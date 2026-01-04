كيفية إنشاء نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية لحديقة أكثر رطوبة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة مستدام له العديد من الاستخدامات في كل من المنازل والحدائق، بما في ذلك حلول السقي الذاتي لحديقتك. مع وجود كل التقنيات والبطاريات ومولدات الطاقة الشمسية الجديدة، قد يكون من الصعب التفكير في تركيب مشروع DIY يعمل بالطاقة الشمسية، خاصة عندما يوصي المحترفون باستخدام فنيين مرخصين لتركيب الألواح الشمسية. ومع ذلك، المساعدة المهنية مطلوبة فقط عند التعامل مع نظام شمسي يستخدم عاكسًا، مثل الطاقة الشمسية للمركبة الترفيهية أو السيارة الكهربائية أو المنزل. بالنسبة للتطبيقات الأصغر مثل نظام الري، لن تحتاج إلى كل الأجراس والصفارات. كل ما تحتاجه هو مجموعة أدوات الري بالطاقة الشمسية، والتي يمكنك شراؤها مجمعة مسبقًا، أو يمكنك شراء الأنابيب والتقطير ومضخة الطاقة الشمسية بشكل منفصل.
إن وضع هذه الميزة الخارجية التي ستجعل حياة أي بستاني أسهل هو أمر سهل. لتركيب نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية، ستحتاج إلى البدء بتحديد حجم المساحة الخاصة بك، وتحديد كمية الري اللازمة، وإعداد المواد لتناسب تصميمك. بمجرد أن تعرف بالضبط كيف ستتناسب الأشياء معًا، يمكنك البدء في تجميع النظام. عندما يكون كل شيء جاهزًا، يجب أن تقوم المضخة الشمسية بكل العمل نيابةً عنك.
قم بتخطيط مخطط الري الخاص بك وقم بإعداد المواد
جزء من جلب التصميم الصديق للبيئة إلى منزلك هو الحد من النفايات. قبل شراء المواد الخاصة بك، ستحتاج إلى رسم مخطط الري بالكامل للتأكد من أن لديك أنابيب كافية للوصول إلى كل نبات. ابدأ بمصدر المياه. قياس المسافة بين مصدر المياه ومنطقة الزراعة. ثم قم بقياس المسافة بين كل نبات. سيخبرك هذا بالمكان الذي ستحتاج إلى وضع القطرات فيه، بالإضافة إلى إجمالي طول الأنابيب اللازمة لإكمال المشروع (المجموع الإجمالي لجميع القياسات).
بمجرد أن تعرف مقدار الأنابيب وعدد القطرات التي تحتاجها، قم بشراء المواد اللازمة. يمكن أن تتراوح تكلفة المجموعة من 20 دولارًا إلى 70 دولارًا أو أكثر على أمازون، اعتمادًا على حجم احتياجاتك. ستحتاج إلى مقص أو أداة قطع حادة تعمل على الأنابيب. يمكنك محاولة قطع جميع الأنابيب وفقًا لقياساتك السابقة؛ ومع ذلك، فمن الأكثر دقة العمل من خلال التخطيط بنفس نمط التصميم. ابدأ بتوصيل الأنبوب بمصدر المياه غير المملوء (أو المغلق). مرر الأنبوب إلى المصنع الأول وقم بعمل قطع. هذا هو المكان الذي سوف تعلق القطرات. كرر لكل نبات. بمجرد توصيل النظام بأكمله بشكل آمن مع عدم وجود احتمال لحدوث تسربات، قم بتوصيل المضخة الشمسية بالنظام وفقًا للتعليمات الموجودة في المجموعة. ضع الشاحن الشمسي في مكان يحصل على الكثير من أشعة الشمس خلال النهار.