كيفية اختيار نوع التفاف الفينيل المناسب لترقية منزلك

عندما تحتاج خزانات المطبخ أو كونترتوب إلى ترقية ، يمكن أن تكون تكلفة تلك الجديدة باهظة الثمن. إذا كان فتح علبة من الطلاء يبدو شاقًا للغاية ، فقد يكون لفائف الفينيل هي الخيار الأفضل لإطلالة سريعة وسهلة وأنيقة لتجديد مساحة مطبخك. يمكن أن تعمل لفات الفينيل في وميض من أجل كونترتوب أو الخزانات أو الأجهزة أو الأثاث. تأتي لفائف الفينيل في مجموعة واسعة من الألوان والألوان والقوام ، مما يجعل من التحدي تحديد أي شخص سيعمل بشكل أفضل في مساحتك. يمكنك اختيار البحث الصحيح لترقية منزلك من خلال النظر في أهدافك ومقارنة الخيارات المتاحة. ويشمل ذلك أيضًا تشطيبات مختلفة مثل اللمعان واللمعان والمنسد والمعادن.
تلتف الفينيل مفيدة في ترقية منزلك لأنها سهلة التقديم والعمل بشكل جيد بشكل استثنائي لمشاريع DIY. إنها طريقة سهلة لجلب القيمة إلى منزلك دون الحاجة إلى محترف. نقطة سعرها أقل بكثير من استبدال العناصر داخل منزلك. هناك بعض الإيجابيات والسلبيات التي يجب مراعاتها عند لف خزاناتك. من السهل تنظيف الفينيل باستخدام مسح بسيط ، وعند تطبيقه بشكل صحيح ، يكون متينًا بما يكفي حتى يستمر عدة سنوات. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف بشأن البيئة ، يمكنك أيضًا شراء ملفات صديقة للبيئة ، مثل هذا القشر واللصق من Boobest on Amazon.
أنواع لفات الفينيل وأفضل الاستخدامات
ربما كنت تتطلع إلى التستر على بعض الخدوش أو الخدوش على أثاثك أو خزائنك. يمكن أن توفر لفات الفينيل طبقة مقاومة للماء من الحماية وتساعد على إخفاء تلك الشوائب القبيحة. الاستثمار في فينيل محكم ، على سبيل المثال ، مفيد إذا كنت ترغب في تقليد مادة معينة. يمكن استخدام الأنواع المختلفة من لفائف الفينيل المتاحة لإنتاج مظاهر مختلفة في منزلك. تعد الفينيل المحكم إضافة مفيدة لإضافة عمق إلى ترقية أسلوبك ، مصممة لتقليد شعور الجلود على الأثاث أو المعادن على الأجهزة أو الحبوب الخشبية على الخزانات.
تؤثر الانتهاء من غلاف الفينيل الخاص بك ، مثل اللمعان أو اللامع ، على المظهر النهائي وشعور مساحتك. التشطيبات غير اللامعة رائعة لتصميم المنزل الأكثر حداثة. إنه يوفر لهجة أكثر سلاسة ومصورة لعداداتك أو خزاناتك ، والتي يمكن أن تخلق جوًا أكثر استرخاءً. تعكس اللفائف اللامعة الضوء في كل مكان وجلب السطوع إلى الغرفة مما قد يساعد المساحات الأصغر على الشعور بأنها أكبر. يمكن أن تعمل لفائف الفينيل المعدنية بشكل رائع للأجهزة أو توفر فيبيًا صناعيًا وجريءًا إلى غرفة. أخيرًا ، من الضروري النظر في السعر والمقدار المطلوب لمساحةك ، وكذلك ما إذا كان الفينيل سيعمل بشكل جيد من أجل حجم مشروعك. يمكنك عادةً أن تتوقع دفع ما بين 2 إلى 10 دولارات للقدم المربع من الفينيل ، اعتمادًا على الجودة التي تذهب إليها. إذا كنت تريد تثبيتها لك ، فقد تتراوح التكاليف في أي مكان ما بين 50 إلى 200 دولار لكل خزانة. في النهاية ، يتم تحديد السعر حقًا من خلال حجم مساحتك ومدى تعقيد أسطحك.