كيفية إنشاء نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية لحديقة أكثر رطوبة

الطاقة الشمسية هي مصدر طاقة مستدام له العديد من الاستخدامات في كل من المنازل والحدائق، بما في ذلك حلول السقي الذاتي لحديقتك. مع وجود كل التقنيات والبطاريات ومولدات الطاقة الشمسية الجديدة، قد يكون من الصعب التفكير في تركيب مشروع DIY يعمل بالطاقة الشمسية، خاصة عندما يوصي المحترفون باستخدام فنيين مرخصين لتركيب الألواح الشمسية. ومع ذلك، المساعدة المهنية مطلوبة فقط عند التعامل مع نظام شمسي يستخدم عاكسًا، مثل الطاقة الشمسية للمركبة الترفيهية أو السيارة الكهربائية أو المنزل. بالنسبة للتطبيقات الأصغر مثل نظام الري، لن تحتاج إلى كل الأجراس والصفارات. كل ما تحتاجه هو مجموعة أدوات الري بالطاقة الشمسية، والتي يمكنك شراؤها مجمعة مسبقًا، أو يمكنك شراء الأنابيب والتقطير ومضخة الطاقة الشمسية بشكل منفصل.

إن وضع هذه الميزة الخارجية التي ستجعل حياة أي بستاني أسهل هو أمر سهل. لتركيب نظام ري يعمل بالطاقة الشمسية، ستحتاج إلى البدء بتحديد حجم المساحة الخاصة بك، وتحديد كمية الري اللازمة، وإعداد المواد لتناسب تصميمك. بمجرد أن تعرف بالضبط كيف ستتناسب الأشياء معًا، يمكنك البدء في تجميع النظام. عندما يكون كل شيء جاهزًا، يجب أن تقوم المضخة الشمسية بكل العمل نيابةً عنك.