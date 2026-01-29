كيفية استخدام المهاد لجعل إزالة جذع الشجرة أسهل

تعد إزالة جذع الشجرة باستخدام المهاد (إلى جانب الأوساخ أو العشب) أمرًا مريحًا وسهلاً. لبدء العملية، قم بقص جميع الفروع الإضافية من الجذع. بعد ذلك، قم بإضافة المهاد والأوساخ إلى الجذع والمنطقة المحيطة به مباشرة. يعد اختيار أفضل نوع من المهاد لهذه العملية أمرًا بالغ الأهمية. تعتبر رقائق الخشب رائعة لأنها ممتازة في تحفيز نمو الفطريات. تأكد من وضع أكبر قدر ممكن من المهاد والأوساخ على الجذع بأكمله لتهيئة أفضل الظروف للتسوس. ثم ابحث عن شيء لتغطية الجذع بحيث تحبس الحرارة والرطوبة تحته. لهذا، يمكنك استخدام أي شيء من دلو كبير إلى قماش القنب. أضف بعض الأوراق الميتة تحت الغطاء لدعم نمو الفطريات بشكل أكبر. بمجرد الانتهاء من ذلك، كل ما تحتاجه هو بعض الصبر.

يمكن أن تستغرق هذه العملية بعض الوقت – سنة أو سنتين على وجه الدقة. مع الأخذ في الاعتبار أنه بدون تهيئة الظروف المناسبة، قد يستغرق الأمر عقودًا حتى تتعفن بعض جذوع الأشجار، فإن هذا الإطار الزمني يعتبر صفقة رابحة. افحص جذعك خلال 12 شهرًا تقريبًا لترى ما إذا كانت الجذور قد ضعفت. يمكنك القيام بذلك عن طريق محاولة دفع الغطاء لمعرفة ما إذا كان الجذع يتزحزح. إذا كان لا يزال قويًا، فامنحه سنة أخرى. بحلول هذا الوقت، نأمل أن يسقط الجذع دون بذل الكثير من الجهد، أو على الأقل يكون فضفاضًا بما يكفي لاقتلاعه. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الوقت الذي يستغرقه الجذع ليختفي تمامًا قد يعتمد على عوامل مثل الحجم والبنية ونشاط الحشرات في المنطقة.