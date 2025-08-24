كيفية اختيار أفضل بذور الكرز للزراعة والنمو في الفناء الخاص بك

يمكن أن تكون الكرز المتنامي من البذور تجربة بستنة ممتعة – وقد تسفر عن بعض النتائج اللذيذة. ولكن قبل أن تزرع أي بذرة كرز قديمة في الفناء الخاص بك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها لمنحها أفضل فرصة للنمو في شجرة مزدهرة. الخطوة الأولى (وربما الأكثر أهمية) هي تحديد مكان شراء الكرز ستحصل عليها. قد يبدو الاستيلاء على حقيبة من متجر البقالة خيارًا واضحًا ، لكنه في الواقع غير مستحسن. وذلك لأن هناك فرصة جيدة أن تم استيراد تلك الكرز من منطقة ذات مناخ مختلف ، وبالتالي قد لا تزدهر في منطقتك. ربما تم تبريد البعض أو هجينة معقدة يمكن أن تكون معقمة. سيكون لديك حظ أفضل بكثير مع البذور من الكرز الطازج الذي تم شراؤه في سوق للمزارعين المحليين أو تم اختياره من شجرة تنمو بشكل طبيعي في مكان قريب.

يعد المناخ أمرًا مهمًا جدًا للتفكير عند اختيار نوع بذور الكرز التي تزرعها. هناك ما لا يقل عن 16 نوعًا من الكرز الذي يمكنك زرعه وتنمو في حديقتك ، ولن يحقق كل شيء جيدًا في المنطقة التي تعيش فيها. أصناف الكرز الحلوة مثل “Bing” و “Rainier” (Prunus Avium) ، على سبيل المثال ، تعمل بشكل أفضل في المناطق ذات المناخات الأكثر دفئًا وشتاءًا أكثر اعتدالًا – أماكن مثل يوتا وتينيسي. ومع ذلك ، يمكن أن تتسامح الكرز الحامض مثل Morello (Prunus Cerasus) وصنفته “Montmorency”.