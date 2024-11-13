كيفية التخلص من المياه التي غمرت مساحة الزحف الخاصة بك (ومتى تتصل بخبير)

يمكن أن تكون المياه الراكدة داخل مساحة الزحف الخاصة بك مشكلة كبيرة. هذه المنطقة هي نوع شائع من الأساسات التي تحتوي على دعامات هيكلية تعمل على توزيع وزن المنزل. وقد تحتوي أيضًا على السباكة والأسلاك الكهربائية وكابلات الخدمة. يمكن لمساحة الزحف التي تغمرها المياه باستمرار أن تلحق الضرر بأساس الممتلكات الخاصة بك، مما يسبب التعفن والروائح الكريهة. قد تنتقل القوارض والحشرات إلى المنطقة، وتنجذب إلى الخشب الرطب والمياه الراكدة. بالإضافة إلى ذلك، ستدخل كمية كبيرة من الهواء من مساحة الزحف – حوالي 50% تقريبًا – إلى مناطق المعيشة الداخلية الخاصة بك. إذا كان لديك ماء زائد تحت الممتلكات الخاصة بك، فإن الرطوبة في مساحة الزحف ستكون أعلى وتؤثر على الرطوبة الداخلية.
إذا كان لديك فيضان في مساحة الزحف الخاصة بك، فإن إزالة المياه ومنعها من العودة أمر في غاية الأهمية. لديك بعض خيارات DIY لهذه المهمة، مثل حفر خط يستنزف المنطقة. ومع ذلك، قد ترغب بدلاً من ذلك في الاتصال بمتخصص للحصول على المساعدة في الخيارات الأخرى، خاصة إذا كنت تريد تغليف المنطقة أو إغلاقها أو تركيب مضخة حوضية. قد يكون من الصعب أيضًا العمل في ظل الظروف الصعبة، مما قد يقنعك بالاستعانة بمحترف. دعنا نتعمق أكثر في خياراتك للتخلص من مشكلة الفيضان داخل مساحة الزحف الخاصة بك.
كيفية إزالة الماء من مساحة الزحف الخاصة بك بنفسك
إذا كانت لديك مشكلة فيضان لمرة واحدة في مساحة الزحف الخاصة بك بسبب كسر أنبوب السباكة أو عاصفة ممطرة غير عادية، أسهل طريقة لإزالة الماء هي عن طريق باستخدام فراغ رطب وجاف أو نظام الضخ (ربما يتعين عليك استئجار واحدة). باستخدام نظام الضخ، ضع خرطوم الشفط في المياه الراكدة وقم بتوجيهه بعيدًا عن المنزل. بعد ضخ المياه الراكدة، قم بتجفيف مساحة الزحف في أسرع وقت ممكن لمنع الضرر. بدلًا من تركه يجف في الهواء، استخدم مزيل الرطوبة لتقليل احتمالية تكون العفن والفطريات.
إذا كانت مشكلة الفيضانات أو تجميع المياه مستمرة أكثر، فيمكنك تركيب مصرف فرنسي. هذا خندق يستخدم الحصى أو الرمل كبطانة. عندما تتجمع المياه في مساحة الزحف، فإنها تتسرب إلى المصرف الفرنسي ومن خلال أنبوب مدفون ينقل المياه إلى منطقة منخفضة في مكان آخر من العقار وبعيدًا عن المنزل. يشرح مزود محتوى YouTube Apple Drains عملية حفر الخندق في مساحة الزحف، والتي قد تكون صعبة للغاية بسبب الطين اللزج والمساحة المحدودة للعمل. ومع ذلك، لا يتعين عليك الحفر عميقًا جدًا، حيث يمكنك بناء المصرف الفرنسي في مساحة الزحف بالقرب من السطح، حيث يمكن أن تكتشف مشكلات الفيضانات.
متى تتصل بمتخصص للمساعدة
إحدى أكثر الطرق فعالية لإزالة الفيضانات المستمرة في مساحة الزحف الخاصة بك هي تركيب مضخة مستنقع. ولكن قبل أن تشتري واحدة، يجب أن تفهم الفرق بين التصميمات الغاطسة والركيزة. بالنسبة لمساحة الزحف، تعد المضخة الغاطسة هي الخيار الأفضل، حيث يمكن للقائم بالتركيب وضعها بالكامل تحت الأرض، حيث تقوم بتحريك المياه الراكدة بسرعة خارج المنطقة. قد يكون حفر الثقب في الماكينة أمرًا صعبًا، وسيكون لدى المحترف الأدوات اللازمة للقيام بالمهمة بشكل صحيح. تحتاج المضخات الغاطسة أيضًا في كثير من الأحيان إلى توصيلات كهربائية وسباكة، لذلك قد تحتاج إلى الاستعانة بمحترف لتوصيل الجهاز بشكل صحيح.
هناك خيار آخر يتطلب مساعدة متخصص وهو تغليف مساحة الزحف، مما يحافظ على جفاف المنطقة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى إصلاح أي مشاكل هيكلية داخل المنطقة. تقوم بعد ذلك بتركيب حاجز بخار، ونظام صرف، ومزيل للرطوبة، وإغلاق فتحات التهوية. قد يكلف المحترف بضعة آلاف من الدولارات أو أكثر لتغليف مساحة الزحف الخاصة بك. ومع ذلك، عادةً ما يكون هذا خيارًا أفضل من القيام بمهمة DIY نظرًا لصعوبة العمل والحاجة إلى معدات متخصصة قد تضطر إلى استئجارها. أفضل شخص يمكن توظيفه لهذا النوع من العمل هو متخصص في إصلاح الأساسات.