كيفية اختيار أفضل شاحن لبطارية جزازة العشب الخاصة بك

تخيل الاستيقاظ في وقت مبكر من صباح أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع للقيام ببعض الأعمال على الفناء الخاص بك ، فقط لاكتشاف أن جزازة العشب لن تبدأ. في ذهنك ، كنت متأكدًا من أنه كان لديه ما يكفي من العصير قبل أن تضعه بعيدًا. ولكن الآن لديك ضيوف قادمون ، مما يجعلك أكثر يأسًا لتقليص العشب وجعل العشب الخاص بك قابلًا للاحتفال. ومع ذلك ، فإن البطارية الميتة للجهاز تمنعك من المتابعة مع هذه الخطط.
هناك العديد من الأسباب المحتملة التي توفيت بطارية جزازة العشب بعد فترة تخزين طويلة ، ومعظمها يتعين على الشاحن الخاص بك. ربما لم يشحن الجهاز بشكل صحيح في آخر مرة استخدمت فيها ، أو استخدمت الشاحن الخاطئ لنوع بطارية جزازة الخاص بك. والأسوأ من ذلك ، أن amperage من الشاحن الخاص بك لا يتطابق مع بطارية أداة الطاقة ، لذلك الآن يتم إفساد الدوائر الموجودة داخل البطارية.
يعد اختيار الشاحن المناسب لبطارية جزازة العشب الخاصة بك أكثر أهمية مما يدركه الكثير من الناس. يمكن أن يؤدي استخدام شاحن لا يتناسب مع الجهد أو الكيمياء الخاصة بالبطارية إلى تقصير عمره ، أو يؤدي إلى ضعف الأداء ، أو يزيد من خطر فشل البطارية ، أو حتى التسبب في حريق أو انفجار. حتى أدوات الطاقة من العلامة التجارية الأكثر شعبية في جزازة العشب في الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب الأنواع المناسبة من أجهزة الشحن لهم للعمل بكفاءة ، وتجنب تلك المفاجآت غير المريحة عندما يحين الوقت لإنجاز المهمة.
ما تحتاج لفهمه حول أنواع البطاريات
قبل شراء شاحن لزراعة جزازة العشب الخاصة بك ، تحتاج أولاً إلى معرفة نوع البطارية الذي يعمل على تشغيل المعدات الخاصة بك. هناك نوعان أساسيان: الرصاص الحماسي والليثيوم. عادة ما يكون من السهل تحديد هذين الصريح بناءً على ما إذا كان لديك جزازة العشب التي تعمل بالبطارية أو البطارية. عادةً ما يكون للزر المملوكة للغاز بطاريات حمض الرصاص بداخلها ، بينما تستخدم تلك التي تعمل بالبطاريات بطاريات الليثيوم أيون. تحتوي بطاريات حمض الرصاص-مثل تلك الموجودة في السيارات-أيضًا على نوعين: غمرت المياه (الخلية الرطبة) ومختومة (AGM أو هلام). بطاريات الحمض الرصاص أكثر نسبيًا ويمكن أن تستمر لسنوات ، لكنها تتطلب شيكات وصيانة متكررة ، خاصة بالنسبة للأنواع التي غمرتها المياه.
من ناحية أخرى ، ربما سمعت عن بطاريات الليثيوم أيون ، حيث يتم استخدامها عادة في الهواتف الذكية. تعتمد العديد من جزازات الدفع الكهربائي على نوع البطارية هذا. بالمقارنة مع حمض الرصاص ، فإن بطاريات الليثيوم أيون أخف وزنا ، وإعادة الشحن بشكل أسرع ، وتتطلب صيانة أقل. كما أنها تميل إلى إنتاج إنتاج طاقة أكثر اتساقًا ولديهم عمر أطول. ومع ذلك ، نظرًا لأن هذه البطاريات تستخدم تقنية مختلفة ، فإنها تعمل فقط مع أجهزة شحن محددة.
يمكن أن يؤدي تبديل الشحنات لنوعي البطارية إلى مشكلات في الشحن أو أضرار دائمة. لهذا السبب من المهم معرفة البطارية التي تعمل على تشغيل جزازة العشب قبل شراء شاحن. لتجنب الالتباس ، تحقق من دليل المستخدم. إذا لم يتم الإشارة إلى ذلك ، فيمكنك الاتصال بالشركة المصنعة والسؤال عن مواصفات بطارية جهازك والشاحن الموصى به.
جهد البطارية الخاص بك و amperage الشاحن يهم أيضًا
من المهم أيضًا تحديد جهد البطارية. تم تجهيز معظم جزازات العشب مع بطاريات تتراوح من 12 فولت إلى 80 فولت وما فوق. عند اختيار شاحن بناءً على جهد البطارية ، تأكد من تطابق الفولتية. يجب أن يتم شحن بطارية 12V بشاحن 12 فولت ، لأن استخدام الجهد الخاطئ قد يؤدي إلى زيادة تكلفة البطارية أو تقليل كفاءتها.
معلمة أخرى تحتاج إلى مراعاتها هي amperage ، يشار إليها أيضًا باسم معدل الشحن. تتطلب معظم بطاريات جزازة العشب معدل رسوم بين 2 و 10 أمبير. الشاحن المنخفض البلاد (1-2 أمبير) مفيد للشحن البطيء والثابت أو صيانة البطارية. إنه مثالي لشحن الليل أو عندما تقوم بإعداد جزازة العشب الخاصة بك لفصل الشتاء. نظرًا لأنها تتخبط الكهرباء فقط ، فإنها تعزز الشحن اللطيف ، وهو أمر أفضل لصحة البطارية وطول العمر. تعزز أجهزة الشحن المعتدلة (6-10 أمبير) الشحن القياسي ، بحيث تكون مثالية لزراعة المحشين التي يتم استخدامها بانتظام. بعد 10 أمبير ، تحصل على شاحن عالي الثمن ، والذي يتقاضى رسومًا أسرع ويمكن أن يكون مفيدًا عند إحياء بطارية ميتة بسرعة. إذا كنت بحاجة إلى تقليم العشب بشكل عاجل أثناء وفاة بطارية جزازةك ، فسيكون هذا الخيار مفيدًا. ومع ذلك ، فإن استخدام شاحن عالي الثمن على البطاريات الصغيرة في كثير من الأحيان يمكن أن يسخن وارتداءها قبل الأوان.
العديد من جزازات العشب الحديثة ، بما في ذلك أفضل جزازات العشب التي تعمل بالبطاريات في السوق ، تأتي مع أجهزة شحن ذكية تتكيف تلقائيًا مع القدرات المختلفة داخل الجهد المدعوم. إذا كانت وحدتك مؤرخة ولا تأتي معها ، فمن الأفضل أن تروي مرجعًا لعلامة البطارية ودليل المستخدم للتأكد من حصولك على الشاحن المناسب.