كيفية اكتشاف أضرار حفار الرماد الزمرد على الأشجار

قم بالتجول عبر مجتمعك ، ومن المحتمل أن تمر تحت مظلة شجرة الرماد أو Marvel في هذه الأشجار التي تجلب اللون إلى حديقة الخريف الخاصة بك. توفر لنا أشجار الرماد ، التي تزرع عادة في شوارع المدينة وفي الحدائق ، الظل والأكسجين ، مع توفير الطعام والمأوى للحياة البرية. ومع ذلك ، فإن صحة ووجود هذه الأشجار تتضاءل بسرعة منذ وصول Borers Emerald Ash (EAB) في عام 2002. هذه الآفات الغازية ، جميلة بشكل مدهش مع قذائفها الرفيعة والبراقة ، يقيس فقط من ¼ بوصات طويلة ويمكن أن تعرض حتى على أشجار الرماد الأكثر رسوخًا.

تحدث House Digest حصريًا مع Andrew Conboy ، وهو Arborist المعتمد من ISA ومقره في فيلادلفيا ، حول اكتشاف أضرار EAB وعلاج الإصابة. “إن العلامات المبكرة لعدوى Borer (EAB) على شجرة الرماد هي التاج (الزيادة المفاجئة في الفروع الميتة في تاج الشجرة) ، وزيادة نشاط نقار الخشب (أثناء البحث عن يرقات EAB) ، و epicormic sprouting (براعم جديدة تخرج من الأساس ، أو فروع أكبر ، أو في قاعدة الشجرة) ،” قال كونبوي. وأضاف أن هذه الآفات ستترك وراءها الثقوب في جميع أنحاء الجذع ، مما يشير إلى مكان ظهور الحشرات من الشجرة.

وقال “إذا قمت بتحديد موقع أي من هذه الثقوب على شكل D ، فهذا مؤشر واضح على إصابة EAB”. “بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن آفات الرماد الأخرى هي من الأنواع الأصلية التي لا تسبب عادةً على نطاق واسع على نطاق واسع أو انخفاض حاد مفاجئ في صحة الأشجار. إذا لاحظت هذه المشكلات ، فهذه مؤشرات جيدة أيضًا.”