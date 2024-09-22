كيفية التعرف على عشبة تيموثي والعناية بها بسهولة

عشبة تيموثي (Phleum pratense)، والتي غالبًا ما تسمى ببساطة “تيموثي”، هي عشبة أوروبية تم إدخالها إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن الثامن عشر. إنها غير غازية ومُستأنسة في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي، فهي عشبة شهيرة للمراعي الزراعية والعلف. يزرعها بعض البستانيين أيضًا كنبات زينة. ما هي الميزة التي تتمتع بها عشبة الزينة في المناظر الطبيعية الخاصة بك، كما تسأل؟ بصرف النظر عن كونها جميلة المظهر، فإن عشبة تيموثي سهلة العناية وهي نبات مفيد في حديقة الحياة البرية. تتغذى عليها العديد من المخلوقات المحلية والمستأنسة، من السمان (تحب البذور) إلى يرقات الفراشات.
يمكن التعرف على عشبة تيموثي بسهولة من خلال قواعدها الجذعية المنتفخة بشكل غير عادي، والتي يطلق عليها علماء البستنة وعلماء النبات اسم “هابلوكورمات”، ونوراتها الأسطوانية (مجموعات من الزهور)، والتي يمكن أن تنمو حتى طول 6 بوصات ولا تتدلى مثل تلك الموجودة في عشبة ذيل الثعلب السطحية. البصيلات والأزهار الرقيقة الشائكة هي كل ما يميز عشبة تيموثي عن غيرها من الأعشاب. إذا كنت تحاول التعرف عليها أثناء نزهة في الطبيعة أو في حديقة خاصة بك أو حديقة شخص آخر، فانظر عن كثب إلى رأس البذرة الناضجة. يجب أن يكون كل كيس بذور صغير مغطى بسنبلتين تشبهان القرن.
ربما من المدهش أن عشبة تيموثي يمكن اعتبارها من بين الأعشاب المزخرفة الملونة التي يمكن إضافتها إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. تتميز بأوراقها الرمادية الخضراء الفريدة – على النقيض من الألوان الزمردية للأعشاب الأخرى. تساعد الأوراق أيضًا في التعرف عليها في مرحلة الشتلات: إذا لاحظت ورقة ملتوية كبيرة في نطاق الرؤية من منظور عين الطائر، فأنت تعلم أن لديك نبات تيموثي صغير. جسديًا، هل تشعر بالحكة أو العطس أو سيلان الأنف؟ عشبة تيموثي هي واحدة من أسوأ الأعشاب التي تسبب ردود فعل تحسسية مثل حمى القش.
لا يتحمل نبات تيموثي الجفاف مثل الأعشاب الزينة الأخرى
لا توجد مشكلة في تحمل هذا العشب البارد للأشهر الباردة؛ وعلى العكس من ذلك، فإنه يعاني في ذروة الصيف. كما أنه بعيد كل البعد عن تحمل الجفاف. في البرية، ينمو حول البرك والجداول والخنادق؛ في الحقول المهجورة؛ وعلى جوانب الطرق. بعبارة أخرى، حافظ على التربة رطبة باستمرار (ولكن ليس مشبعة)، وإلا فإن كتلة تيموثي الخاصة بك ستفشل في الوصول إلى ارتفاع 3 أقدام الذي يمكنها الوصول إليه. يفضل التربة المحايدة على التربة الحمضية الغنية بالعناصر الغذائية.
لحسن الحظ، على الرغم من أن رؤوس الأزهار تنتج الكثير من البذور وأن النبات غير محلي، فلن تضطر إلى منع الأعشاب الضارة من الاستيلاء على حديقتك. تيموثي نبات معمر ولا يعيش طويلاً بما يكفي ليخرج عن السيطرة في جميع الظروف باستثناء أفضل الظروف. لديه نظام جذر ضحل – على عكس العديد من الأعشاب المحلية ذات الجذور العميقة للغاية – لذلك لا تستخدمه لتثبيت الضفة. راقب علامات الصدأ، وبقع الأوراق البنية، والجراد، وعث الإريوفيد. تكون الشجيرات الجديدة عرضة بشكل خاص للديدان السلكية وديدان القطع. ابحث عن صنف “كليماكس” المقاوم للصدأ.
هل اقتنعت؟ إذا كنت ترغب في إضافة عشبة تيموثي إلى حديقتك، فإنها تزرع عادةً من البذور. تبيع وول مارت عبوات ضخمة من Everwilde Farms تحتوي على 1000 بذرة عشبة تيموثي البرية بأقل من 4 دولارات. أو إذا كنت ترغب في تغطية مساحة كبيرة بعشبة تيموثي، فيمكنك شراء رطل من البذور بأكثر من 4 دولارات بقليل (بحد أدنى 5 أرطال) من Great Basin Seed. قم بزرع البذور حتى عمق نصف بوصة في الربيع أو الصيف. يمنح هذا العشب وقتًا كافيًا للنمو قبل حلول الطقس البارد.