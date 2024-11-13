كيفية التخلص من المياه التي غمرت مساحة الزحف الخاصة بك (ومتى تتصل بخبير)

يمكن أن تكون المياه الراكدة داخل مساحة الزحف الخاصة بك مشكلة كبيرة. هذه المنطقة هي نوع شائع من الأساسات التي تحتوي على دعامات هيكلية تعمل على توزيع وزن المنزل. وقد تحتوي أيضًا على السباكة والأسلاك الكهربائية وكابلات الخدمة. يمكن لمساحة الزحف التي تغمرها المياه باستمرار أن تلحق الضرر بأساس الممتلكات الخاصة بك، مما يسبب التعفن والروائح الكريهة. قد تنتقل القوارض والحشرات إلى المنطقة، وتنجذب إلى الخشب الرطب والمياه الراكدة. بالإضافة إلى ذلك، ستدخل كمية كبيرة من الهواء من مساحة الزحف – حوالي 50% تقريبًا – إلى مناطق المعيشة الداخلية الخاصة بك. إذا كان لديك ماء زائد تحت الممتلكات الخاصة بك، فإن الرطوبة في مساحة الزحف ستكون أعلى وتؤثر على الرطوبة الداخلية.

إذا كان لديك فيضان في مساحة الزحف الخاصة بك، فإن إزالة المياه ومنعها من العودة أمر في غاية الأهمية. لديك بعض خيارات DIY لهذه المهمة، مثل حفر خط يستنزف المنطقة. ومع ذلك، قد ترغب بدلاً من ذلك في الاتصال بمتخصص للحصول على المساعدة في الخيارات الأخرى، خاصة إذا كنت تريد تغليف المنطقة أو إغلاقها أو تركيب مضخة حوضية. قد يكون من الصعب أيضًا العمل في ظل الظروف الصعبة، مما قد يقنعك بالاستعانة بمحترف. دعنا نتعمق أكثر في خياراتك للتخلص من مشكلة الفيضان داخل مساحة الزحف الخاصة بك.