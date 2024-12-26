كيفية التعامل مع إوز كندا الذي يتبرز في حديقتك

إن وجود الحياة البرية المحلية مثل الإوز الكندي يمكن أن يجعل حيك أكثر إثارة لأنه من الممتع مشاهدته وهو يقوم بعمله من مسافة بعيدة. ومع ذلك، فإن الحيوانات البرية مثل الإوز لا تفهم الحدود حقًا، لذا فإن وجودها بالقرب منك غالبًا ما يكون له جوانب سلبية مثل البراز في حديقتك. إذا سئمت من مغادرة منزلك بحثًا عن كنوزهم غير المرغوب فيها، فهناك عدة طرق لمنع الإوز من التبرز في حديقتك.

قبل الغوص في كيفية منع الإوز من استخدام حديقتك كحمام، يجب أن تعلم أن الإوز الكندي محمي فدراليًا في الولايات المتحدة. لا يمكنك التسبب في أي ضرر للإوز أو بيضه أو أعشاشه. إذا كنت تتعامل حاليًا مع إوز ليس زائرًا فحسب، بل يعشش أيضًا في حديقتك، فمن الأفضل الاتصال بخدمة الأسماك والحياة البرية المحلية أو متخصصين آخرين في مراقبة الحياة البرية لإزالتها. يمكن أن يؤدي قتل أو إيذاء أوزة كندا إلى فرض غرامة تتراوح بين 5000 إلى 10000 دولار.

لحسن الحظ، لا يزال بإمكانك استخدام أساليب غير ضارة لإخافة الإوز، مثل جعل حديقتك غير مريحة لهم. يمكن أن يكون ذلك سهلاً مثل الجري والتصفيق بيديك كلما رأيت أوزة حولك. ولكن لتقليل احتمالية ظهورها على الإطلاق، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب القيام بها هو التخلص من مصادر الغذاء. بينما يتغذى الإوز الكندي على الأعشاب، فقد ينجذب أيضًا إلى حديقتك بسبب مصادر الغذاء الأخرى مثل مغذيات الطيور أو نباتات البركة أو القمامة. لذا، فإن أفضل مكان للبدء هو التأكد من أن جميع صناديق القمامة آمنة وإزالة مغذيات الطيور الخاصة بك لمدة شهر لمعرفة ما إذا كان الإوز قد فقد اهتمامه بحديقتك. بعد ذلك، يمكنك محاولة إعادتها مرة أخرى لترى ما إذا كانت تجذب الطيور التي تحبها فقط.