كيفية اكتشاف عش العنكبوت الناسك البني في منزلك والتخلص منه

إذا رأيت عنكبوتًا في منزلك ولم تكن متأكدًا من نوعه، حسنًا، ليس هناك الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك حتى تلقي نظرة أفضل عليه. عند محاولة التعرف على الناسك البني الخطير، ابحث عن الكمان البني الموجود على ظهره. في هذه الأثناء، يمكنك البحث عن عش العنكبوت حول منزلك، مما قد يساعدك في تحديد نوع العنكبوت الذي تتعامل معه. إذا كنت تعيش في منطقة بها عناكب الناسك البنية، فيجب أن تبدأ بالبحث في مناطق منزلك التي لا يتم استخدامها بشكل نشط – مثل العلية والطابق السفلي والجراج. يفضل الأشخاص المنعزلون ذوو اللون البني الأماكن المظلمة والجافة – لذا قد ترغب أيضًا في التحقق من خزانات التخزين، حيث قد يختبئون في الصناديق الفارغة وأكوام الملابس غير المستخدمة. انظر خلف الأثاث أيضًا. هذا هو المكان الذي من المحتمل أن ينشئوا فيه شبكة، إذا كانوا يبقون داخل منزلك لفترات زمنية غير محددة. بخلاف ذلك، من المعروف أن هذا النوع يعشش في الهواء الطلق في أكوام الخشب والسقائف.
عند البحث عن شبكة العنكبوت، انتبه للنوع الذي يبدو سيئ البناء مقارنةً بشبكة العنكبوت النموذجية والمعقدة. تخدم شبكة الناسك البني غرضًا واحدًا فقط: توفير مأوى آمن. على عكس معظم شبكات العنكبوت، لا يتم استخدام شبكاتهم للقبض على الفرائس، بل يفعلون ذلك عن طريق الصيد النشط. لذا، إذا رأيت شبكة عنكبوت سيئة البناء، واحدة لا تحتوي على حشرات ميتة ملفوفة وسط الفوضى، فقد تنظر إلى شبكة ناسك بني اللون.
لقد وجدت عشًا بنيًا للناسك، فماذا الآن؟
إذا لاحظت شبكة فوضوية في مكان ما في منزلك، فأنت بالتأكيد تريد أن تبدأ في مراقبة العناكب الفعلية، والتي يمكن أن تكون مختبئة في أماكن عديدة. خلال النهار، من المحتمل أن تكون موجودة في حذائك، وبين الملابس المعلقة في خزانتك، وفي فراشك، وفي الصناديق التي تحتفظ بها بأوراقك المخزنة وغيرها من العناصر غير المستخدمة. هذه مجرد أماكن قليلة من المحتمل أن تتربص فيها العناكب الناسكة البنية في منزلك. ستحتاج إلى استخدام مصباح يدوي للبحث في هذه المناطق، لأنها ستكون البقع الأكثر ظلمة. في الليل، يمكن أن تصادفهم في أي مكان في منزلك أثناء قيامهم بالبحث عن الطعام.
للتخلص منهم، ابدأ بتنظيف الفوضى في منزلك حيث من المحتمل أن يختبئوا. تأكد من ارتداء قمصان وسراويل وجوارب طويلة الأكمام وحتى قفازات أثناء قيامك بهذا المشروع – فلن تتمكن العناكب من عضك من خلال المادة. ضع بعض الفخاخ اللاصقة للقبض على العناكب عندما تكون نشطة، خاصة في الليل عندما تخرج من مخابئها الأخرى. نظرًا لأنها سامة، فإن استدعاء شركة إبادة الحشرات هو أفضل طريقة لمعالجة مشكلة الناسك البني المعروفة لحماية حيواناتك الأليفة وأطفالك من اللدغات. هناك العديد من الحيل لمكافحة حشرات الناسك البني التي يمكنك تجربتها، ولكن من الأفضل ترك بعضها للمحترفين.