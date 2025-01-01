كيفية استخدام الإضاءة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة

إذا كنت تريد إثارة إعجاب ضيوفك، فربما تحاول أن تجعل منزلك يبدو أكثر بريقًا. لحسن الحظ، هناك بعض الطرق السهلة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة. إحدى الحيل المعتمدة هي ضبط الإضاءة. تحدثت House Digest حصريًا مع Whitney Vredenburgh، مالكة Nested Spaces Home Staging & Design، الحائزة على شهادة Home Staging Resource وعضو RESA-PRO، لمعرفة المزيد حول اختراق التصميم هذا.

وفقًا لفريدينبرج، تعتبر الإضاءة طريقة سهلة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة. “نحن نستخدم مصابيح الطاولة والأرضية في المنازل في كثير من الأحيان لإنشاء إضاءة محيطة. الضوء المحيط هو ضوء أكثر نعومة مما تراه عادةً في تركيبات الإضاءة وهو أكثر ليونة بشكل خاص من الأضواء المعلبة. … اعتمادًا على الميزانية، من الجيد أن تنفق على الأضواء التي تعتبر نقاط محورية في مجالات مثل المدخل وغرفة الطعام ومعلقات المطبخ.”

عندما تحاول تحديد الإضاءة التي تريد إضافتها إلى منزلك أو تغييرها في منزلك، ابدأ بتدوين ما لديك بالفعل. تعرف على أنواع الإضاءة الثلاثة التي يجب أن تتوفر في كل غرفة، وفقًا لمصمم الديكور الداخلي لدينا. ثم قرر ما قد تحتاجه مساحتك وكيفية جعلها تبدو أكثر روعة.