كيفية التعامل مع إوز كندا الذي يتبرز في حديقتك

إن وجود الحياة البرية المحلية مثل الإوز الكندي يمكن أن يجعل حيك أكثر إثارة لأنه من الممتع مشاهدته وهو يقوم بعمله من مسافة بعيدة. ومع ذلك، فإن الحيوانات البرية مثل الإوز لا تفهم الحدود حقًا، لذا فإن وجودها بالقرب منك غالبًا ما يكون له جوانب سلبية مثل البراز في حديقتك. إذا سئمت من مغادرة منزلك بحثًا عن كنوزهم غير المرغوب فيها، فهناك عدة طرق لمنع الإوز من التبرز في حديقتك.
قبل الغوص في كيفية منع الإوز من استخدام حديقتك كحمام، يجب أن تعلم أن الإوز الكندي محمي فدراليًا في الولايات المتحدة. لا يمكنك التسبب في أي ضرر للإوز أو بيضه أو أعشاشه. إذا كنت تتعامل حاليًا مع إوز ليس زائرًا فحسب، بل يعشش أيضًا في حديقتك، فمن الأفضل الاتصال بخدمة الأسماك والحياة البرية المحلية أو متخصصين آخرين في مراقبة الحياة البرية لإزالتها. يمكن أن يؤدي قتل أو إيذاء أوزة كندا إلى فرض غرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 دولار.
لحسن الحظ، لا يزال بإمكانك استخدام أساليب غير ضارة لإخافة الإوز، مثل جعل حديقتك غير مريحة لهم. يمكن أن يكون ذلك سهلاً مثل الجري والتصفيق بيديك كلما رأيت أوزة حولك. ولكن لتقليل احتمالية ظهورها على الإطلاق، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها هو التخلص من مصادر الغذاء. بينما يتغذى الإوز الكندي على الأعشاب، فقد ينجذب أيضًا إلى حديقتك بسبب مصادر الغذاء الأخرى مثل مغذيات الطيور أو نباتات البركة أو القمامة. لذا، فإن أفضل مكان للبدء هو التأكد من أن جميع صناديق القمامة آمنة وإزالة مغذيات الطيور الخاصة بك لمدة شهر لمعرفة ما إذا كان الإوز قد فقد اهتمامه بحديقتك. بعد ذلك، يمكنك محاولة إعادتها مرة أخرى لترى ما إذا كانت تجذب الطيور التي تحبها فقط.
طرق أخرى لإبعاد الإوز عن حديقتك
أحد العوامل التي تجعل إوز كندا مزعجًا هو أنه معتاد. إذا عشت الإوزة في مكان ما لمدة عام واحد، فمن المحتمل أن تستمر في العودة إلى هناك. على الرغم من أنه لا يمكنك التسبب في أي ضرر للأعشاش الموجودة، إلا أنه يمكنك جعل حديقتك أقل صلاحية للسكن عن طريق وضع أشياء كبيرة وثقيلة مثل الصخور في أماكن التعشيش السابقة. قد ينتقل الإوز إلى مواقع أخرى إذا وجد أن مكانه المفضل لم يعد متاحًا.
إذا كان لديك أي برك في منزلك، فستحتاج أيضًا إلى جعلها أقل ترحيبًا بالإوز. الشيء الأساسي الذي يجب تذكره بشأن الإوز هو أنه يحب المناطق الواسعة والمفتوحة حتى يتمكن من مراقبة الحيوانات المفترسة. كما أنها تساعدهم في الهبوط والإقلاع. يمكنك بسهولة جعل البركة أقل ملاءمةً للإوز عن طريق زراعة الشجيرات أو الأعشاب الطويلة حولها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تغطية البركة بالأسلاك أو وضع سياج بارتفاع 2 إلى 3 أقدام حولها أو حتى استخدام الشباك على طول ضفة البركة لأن ذلك يجعل من الصعب على الإوز الهبوط. بالإضافة إلى أنهم لا يحبون هذا الشعور.
شيء آخر يمكنك اختباره هو أفخاخ القيوط لأن الحيوانات المفترسة الطبيعية للإوز تشمل ذئاب القيوط. قد يكون وضع شرك في مكان مثقل بالأوز في حديقتك كافيًا لإخافتهم وإبعادهم. للحصول على خيار مناسب، يمكنك التحقق من The Bird-X 3D Coyote Decoy على أمازون. فقط تأكد من تحريكه بين الحين والآخر لتقليد حيوان مفترس. لكن ضع في اعتبارك أن استخدام الأفخاخ الخداعية قد يخيف الحيوانات البرية الأخرى أيضًا.
أفراح طارد الإوز
بغض النظر عن الطريقة التي قررت اختبارها من الأعلى، يجب عليك دمجها مع طارد الإوز. يمكنك البحث عن المواد الطاردة أو الرادعة المصنعة تجاريًا والمسجلة لدى وكالة حماية البيئة مثل Avian Migrate Goose Deterrent. إنه مصنوع من مكونات غير سامة ويمكنك الحصول على نصف جالون منه من أمازون.
ومع ذلك، فمن السهل أن تصنع طارد الحشرات بنفسك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام مكونات شائعة مثل الثوم لإبعاد الإوز المزعج عن حديقتك. حاول زراعته في حديقتك، أو رمي بعض الرؤوس في البركة، أو حتى صنع رذاذ عن طريق خلط الثوم والماء وإضافة مكونات أخرى مثل القرفة أو البصل أو الفلفل الحار. لقد حقق بعض الأشخاص نجاحًا باستخدام Kool-aid العنب لإبقاء الأوز بعيدًا عن حديقتك أيضًا.
بعد الانتهاء من إخافة الإوز، ستظل بحاجة إلى التعامل مع برازه الفعلي. جزء مما يجعل براز الإوز الكندي مزعجًا للغاية ليس ذلك فحسب، بل إنه براز في حديقتك. قد يحتوي براز الأوز على بكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا وغيرها. ويمكن أيضًا أن يكون في بعض الأحيان وجبة خفيفة مفضلة للكلاب. على الرغم من أنهم لن يصابوا بالمرض بشكل عام من تناول كميات صغيرة، إلا أن الأمر لا يزال مقززًا. يمكنك اتباع هذه النصائح حول كيفية التخلص من فضلات الإوز القبيحة الموجودة في حديقتك وممرك الخاص والأسطح الخارجية الأخرى.