أولاً ، حدد المكان الذي تريد الاحتفاظ به في إمداداتك وأي العناصر التي سيتم إقرانها معًا. يمكن أن تجلس أقلام وأقلام الرصاص معًا في جرة أو في حاويات منفصلة ، اعتمادًا على عدد العناصر التي لديك ومساحة المكتب أو الدرج المتاحة للتنظيم. ركز على وضع العلامات على الإمدادات الشائعة الاستخدام ، وربما حتى تستخدم مصطلحات وضع العلامات التي تصف على نطاق واسع العناصر التي ترغب في إقرانها معًا ، مثل “أدوات الكتابة” للأقلام والأقلام الرصاص والعلامات. بالنسبة لمقاطع الموثق ، ومقاطع الورق ، و thumbtacks ، يمكنك استخدام “مقاطع ودبابيس”.
تنظيم مكتبك وأدراجك
يجب عليك أيضًا النظر في المواقع الأكثر ملاءمة لعناصر القرطاسية التي تستخدمها كثيرًا. إذا قمت بكتابة قائمة البقالة الخاصة بك في المطبخ ، فاحفظ جرة صغيرة للحصول على أقلام الرصاص ومفكرة في مكان ما على المنضدة. إذا كان لديك مكتب منزلي ، فيجب تنظيم معظم اللوازم الخاصة بك على مكتبك أو في مكتبك. يمكن لهذا منظم سطح المكتب الأبيض متعدد الأغراض في الاحتفاظ بالكتب والأظرف والأوراق ومستلزمات القرطاسية بالترتيب وفي متناول اليد. يمكن للمجلدات والمجلدات أيضًا الاحتفاظ بالأوراق والأظرف المخزنة بدقة ، ويمكن أن تتناسب مع منظم سطح المكتب.
بالنسبة لمؤسسة الدرج ، يمكن أن يساعد منظم درج المكتب القابل للتوسيع في Marbrasse في الحفاظ على نظافة سطح المكتب ، والتصميم القابل للتخصيص القابل للتخصيص يجعل من السهل تكوين المنظم لتلبية احتياجاتك. إذا كنت تبحث عن منظمين أكثر اقتصادًا ، فإن المتاجر مثل Dollar Tree لديها اكتشافات مذهلة للحفاظ على مكتبك منظمًا وأنيقًا.
إذا كان لديك مكتب به أدراج متعددة ، فقم بتعيين وظيفة محددة لكل واحدة. لذا ، بالإضافة إلى وجود درج لمستلزماتك المكتبية القياسية – الأقلام ، والعلامات ، ومقاطع الورق ، وما إلى ذلك – استخدم درجًا آخر لتخزين اللوازم والبريد البريدي ، مثل الورق ، خراطيش الحبر ، الأظرف ، والطوابع. أخيرًا ، إذا كنت تفتقر إلى مساحة المكتب أو الدرج ، فإن Pegboard هي مكتب منزلي ممتاز آخر للحفاظ على فوضى مكتبك خالية من الفوضى.