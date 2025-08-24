كيفية اختيار أفضل بذور الكرز للزراعة والنمو في الفناء الخاص بك

يمكن أن تكون الكرز المتنامي من البذور تجربة بستنة ممتعة – وقد تسفر عن بعض النتائج اللذيذة. ولكن قبل أن تزرع أي بذرة كرز قديمة في الفناء الخاص بك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها لمنحها أفضل فرصة للنمو في شجرة مزدهرة. الخطوة الأولى (وربما الأكثر أهمية) هي تحديد مكان شراء الكرز ستحصل عليها. قد يبدو الاستيلاء على حقيبة من متجر البقالة خيارًا واضحًا ، لكنه في الواقع غير مستحسن. وذلك لأن هناك فرصة جيدة أن تم استيراد تلك الكرز من منطقة ذات مناخ مختلف ، وبالتالي قد لا تزدهر في منطقتك. ربما تم تبريد البعض أو هجينة معقدة يمكن أن تكون معقمة. سيكون لديك حظ أفضل بكثير مع البذور من الكرز الطازج الذي تم شراؤه في سوق للمزارعين المحليين أو تم اختياره من شجرة تنمو بشكل طبيعي في مكان قريب.
يعد المناخ أمرًا مهمًا جدًا للتفكير عند اختيار نوع بذور الكرز التي تزرعها. هناك ما لا يقل عن 16 نوعًا من الكرز الذي يمكنك زرعه وتنمو في حديقتك ، ولن يحقق كل شيء جيدًا في المنطقة التي تعيش فيها. أصناف الكرز الحلوة مثل “Bing” و “Rainier” (Prunus Avium) ، على سبيل المثال ، تعمل بشكل أفضل في المناطق ذات المناخات الأكثر دفئًا وشتاءًا أكثر اعتدالًا – أماكن مثل يوتا وتينيسي. ومع ذلك ، يمكن أن تتسامح الكرز الحامض مثل Morello (Prunus Cerasus) وصنفته “Montmorency”.
هل حديقتك منزل أفضل لبذور الكرز الحلوة أو التي لاذع؟
بشكل عام ، يتم تكييف أشجار الكرز لتنمو في المناخات الباردة ، وسيحقق معظمها جيدًا في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8 ، اعتمادًا على التنوع. تتطلب أشجار الكرز عددًا معينًا من “ساعات البرد” النائمة للزهر والفواكه بشكل صحيح ، لذلك لا يوجد سوى عدد قليل من الأصناف التي يمكن زراعتها في الولايات الجنوبية ، بما في ذلك Prunus Avium “Royal Lee” و Prunus Avium “Minnie Royal”. عند اكتشاف أصناف بذور الكرز الأكثر توافقًا مع مناخك ، يعد ضوء الشمس عاملًا مهمًا في الاعتبار أيضًا. تحتاج الكرز الحلو إلى الكثير من أشعة الشمس – حوالي ست إلى سبع ساعات في اليوم – لبناء محتوى السكر. تورتة الكرز ، من ناحية أخرى ، يمكنها التعامل مع المزيد من الظل.
حيث تخطط لزراعة مسائل بذور الكرز الخاصة بك ، أيضًا ، لأن بعض البذور ستحتاج إلى مساحة أكبر للنمو. بعض الكرز الحلو ، على سبيل المثال ، لا يمكن أن تلوث أنفسهم ، وستحتاج إلى شجرة متوافقة ثانية في مكان قريب من أجل التلقيح المتقاطع. بمعنى آخر ، إذا كنت ترغب في زراعة الكرز الحلو من البذور ، فقد تحتاج إلى حديقة أكثر اتساعًا قليلاً مما لو كنت تنمو كرز تورتة ، والتي تكون ذاتية. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن أفضل وقت لحصاد الكرز سيعتمد على التنوع. الكرز الحلو مثل “Bing” و “Rainier” ، على سبيل المثال ، عادة ما تكون جاهزة لالتقاط في أوائل يوليو ، في حين أن الكرز تورتة مثل “Montmorency” ليست جاهزة أحيانًا حتى أغسطس. لذا ، إذا ذهبت بعيدًا في عطلة كل أغسطس ، فقد لا يكون مجموعة متنوعة من الكرز هو الخيار الأفضل.
إعداد وزراعة بذور الكرز التي اخترتها
بمجرد أن تضيق أي مجموعة متنوعة من بذور الكرز ستعمل بشكل أفضل لك ولحديقتك ، فقد حان الوقت للجزء الأكثر إثارة: الزراعة! أسهل خطوة في هذه العملية ، بالطبع ، تناول وجبة خفيفة على مجموعة متنوعة من الكرز التي اخترتها للكشف عن الحفر التي ستزرعها. والخطوة التالية هي نقعهم في الماء الدافئ لبضع دقائق. سيساعد هذا على تنظيفها وإزالة أي من اللحم المتبقي ، ومنع نمو القالب ، وفي النهاية الحصول عليها في أفضل شكل للزراعة.
لإعطاء بذاتك أفضل فرصة للنجاح ، من المهم أيضًا تعريضها للبرد قبل زراعتها ، والمعروفة أيضًا باسم التقسيم الطبقي البارد. للقيام بذلك ، ما عليك سوى تخزين البذور في حاوية أو حقيبة مع طحالب أو رمال خث رطبة ، ووضعها في الثلاجة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. عندما تكون جاهزًا ، ابدأ بزراعتها في حاويات صغيرة مملوءة بتربة بوتينج لإنباتها (تأكد من زراعة عدة بذور لكل حاوية).
بمجرد أن ينبت ، قم بإزالة شتلات الكرز الأضعف من كل حاوية للسماح لأقوى الحاوية بالنمو حتى يصل طولها إلى 8 إلى 12 بوصة ، وفي هذه النقطة سيكونون مستعدين للزرع إلى حديقتك الخارجية. يعتمد أفضل وقت للقيام بذلك على مناخك ، ولكن يوصى بالانتظار حتى الربيع عندما يختفي الصقيع تمامًا. على الرغم من أن تزايد الكرز من البذور عملية أطول وأكثر تعقيدًا من مجرد زراعة شجرة الكرز أو الصبفة الراسخة ، فهي بالتأكيد ليست مستحيلة. وفي النهاية ، ستتم مكافأتك بالفواكه الطازجة التي يمكن أن يستمتع بها كل من البستانيين والطيور.