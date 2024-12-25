كيفية اختيار مقلاة الرماد للمدفأة الخاصة بك (وفوائد استخدام واحدة)

هناك العديد من الخيارات المختلفة لتدفئة منزلك، وإذا كان اختيارك هو مدفأة الحطب الجيدة، فهذا جيد بالنسبة لك! تتميز هذه الأنواع من المواقد بكونها صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة، مع إمكانية زيادة قيمة منزلك بسبب مزاياها الجمالية والوظيفية. لسوء الحظ، يمكن أن يكون تنظيف هذه المواقد أمرًا صعبًا لأنه لا أحد يتطلع إلى تجريف الرماد ووضع الغبار على كل سطح قريب. هذا هو المكان الذي تأتي فيه مقالي الرماد (أو صناديق/علب الرماد). توجد عادة تحت الشبكة، وتتمثل مهمتها الأساسية في جمع الرماد الناتج بعد الحرق. لسوء الحظ، لا تأتي جميع المواقد مع مقلاة مثل هذه، لذا إذا كنت ترغب في الحصول على واحدة، فهناك أشياء أساسية يجب مراعاتها مثل حجم الشبكة والمواد والسمك والميزات.

قبل الحصول على مقلاة جديدة، يجب أن تعرف كيف تعمل. وهي عادةً ما تكون سهلة الاستخدام. نخل الرماد أسفل الشبكة في صندوق الرماد بالأسفل باستخدام مدفأة أو مشعل الرماد. اترك دائمًا حوالي بوصة واحدة من الرماد على الشبكة كعزل للنار القادمة من قاع الشبكة الباردة. عند الانتهاء من الجرف، اسحب وعاء الرماد للخارج وتخلص من الرماد في صندوق معدني أو يمكنك تخزينه لاستخدامه في حديقتك. عندما تتخلص من الرماد، استبدل المقلاة أسفل الشبكة، وهذا كل شيء. هذه الطريقة السهلة تتفوق على محاولة تجريف رماد الموقد أو ما هو أسوأ من ذلك.