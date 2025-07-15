كيفية اختراق لوحة تقطيع ايكيا في منظمة كونترتوب ذكية

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
يمكن أن تسبب عدادات الفوضى التوتر ، وتقلل من الإنتاجية ، وتنتقص من جمالية منزلك -بغض النظر عن الغرفة التي تتواجد فيها. بالنسبة للأداة التي يمكن أن تساعدك في تنظيم أي عداد تقريبًا ، فكر في لوحة تقطيع Ikea. يحتوي لوحة الخيزران على تصميم مرتفع ، مما يوفر تصريحًا للتخزين تحتها. هذا يعني أنه مثالي للتراجع ، مع الحفاظ على القاعدة المعتمدة من المصمم والتي تضع أقصى استفادة من المساحة الرأسية في الاعتبار.
للاستفادة من البناء المرتفع في Stolthet ، فكر في ما يمكنك وضعه تحتها بالضبط. وفقًا لموقع Ikea على الإنترنت ، قال مصمم مجلس الإدارة إنه يريد أن تتناسب حاويات Ikea 365+ لتخزين الأغذية أسفلها لتسهيل الطعام والتنظيم. أبعاد تلك الحاويات ارتفاع 2 بوصة وعرضها 6 بوصات وعمق 8 بوصات. لذلك ، فإن أي سفينة ذات حجم مماثل أو أصغر ستناسب.
من المحتمل أن يكون لديك بالفعل وعاء ضحل أو صينية أو حاوية أخرى في المنزل يناسب الفاتورة. ولكن إذا لم تقم بذلك ، فاحصل على حاوية Ikea الزجاجية مقابل 2.99 دولار فقط. لأسلوب مختلف ، جرب شيئًا مثل علبة الأليون الصغيرة من Amazon- اثنان سوف يناسبان بشكل مريح بجوار بعضهما البعض. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحاوية الموجودة أسفل المهروس ليست ضرورية بالضرورة. اعتمادًا على ما تقوم بتخزينه ، يمكنك فقط الحفاظ على العناصر مغطاة كما هي. ولكن بغض النظر عن ما تختاره ، فإن أسطحك ستكون أكثر تنظيماً من ذي قبل ، سواء كنت تتجول في أساسيات الطهي في المطبخ أو تصطف روتين العناية بالبشرة في الحمام.
استخدم stolthet حول المنزل
على كونترتوب المطبخ ، اقلب الممتدة إلى صينية متدرجة للطبخ الأساسية. الحفاظ على عناصر مثل الزيت والخل والفلفل في الأعلى ، واستخدم المساحة أدناه لتخزين المنتجات الصغيرة (فكر في الثوم والكراث). أو ، قم بإعدادها كمحطة قهوة صغيرة في المنزل لبدء إنتاجيتك في الصباح. ضع أساسيات القهوة الكبيرة مثل الفاصوليا والمرشحات والقدح المفضل لديك في الأعلى. بعد ذلك ، استخدم المنطقة السفلية للحفاظ على قرون الإسبريسو أو حزم السكر أو حتى أكياس الشاي. استخدام رائع آخر؟ إبقاء هاتفك مرتفعًا أثناء استخدامه للإشارة إلى وصفة أثناء طهيها. احجز بعض المساحة الممتدة لصاحب الهاتف ، واطبخي دون القلق بشأن رش الأطعمة في جميع أنحاء جهازك.
في الحمام ، يمكن أن تساعد stolthet في الحفاظ على العناصر المفضلة لديك معًا واضحة كونترتوبك. استخدم الجزء العلوي لعرض العناية بالبشرة اليومية مثل المنظفات والمستحضرات و SPF في وضع مستقيم. تحتها ، تخزين العناصر الصغيرة مثل مسحات القطن أو بضع مناشف الوجه النظيفة. يمكنك أيضًا استخدام الجزء العلوي من لوحة التقطيع لعقد منتجات رعاية الأسنان الخاصة بك ، ووضع شريط من الصابون اليدوي في طبق على المنضدة أدناه. خذ تنظيم خطوة إلى الأمام عن طريق إضافة حاوية مباشرة على stolthet ، مثل منظم ettori acrylic مع مقصورات. لمنع المنظم من الانزلاق أثناء الفرز عبر أدوات النظافة الأساسية ، قم بتثبيته إلى اللوحة مع قطعة من المتحف في كل زاوية أسفل.