كيفية اكتشاف عش العنكبوت الناسك البني في منزلك والتخلص منه

إذا رأيت عنكبوتًا في منزلك ولم تكن متأكدًا من نوعه، حسنًا، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك حتى تلقي نظرة أفضل عليه. عند محاولة التعرف على الناسك البني الخطير، ابحث عن الكمان البني الموجود على ظهره. في هذه الأثناء، يمكنك البحث عن عش العنكبوت حول منزلك، مما قد يساعدك في تحديد نوع العنكبوت الذي تتعامل معه. إذا كنت تعيش في منطقة بها عناكب الناسك البنية، فيجب أن تبدأ بالبحث في مناطق منزلك التي لا يتم استخدامها بشكل نشط – مثل العلية والطابق السفلي والجراج. يفضل الأشخاص المنعزلون ذوو اللون البني الأماكن المظلمة والجافة – لذا قد ترغب أيضًا في التحقق من خزانات التخزين، حيث قد يختبئون في الصناديق الفارغة وأكوام الملابس غير المستخدمة. انظر خلف الأثاث أيضًا. هذا هو المكان الذي من المحتمل أن ينشئوا فيه شبكة، إذا كانوا يبقون داخل منزلك لفترات زمنية غير محددة. بخلاف ذلك، من المعروف أن هذا النوع يعشش في الهواء الطلق في أكوام الخشب والسقائف.

عند البحث عن شبكة العنكبوت، انتبه للنوع الذي يبدو سيئ البناء مقارنةً بشبكة العنكبوت النموذجية والمعقدة. تخدم شبكة الناسك البني غرضًا واحدًا فقط: توفير مأوى آمن. على عكس معظم شبكات العنكبوت، لا يتم استخدام شبكاتهم للقبض على الفرائس، بل يفعلون ذلك عن طريق الصيد النشط. لذا، إذا رأيت شبكة عنكبوت سيئة البناء، واحدة لا تحتوي على حشرات ميتة ملفوفة وسط الفوضى، فقد تنظر إلى شبكة ناسك بني اللون.