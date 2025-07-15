كيفية اختراق لوحة تقطيع ايكيا في منظمة كونترتوب ذكية

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يمكن أن تسبب عدادات الفوضى التوتر ، وتقلل من الإنتاجية ، وتنتقص من جمالية منزلك -بغض النظر عن الغرفة التي تتواجد فيها. بالنسبة للأداة التي يمكن أن تساعدك في تنظيم أي عداد تقريبًا ، فكر في لوحة تقطيع Ikea. يحتوي لوحة الخيزران على تصميم مرتفع ، مما يوفر تصريحًا للتخزين تحتها. هذا يعني أنه مثالي للتراجع ، مع الحفاظ على القاعدة المعتمدة من المصمم والتي تضع أقصى استفادة من المساحة الرأسية في الاعتبار.

للاستفادة من البناء المرتفع في Stolthet ، فكر في ما يمكنك وضعه تحتها بالضبط. وفقًا لموقع Ikea على الإنترنت ، قال مصمم مجلس الإدارة إنه يريد أن تتناسب حاويات Ikea 365+ لتخزين الأغذية أسفلها لتسهيل الطعام والتنظيم. أبعاد تلك الحاويات ارتفاع 2 بوصة وعرضها 6 بوصات وعمق 8 بوصات. لذلك ، فإن أي سفينة ذات حجم مماثل أو أصغر ستناسب.

من المحتمل أن يكون لديك بالفعل وعاء ضحل أو صينية أو حاوية أخرى في المنزل يناسب الفاتورة. ولكن إذا لم تقم بذلك ، فاحصل على حاوية Ikea الزجاجية مقابل 2.99 دولار فقط. لأسلوب مختلف ، جرب شيئًا مثل علبة الأليون الصغيرة من Amazon- اثنان سوف يناسبان بشكل مريح بجوار بعضهما البعض. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحاوية الموجودة أسفل المهروس ليست ضرورية بالضرورة. اعتمادًا على ما تقوم بتخزينه ، يمكنك فقط الحفاظ على العناصر مغطاة كما هي. ولكن بغض النظر عن ما تختاره ، فإن أسطحك ستكون أكثر تنظيماً من ذي قبل ، سواء كنت تتجول في أساسيات الطهي في المطبخ أو تصطف روتين العناية بالبشرة في الحمام.