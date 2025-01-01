كيفية استخدام الإضاءة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة

إذا كنت تريد إثارة إعجاب ضيوفك، فربما تحاول أن تجعل منزلك يبدو أكثر بريقًا. لحسن الحظ، هناك بعض الطرق السهلة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة. إحدى الحيل المعتمدة هي ضبط الإضاءة. تحدثت House Digest حصريًا مع Whitney Vredenburgh، مالكة Nested Spaces Home Staging & Design، الحائزة على شهادة Home Staging Resource وعضو RESA-PRO، لمعرفة المزيد حول اختراق التصميم هذا.
وفقًا لفريدينبرج، تعتبر الإضاءة طريقة سهلة لجعل منزلك يبدو أكثر تكلفة. “نحن نستخدم مصابيح الطاولة والأرضية في المنازل في كثير من الأحيان لإنشاء إضاءة محيطة. الضوء المحيط هو ضوء أكثر نعومة مما تراه عادةً في تركيبات الإضاءة وهو أكثر ليونة بشكل خاص من الأضواء المعلبة. … اعتمادًا على الميزانية، من الجيد أن تنفق على الأضواء التي تعتبر نقاط محورية في مجالات مثل المدخل وغرفة الطعام ومعلقات المطبخ.”
عندما تحاول تحديد الإضاءة التي تريد إضافتها إلى منزلك أو تغييرها في منزلك، ابدأ بتدوين ما لديك بالفعل. تعرف على أنواع الإضاءة الثلاثة التي يجب أن تتوفر في كل غرفة، وفقًا لمصمم الديكور الداخلي لدينا. ثم قرر ما قد تحتاجه مساحتك وكيفية جعلها تبدو أكثر روعة.
ركز على درجة الحرارة واستثمر في المصابيح
عند اختيار تركيبات الإضاءة لمنزلك، من المهم أن تضع في اعتبارك درجة حرارة لون الضوء وأنواع التركيبات التي تستخدمها. خلال مقابلة ويتني فريدنبرج الحصرية مع House Digest، تحدثت عن أهمية استخدام الأضواء الدافئة في المنزل بدلاً من مصادر الضوء الباردة. وتقترح أن يستخدم أصحاب المنازل لمبة LED بقوة 3000 كلفن، والتي عادة ما تكون لمبة بيضاء ناعمة بقدرة 60 وات.
وأوضحت أنه عند شراء مصباح، من الجيد أن نفهم كيف تؤثر مستويات كلفن المختلفة على المساحة. وقال فريدنبرج: “أقل من 3000 كلفن، والضوء أصفر للغاية؛ 3500-5000 كلفن، والضوء بارد جدًا”. “كلما زاد الرقم، كانت درجة حرارة اللون أكثر برودة.” يوصي Vredenburgh باستخدام نفس درجة حرارة الإضاءة في جميع أنحاء المنزل بأكمله لخلق التناسق داخل المنزل، مما يجعله يبدو أكثر راقية.
عندما يتعلق الأمر بكمية الإضاءة في المنزل، يوصي Vredenburgh بإضافة تركيبات لجعل المساحة تبدو أكثر تكلفة. وتقول: “أود أن أقترح إضافة الإضاءة المحيطة من مصابيح الأرضية ومصابيح الطاولة إلى كل غرفة”. “توفر الإضاءة المحيطة الدفء والراحة في المنزل الذي يصعب تكراره بدون مصابيح فعلية. نحن نحب إقران مصابيح الطاولة مع مصباح أرضي. إنها طريقة رائعة لإضافة مصابيح متنوعة إلى الغرفة وتوفير أشكال وتشطيبات مختلفة.”
اختيار تركيبات الإضاءة لمنزلك
يمكن أن يشكل اختيار الإضاءة التي تبدو باهظة الثمن تحديًا، خاصة عندما تكون بميزانية محدودة. هناك العديد من الطرق لإنشاء ميزات إضاءة فريدة باستخدام أدوات بسيطة لشجرة الدولار. في مقابلتها الحصرية مع House Digest، قالت ويتني فريدنبرج إنه إذا كنت ترغب في شراء تركيبات الإضاءة، فيمكنك البحث في أماكن مثل Hudson Valley Lighting، وVisual Comfort، وCurrey & Co للحصول على الإضاءة المتطورة، وتحقق من Wayfair وAmazon. أيضاً!
إذا كنت ترغب في الإنفاق على الإضاءة الخاصة بك، فلا تشعر أنك بحاجة إلى استبدالها كلها مرة واحدة. يقترح Vredenburgh التركيز على المناطق التي تقضي فيها أنت أو عائلتك معظم وقتهم وعلى المدخل والأضواء الخارجية. قال فريدنبرج: “تذكر أن الضوء الذي تحبه سيصمد أمام اختبار الزمن، مثل بنطال جينز جيد أو سترة”. “وليس عليك شراء كل الإضاءة في نفس الوقت… بل انظر إليها باعتبارها تقدمًا ممتعًا.”
باستخدام بعض أفكار الإضاءة الأنيقة لإضاءة غرفة المعيشة أو المساحات الأخرى، ستتمكن بسهولة من جعل منزلك يبدو أكثر تكلفة وأناقة. ومع ذلك، تذكر أنه عند اختيار التصميم، من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار ما يعجبك. إذا كنت لا تحب المظهر الفاخر والمكلف لمنزلك، فلا تقلق بشأن كيفية إدراك الآخرين للمساحة الخاصة بك. اختر التصميم الذي يجعلك أسعد!