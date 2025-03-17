كيفية اكتشاف أضرار حفار الرماد الزمرد على الأشجار

قم بالتجول عبر مجتمعك ، ومن المحتمل أن تمر تحت مظلة شجرة الرماد أو Marvel في هذه الأشجار التي تجلب اللون إلى حديقة الخريف الخاصة بك. توفر لنا أشجار الرماد ، التي تزرع عادة في شوارع المدينة وفي الحدائق ، الظل والأكسجين ، مع توفير الطعام والمأوى للحياة البرية. ومع ذلك ، فإن صحة ووجود هذه الأشجار تتضاءل بسرعة منذ وصول Borers Emerald Ash (EAB) في عام 2002. هذه الآفات الغازية ، جميلة بشكل مدهش مع قذائفها الرفيعة والبراقة ، يقيس فقط من ¼ بوصات طويلة ويمكن أن تعرض حتى على أشجار الرماد الأكثر رسوخًا.
تحدث House Digest حصريًا مع Andrew Conboy ، وهو Arborist المعتمد من ISA ومقره في فيلادلفيا ، حول اكتشاف أضرار EAB وعلاج الإصابة. “إن العلامات المبكرة لعدوى Borer (EAB) على شجرة الرماد هي التاج (الزيادة المفاجئة في الفروع الميتة في تاج الشجرة) ، وزيادة نشاط نقار الخشب (أثناء البحث عن يرقات EAB) ، و epicormic sprouting (براعم جديدة تخرج من الأساس ، أو فروع أكبر ، أو في قاعدة الشجرة) ،” قال كونبوي. وأضاف أن هذه الآفات ستترك وراءها الثقوب في جميع أنحاء الجذع ، مما يشير إلى مكان ظهور الحشرات من الشجرة.
وقال “إذا قمت بتحديد موقع أي من هذه الثقوب على شكل D ، فهذا مؤشر واضح على إصابة EAB”. “بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن آفات الرماد الأخرى هي من الأنواع الأصلية التي لا تسبب عادةً على نطاق واسع على نطاق واسع أو انخفاض حاد مفاجئ في صحة الأشجار. إذا لاحظت هذه المشكلات ، فهذه مؤشرات جيدة أيضًا.”
ماذا تفعل إذا لاحظت علامات عدوى حفار الرماد الزمردي
بمجرد تحديد علامات عدوى حفار الرماد الزمردي ، يكون العلاج أمرًا مطلقًا. “لسوء الحظ ، فإن أكثر من 99 ٪ من معظم أنواع الرماد الأصلي لن ينجو من عدوى ، لذلك فإن العلاج هو في الحقيقة الطريقة الوحيدة للحفاظ على شجرتك المصابة على قيد الحياة” ، شارك أندرو كونوي خلال مقابلته الحصرية مع House Digest. “إذا قمت بالقبض على الإصابة في وقت مبكر قبل وفاة جزء جيد من الشجرة ، يمكن أن يساعد العلاج في الحفاظ على صحة الشجرة لفترة من الوقت.”
إذا مات نصف الشجرة على الأقل ، شاركت كونوي أن الشجرة ربما لا تستحق العلاج. علاوة على ذلك ، إذا كنت تعتقد أن شجرتك لديها فرصة وتريد متابعة العلاج ، فلا يزال هناك سلبيات يجب مراعاتها ، مثل كيفية مسح المبيدات الحشرية الحشرات الأصلية المفيدة التي تتغذى أيضًا على رمادك. ستحتاج أيضًا إلى الالتزام بمعالجة شجرتك سنويًا أو كل عام للحفاظ على EAB في الخليج ، والتي يمكن أن تكون استثمارًا مكلفًا. حتى مع هذه الجهود ، “من غير الواضح ما إذا كان التعامل مع الأشجار إلى الأبد ممارسة مستدامة” ، قال كونوي.
علاج شجرة الرماد الخاصة بك لعدوى الآفات
إذا قررت أنك تريد حفظ شجرتك ، أوصى Andrew Conboy بعدة خيارات فعالة. وقال للمنزل حصريًا لـ House Digest “هذه تشمل حقن الجذع القاعدي مع المبيدات الحشرية الجهازية ، التي عادة ما تدار من قبل خدمة الأشجار أو خدمة الرعاية الصحية للنبات”. “أقل شيوعًا ، يمكنك القيام بمقعور/حقن في التربة مع المبيدات الحشرية أيضًا. عادة ما يتم تطبيقها سنويًا أو كل عامين ، وعادة ما تكلف بضع مئات من الدولارات لكل شجرة.”
مع وجود حفار الرماد الزمردي الذي يزيل عشرات الملايين من أشجار الرماد بالفعل ، هل يستحق الحفاظ على شجرة رماد على الممتلكات التي تنمو بشكل جيد حاليًا؟ يعتقد كونبوي أنه على الرغم من الواقع المأساوي أن الكثير منهم لم يعد على قيد الحياة إلى ارتفاعات رائعة بعد الآن. ومع ذلك ، لا تزال العديد من أنواع الرماد تصل إلى مرحلة النضج الجنسي ، مما يسمح لهم بإنتاج ونشر البذور قبل الإصابة.
وقال كونوي: “سأشجع بشدة أولئك الذين لديهم مساحة كافية للسماح لأي شتلات الرماد على ممتلكاتهم بالنمو”. “حتى لو قتلوا على يد الحفار عندما يصلون إلى 5 أو 6 (بوصات) في القطر ، فسوف تقوم بدورك للمساعدة في الحفاظ على وراثة السكان المحليين لهذه الأنواع الرماد المهددة ، وسوف تساعد في شراء وقت للعلماء لمعرفة حل محتمل.” بمعنى آخر ، لا تستسلم بعد. استمر في رعاية شجرة الرماد الخاصة بك وتشذيبها لإبقائها سعيدة وصحية ، ومراقبتها بشكل يقضي بحثًا عن علامات على الضيوف غير المرغبين بها. إذا كنت طموحًا وصبورًا ، فيمكنك حتى تجربة هذه الطريقة الشائعة لنشر أشجار الرماد من البذور.