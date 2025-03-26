كيفية استبدال حامل ورق التواليت فضفاضة ببديل أكثر متانة

حامل ورق التواليت المثبت على الحائط هو عنصر من الراحة النهائية. إنه يسمح للأشخاص بالوصول إلى الكمية المناسبة من ورق التواليت المناسبة عندما تكون هناك حاجة ماسة. مع مرور الوقت ، يمكن أن ينفصل حاملي ورق التواليت. يمكن أن يكون ذلك ناتجًا عن التآكل الطبيعي الذي يحدث أثناء تغييرات لفة ورق التواليت أو من تركيب أولي غير لائق. لا يقتصر الأمر على حامل لفة ورق التواليت الفضفاض القبيح وغير المريح ، ولكنه يمكن أن يسبب ضررًا لجدار الحمام الخاص بك. مع تحول الأقواس ، يمكن أن تحدث الخدوش والخدوش ، وإذا تركت في حالة سيئة ، يمكن أن تخرج الأقواس من الجدار بالكامل ، مع أخذ قطع من دريوال معهم.
إذا لاحظت أن حامل ورق التواليت الخاص بك قد انتهى ، فإن تثبيت حامل ورق التواليت الجديد في أسرع وقت ممكن هو فكرة جيدة ، لذا فأنت لست عالقًا في المشكلات الأكبر. من أجل التأكد من عدم وجود نفس المشكلات على طول الطريق على الطريق ، فمن الذكاء التفكير في تبديل الأجهزة التي يتم نقل الجدار إلى تبديل البراغي.
كيفية تثبيت براغي التبديل للحصول على حامل ورق تواليت أكثر أمانًا
يتمتع الترباس بالتبديل ، الذي يشار إليه أيضًا باسم مرساة فراشة ، جناحًا محملاً في الربيع في أحد الطرفين الذي ينتشر بعد دخول الجدران الجافة. تساعد هذه الأجنحة في توزيع وزن حامل ورق التواليت بالتساوي وزيادة مساحة سطح الحوائط الجافة التي يكون التمسك بها على اتصال. هذا على عكس مراسي الجدران البلاستيكية ، والتي هي رفيعة نسبيا وتغطي فقط كمية صغيرة من مساحة سطح الجدار الداخلي. براغي التبديل أكثر دواما بكثير من مرساة الجدار البلاستيكي ، كما أنه من السهل تثبيت بشكل مدهش.
لتثبيت مسمار تبديل في دريوال الحمام الخاص بك ، ستحتاج أولاً إلى إزالة الأجنحة من الترباس ، وتنزلق على شريحة حامل ورق التواليت الجديدة ، ثم قم بتثبيط الأجنحة مرة أخرى. بعد حفر ثقب في الحائط الخاص بك ، كبيرة بما يكفي للترباس المجنح ، فستدفع ببساطة تبديل الترباس عبر الفتحة حتى تتوسع الأجنحة على الجزء الخلفي من الجدار. أخيرًا ، ستقوم بسحب مسمار التبديل نحوك حتى يتم تدفق الأجنحة مع الجدار الداخلي وتشديد الترباس الخاص بك حتى يتم تدفق القوس مع الجدار الخارجي. على الرغم من أن هذا البديل الدائم لصفوف ورق التواليت بسيط إلى حد ما ، إلا أنك سترغب في التأكد من تثبيت براغي التبديل بالضبط حيث تريدها منذ إزالة حامل ورق التواليت الذي لا يحتوي على مسامير محددة هي عملية قد لا تستخدمها.