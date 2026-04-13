كيفية الحصول على أرخص تذاكر تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين ضد ليكرز ضد روكتس

على مدار مسيرته المهنية التي امتدت لـ 23 موسمًا في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حقق ليبرون جيمس عددًا لا يحصى من الإنجازات البطولية.

ومع ذلك، في عمر 41 عامًا، قد يكون جاهزًا لأطول مهمة له حتى الآن عندما يواجه لوكا دونيتش وأوستن ريفز – أقل من لوس أنجلوس ليكرز – فريق هيوستن روكتس رقم 5 بقيادة كيفن دورانت في الجولة التقسيمية من تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين.

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان جيمس – جنبًا إلى جنب مع خمسة لاعبين مكونين من DeAndre Ayton وMarcus Smart وJake LaRavia وLuke Kennard. – امتلك الشجاعة والحماس لتحقيق النصر، التذاكر متاحة لجميع المباريات الأربع الافتراضية على أرضه في Crypto.com Arena في لوس أنجلوس اعتبارًا من اليوم.

في وقت النشر، كان أقل سعر يمكن أن نجده للمقاعد في أي مسابقة هو 142 دولارًا بما في ذلك الرسوم على StubHub.

إذا اخترت القيام برحلة برية إلى هيوستن، تبدأ الأسعار من 179 دولارًا بما في ذلك رسوم الألعاب في مركز تويوتا الخاص بشركة Rockets.

عندما التقى الفريقان في الموسم العادي، انتصر لوس أنجلوس في اثنتين من ثلاث مسابقات من هيوستن، لكن ذلك كان إلى حد كبير بفضل جهود دونتشيتش في تسجيل 36 و40 نقطة في 16 و18 مارس.

ومع ذلك، فإن المدرب جي جي ريديك متفائل بقدرة فريق ليكرز على المنافسة.

وقال ريديك (41 عاما) في مؤتمر صحفي بعد المباراة: “من الواضح أن هيوستن فريق كرة سلة جيد حقا وسنستعد وسنقاتل وسنحاول الفوز بالسلسلة”.

“سنبذل كل ما في وسعنا لجعل لاعبينا في حالة ذهنية رائعة ولياقة بدنية رائعة خلال الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة ويكونون جاهزين للعب.”

على نحو واعد، أنهى LAL الموسم العادي بسلسلة انتصارات رائعة في ثلاث مباريات متتالية حيث تغلب على Warriors وSans وJazz.

هل ستكون هذه السلسلة الأكثر بطولية لليبرون حتى الآن خلال مسيرته المهنية المليئة بالقصص؟

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول ذلك على وجه اليقين، إلا أننا نعلم أنك سترغب في التواجد في المبنى لرؤية الملك جيمس يواجه KD للمرة الرابعة في التصفيات والأولى منذ 2018.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول سلسلة تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين Lakers vs. Rockets 2026 أدناه.

تذاكر المباراة الفاصلة على ملعب ليكرز

يمكن العثور على التقويم الكامل الذي يتضمن جميع مواعيد مباريات فريق Lakers الرئيسية المعلنة وأفضل الأسعار على التذاكر هنا:

مواعيد مباريات ليكرز على أرضه أسعار التذاكر

تبدأ في لعبة واحدة

السبت 18 أبريل 166 دولارًا

(الرسوم متضمنة) اللعبة الثانية

سيتم تحديده لاحقًا 142 دولارًا

(الرسوم متضمنة) اللعبة الخامسة

سيتم تحديده لاحقًا 174 دولارًا

(الرسوم متضمنة) اللعبة السابعة

سيتم تحديده لاحقًا 219 دولارًا

(الرسوم متضمنة)

تذاكر المباراة الفاصلة على ملعب هيوستن روكتس

يمكن العثور أدناه على جميع مواعيد المباريات الفاصلة على ملعب Rockets وأرخص التذاكر المتاحة.

مواعيد مباراة روكتس على أرضه أسعار التذاكر

تبدأ في اللعبة الثالثة

سيتم تحديده لاحقًا 179 دولارًا

(الرسوم متضمنة) اللعبة الرابعة

سيتم تحديده لاحقًا 191 دولارًا

(الرسوم متضمنة) اللعبة السادسة

سيتم تحديده لاحقًا 205 دولار

(الرسوم متضمنة)

كيف تشاهد ليكرز وروكيتس على شاشة التلفزيون

يأمل المشجعون في اللحاق بـ LeBron وشركاه. يمكن على الأنبوب مشاهدة جميع مباريات الجولة الأولى من التصفيات على قنوات ABC وESPN وTNT وPrime Video وNBC وNBA TV.

فقط تأكد من مراجعة قوائمك المحلية قبل ضبطها.

إذا لم يكن لديك كابل، فقد يكون أفضل خيار هو DIRECTV.

عن ليكرز روكتس

كما هو مذكور أعلاه، التقى ليكرز وروكيت ثلاث مرات على مدار موسم 2025-2026. فازت لوس أنجلوس باثنين. جاءت هيوستن في المقدمة في يوم عيد الميلاد.

ومع ذلك، فإن خسارة لوكا دونسيتش وريفز في أوائل أبريل تغير كل شيء.

الآن، تلوح في الأفق نواة روكتس الشابة المكونة من آمين طومسون وريد شيبارد وجاباري سميث جونيور وألبيرين سينغون أكبر من أي وقت مضى.

ولحسن الحظ، نجح فريق روكتس في تحويل الكرة إلى المركز الرابع في الدوري الأمريكي للمحترفين هذا الموسم. إذا استفاد ليكرز، يمكن أن يحدث أي شيء.

خاصة إذا ارتدى لوكا اللون الأرجواني والذهبي مرة أخرى هذا العام؛ لقد كان في إسبانيا يتلقى العلاج من ساقه المصابة خلال الأيام القليلة الماضية وقد يعود.

جدول تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين 2026

