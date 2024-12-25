كيفية اختيار مقلاة الرماد للمدفأة الخاصة بك (وفوائد استخدام واحدة)

هناك العديد من الخيارات المختلفة لتدفئة منزلك، وإذا كان اختيارك هو مدفأة الحطب الجيدة، فهذا جيد بالنسبة لك! تتميز هذه الأنواع من المواقد بكونها صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، مع إمكانية زيادة قيمة منزلك بسبب مزاياها الجمالية والوظيفية. لسوء الحظ، يمكن أن يكون تنظيف هذه المواقد أمرًا صعبًا لأنه لا أحد يتطلع إلى تجريف الرماد ووضع الغبار على كل سطح قريب. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مقالي الرماد (أو صناديق/علب الرماد). توجد عادة تحت الشبكة، وتتمثل مهمتها الأساسية في جمع الرماد الناتج بعد الحرق. لسوء الحظ، لا تأتي جميع المواقد مع مقلاة مثل هذه، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على واحدة، فهناك أشياء أساسية يجب مراعاتها مثل حجم الشبكة والمواد والسمك والميزات.
قبل الحصول على مقلاة جديدة، يجب أن تعرف كيف تعمل. وهي عادةً ما تكون سهلة الاستخدام. نخل الرماد أسفل الشبكة في صندوق الرماد بالأسفل باستخدام مدفأة أو مشعل الرماد. اترك دائمًا حوالي بوصة واحدة من الرماد على الشبكة كعزل للنار القادمة من قاع الشبكة الباردة. عند الانتهاء من الجرف، اسحب وعاء الرماد للخارج وتخلص من الرماد في صندوق معدني أو يمكنك تخزينه لاستخدامه في حديقتك. عندما تتخلص من الرماد، استبدل المقلاة أسفل الشبكة، وهذا كل شيء. هذه الطريقة السهلة تتفوق على محاولة تجريف رماد الموقد أو ما هو أسوأ من ذلك.
نصائح لاختيار وعاء الرماد للموقد الخاص بك
أول شيء يجب معرفته قبل اختيار مقلاة رماد جديدة هو حجم صرتك. تم تصميم المقالي لتناسب الشبكة لذا عليك التأكد من الحصول على القياسات الصحيحة. لاحظ عمق الشبكة وعرضها من الأمام والخلف. لكن إذا كانت شبكتك من تلك الأنواع ذات الأرجل، فسوف تحتاج إلى معرفة العرض بين كلا الساقين وطول الساق. تعتبر هذه الخطوة حاسمة حيث يجب أن تتناسب المقلاة بشكل مريح أسفل الشبكة ولكن لا يزال من السهل انزلاقها للخارج عندما تحتاج إلى إخراج الرماد. إنه مهم أيضًا لأن صندوق الرماد الأصغر من شبكتك سوف يسبب الانسكابات، ومن المحتمل ألا يناسب صندوق الرماد الأكبر منه.
يجب أيضًا أن تأخذ وقتًا للتفكير في المادة المستخدمة في المقلاة. معظمها مصنوع من الفولاذ أو الحديد الزهر لأنه قادر على تحمل درجات الحرارة العالية. يستخدم الفولاذ المجلفن بشكل شائع لأنه مقاوم للصدأ أيضًا. تلعب سماكة المادة دورًا أيضًا لأن المقالي السميكة يمكن أن تكون متينة ولكن سيكون من الصعب التعامل معها ومن المحتمل أن تستغرق وقتًا أطول لتبرد بعد الحريق. ميزات صندوق الرماد الذي تختاره لها نفس القدر من الأهمية: ستجعل المقابض من السهل نسبيًا حمل المقلاة، وبعض مقالي الرماد في مواقد الحطب تأتي مع أغطية تستخدمها لتغطية المقلاة أثناء إزالة الرماد لمنع الغبار من الانتشار.
فوائد مقالي الرماد
ولكن لماذا يجب أن تحصل على ملحق الموقد هذا في المقام الأول؟ الميزة الأكثر أهمية لمقالي الرماد هي مدى سهولة تنظيف الرماد. بدلاً من غرف الرماد من المدفأة الخاصة بك وربما خلق فوضى في المساحة الخاصة بك، تعمل هذه الحاويات على تبسيط العملية. كما أنها تجعل إزالة الرماد أكثر أمانًا نسبيًا حيث أن خطر سقوط الجمر الساخن على الأرضيات يقلل بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لصناديق الرماد أن تزيد من كفاءة المدفأة عن طريق تحسين تدفق الهواء. يعد تدفق الهواء المناسب ضروريًا لاستمرار اشتعال النار دون توليد أول أكسيد الكربون الضار. ومع ذلك، فإن المواقد التي لا تحتوي على وعاء رماد تميل إلى تراكم الرماد على أرضية صندوق الاحتراق مما قد يعيق تدفق الهواء. أولئك الذين لديهم مقالي الرماد لديهم آليتان تعملان على تحسين تدفق الهواء: الشبكة التي ترفع الخشب عن الأرض للسماح بالهواء ومقلاة الرماد التي تمنع الرماد من سد شقوق الشبكة.
ميزة أخرى هي أن صناديق الرماد تحمي أرضية صندوق الاحتراق الخاص بك. في حين أن صناديق النار عادة ما تكون مصنوعة من مواد مقاومة للحرارة مثل الخرسانة أو الطوب أو الفولاذ، إلا أنها لا تزال تتدهور بمرور الوقت بسبب التعرض الطويل للحرارة. تعمل مقلاة الرماد على إنقاذ صندوق الإطفاء الخاص بك من هذا الموت البطيء عن طريق منع الجمر والرماد الساخن من الوصول إلى الأرض. أخيرًا، بالنسبة لأولئك الذين لديهم إبهام أخضر، فإن صناديق الرماد تجعل من السهل جمع رماد الخشب الطبيعي المفيد لتربة الحديقة.