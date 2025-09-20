كيفية استخدام ثلاثة عناصر فقط لتحديد المناطق في مفهوم مفتوح

تقدم خطط الطابق المفتوح أكبر عدد ممكن من الاحتمالات. مع عدم وجود حدود مادية في مكانها ، يمكنك التحرك بسلاسة عبر المساحة ، والرفع في كل ركن من أركان الغرفة ، وزيادة تدفق الهواء والضوء الطبيعي. لا تتردد. ولكن هل هناك شيء مثل الحرية؟ بعض المصممين يعتقدون ذلك. إذا ارتكب خطأ ، يمكن أن يصبح المفهوم المفتوح بحر كبير من العدم ، مما يجعل كل من المجالات المختلفة في المنزل في مساحة كبيرة وغير متغيرة تطرح هوية كل منطقة. عند الانتهاء من ذلك بشكل صحيح ، يمكنك الاحتفاظ بسحر الغرف المتعددة ، ولكل منها شخصيتها الفردية ، دون متاعب وجدران.
على الرغم من أن كل عنصر ديكور واحد تحت تصرفك يمكن أن يساعدك في هذه المهمة ، إلا أن هناك ثلاثة حلول بسيطة بشكل خاص لمساحة محددة جيدًا دون مقسم الغرفة الضخمة. لتقسيم خطة الطابق المفتوح بنجاح ، استخدم السجاد والإضاءة والفن. مع القليل من الجهد والكثير من الإبداع ، يمكن أن تخلق هذه الميزات لحظات مميزة في مناطق الفضاء المختلفة دون التضحية بالوئام طوال الوقت.
استخدام السجاد لتنظيم مفهوم مفتوح
السجاد هي واحدة من أسهل الطرق لإنشاء مناطق في خطة الطابق المفتوح. إلى جانب جاذبيتها الزخرفية والصفات الدافئة والمريحة ، توفر السجاد حدود واضحة للبنية دون تناول مساحة. قبل البدء في اللعب مع هذه القطع لإنشاء تصميم يناسبك ، من المهم أن تفهم DOS و DoS من سجاد التصميم في منطقة كبيرة أقل من الجدار.
عادةً ، يمكنك استخدام السجاد لتقطيع مناطق غرفة الطعام والمعيشة ، ولكنها تعمل أيضًا في مساحات الطهي والعمل. في غرف الطعام ، يجب أن تكون السجاد كبيرة إلى حد كبير ، مما يتيح مساحة كافية لسحب الكراسي إلى الخارج واستيعاب القدمين الأمامية على الأقل من أثاثك ، على التوالي. في غرف المعيشة ، تعمل سجاد لهجة أصغر ، أضيق ، من نوع العداء. لا تتردد في التباين في الأنماط والألوان والقوام لفصل إضافي بين المناطق ، ولكن تأكد من أنها تشكل كاملًا متماسكًا من خلال الالتزام بلوحة ألوان ثابتة.
كيف يمكن للإضاءة والفن أن تساعد في تحديد مجالات مختلفة
الإضاءة والفن لها أدوار مماثلة. من خلال تجربة الحجم والجرأة ، يمكنك تحويل هذه القطع إلى نقاط محورية من شأنها أن ترسي على الفور منطقة معينة. مثل السجاد ، تعمل هذه العناصر بشكل أفضل في المجالات التي يتم استخدامها بشكل متكرر. يمكنك اتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام ، واستخدام موازين ومستويات مختلفة من الجرأة لكل منطقة ، مع وضع الغرض الرئيسي دائمًا في الاعتبار.
يمكن أن تجعل الإضاءة الناعمة والفن المعتدل أن غرفة المعيشة الخاصة بك تشعر بأنها أكثر دافئًا ، في حين أن الإضاءة الأكثر إشراقًا والمطبوعات الصوتية هي الأنسب لمساحة مزدحمة وحيوية مثل المطبخ. ومع ذلك ، في المنازل الحديثة ، من المهم أن تتذكر أن العديد من المناطق تخدم أدوارًا مزدوجة ، وأحيانًا ثلاثية ، وأحيانًا ثلاثية ،. يمكن أن تكون مساحة الاسترخاء ليلًا مكتبًا منزليًا نهارًا ، ويمكن أن يكون المطبخ غرفة طعام. هناك طريقة رائعة لاستيعاب كل هذه الاحتياجات هي طبقة إضاءةك واختيار الأنظمة القابلة للتطبيق. على سبيل المثال ، يمكنك إحضار الإضاءة المحيطة عبر الشمعدانات ومصابيح الأرضية الناعمة ، ثم إضافة مصباح طاولة لإضاءة المهام.
عندما يتعلق الأمر بالفن ، يوصى أيضًا بخلطه. اعتمادًا على شعور كل منطقة ، تتناوب بين طباعة بيان ضخمة تشغل جزءًا كبيرًا من الجدار ، وجدار معرض ، أو مرآة رائعة ، وشيء ثلاثي الأبعاد مثل الغراس أو الساعة أو النحت. بهذه الطريقة ، سيكون لكل مساحة هويتها الخاصة.