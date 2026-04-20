كيفية الحصول على أرخص تذاكر ملعب سافانا باناناس يانكي

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



ذا برونكس هو حرق الموز جي.

في الفترة من 25 إلى 26 أبريل، يتأرجح فريق السافانا بناناز في استاد يانكي لزوج من المباريات. أ-التقشير مباريات ضد منافسيهم، حيوانات الحفلة.

وإذا كنت ترغب في أن تكون هناك، تتوفر تذاكر اللحظة الأخيرة لكلا اللعبتين في المنزل الذي بناه جيتر.

والأفضل من ذلك، أنها ذات أسعار معقولة بالنظر إلى كمية مقاعد الموز التي يتم بيعها عادةً.

بناءً على النتائج التي توصلنا إليها، كان أقل سعر يمكن أن نجده على التذاكر لمعارك Banana Ball Bronx في نهاية هذا الأسبوع هو 91 دولارًا بما في ذلك الرسوم على StubHub في وقت النشر.

تبدأ مقاعد المستوى 100 بسعر 135 دولارًا شاملاً الرسوم.

وكما يتذكر المشجعون، ستكون هذه هي الزيارة الثانية للنادي الصديق للبوتاسيوم إلى بيج آبل؛ لقد سبق لهم أن دخلوا منزل آرون جادج في سبتمبر الماضي.

كالعادة، قدم النادي غير التقليدي تجربة فريدة من نوعها لا تُنسى، ومصممة خصيصًا لعشاق الوطن في تلك المسابقات التي أقيمت أواخر الصيف.

فقط عدد قليل من أبرز الأحداث شملت رقصاتهم المميزة، وأغنية مع نجم “هاميلتون” ميغيل سرفانتس و ظهور يانكي السابق نيك سويشر، مدير يانكيز السابق الحائز على بطولة العالم جو توري ولاعب الوسط العمالقة الحائز على سوبر بول إيلي مانينغ، الذي لعب دور الحكم.

نعم حقا.

ناهيك عن اللاعبين الذين يقفون على ركائز متينة، والقواعد الغريبة (إذا أمسك أحد المشجعين بكرة كريهة، فهذا يعد خروجًا!)، واللاعبين على كراسي أكياس الفول، والمشي المتقن إلى صندوق الضرب والحد الزمني الصارم لمدة ساعتين لضمان عدم استمرار اللعبة لفترة طويلة.

“قد لا يبدو الأمر مثل أي شيء رأيته في لعبة البيسبول، ولكن لا ينبغي أن يكون كذلك؛ هذه هي كرة الموز،” قال لاعب فريق الموز/رجال الإطفاء نوح بريدجز لكاتب فريق يانكيز جون شوارتز.

“…أشعر بثقة كبيرة في أننا… قدمنا ​​(للجماهير) ما يكفي لجعل هذا اليوم واحدًا من أكثر الأيام التي لا تنسى في الملعب.”

ماذا سيحدث هذه المرة؟ من سيظهر؟

على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول ذلك على وجه اليقين، إلا أننا نعرف أن أفضل طريقة لمعرفة ذلك هي البث المباشر.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول رؤية فريق Savannah Bananas في ملعب Yankee Stadium في عام 2026 أدناه.

أسعار تذاكر ملعب سافانا بانانا 2026 يانكي

يمكن العثور هنا على تفاصيل كاملة لأفضل الأسعار على التذاكر لمباريات Savannah Bananas 2026 Yankee Stadium (بالإضافة إلى التواريخ وأوقات البدء):

موعد لعبة الموز أسعار التذاكر

تبدأ في تذاكر 100 مستوى

تبدأ في السبت 25 أبريل

7 مساءا 95 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 135 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) الأحد 26 أبريل

3 مساءا 91 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم) 152 دولارًا

(بما في ذلك الرسوم)

جدول السافانا الموز 2026

بمجرد انتهاء الفترة القصيرة في برونكس، سيضرب فريق الموز الملاعب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في الفترة من مايو حتى أكتوبر.

تشمل بعض أبرز محطاتهم متنزه أتلانتا ترويست (8-10 مايو)، وملعب كوفمان بمدينة كانساس سيتي (30-31 مايو)، وملعب سينسيناتي جريت أمريكان بولبارك (19-21 يونيو)، وملعب ريجلي فيلد في شيكاغو (24-26 يوليو) ومينيسوتا تارجت فيلد (7-8 أغسطس).

سيعودون إلى الساحل الشرقي لمدة ليلتين في ملعب جيليت في نيو إنجلاند باتريوتس يومي الجمعة 28 أغسطس والسبت 29 أغسطس.

للعثور على اللعبة الأكثر منطقية بالنسبة لك، تحقق من جدول Savannah Bananas الكامل لعام 2026 هنا.

يانكيز هبات 2026

هل تأمل في اللحاق بقاذفات برونكس… وربما تحصل على هدية مجانية أثناء وجودك فيها؟

يفحص هذا خارج.

قام فريقنا بتجميع تقويم كامل لجميع ألعاب يانكيز المنزلية المجانية، بما في ذلك التواريخ والمعارضين والهدايا والأحداث الخاصة وروابط شراء التذاكر أدناه.

يانكيز 2026 مواعيد الهبة الأوريولز ضد يانكيز

السبت 2 مايو

يوم حرب النجوم – ماكس فرايد ماندالوريان بوبلهيد بلو جايز ضد يانكيز

الخميس 21 مايو

ليلة كاب رايز ضد يانكيز

الجمعة 22 مايو

جيانكارلو ستانتون كرة السلة جيرسي ليلة الأوصياء ضد يانكيز

الثلاثاء 2 يونيو

أمريكا 250 لتشارلز فازينو: ليلة ملصق احتفال نيويورك يانكيز ريد سوكس ضد يانكيز

السبت 6 يونيو

ليلة التقدير العسكري – تي شيرت يانكيز باللون الأحمر والأبيض والأزرق وايت سوكس ضد يانكيز

الخميس 18 يونيو

يانكيز لكرة القدم جيرسي ليلة الأوصياء ضد يانكيز

السبت 20 يونيو

آرون القاضي MVP Bobblehead Day التوائم مقابل يانكيز

الجمعة 3 يوليو

ليلة الألعاب النارية التوائم مقابل يانكيز

السبت 4 يوليو

يانكيز الرابع من يوليو يوم كاب القراصنة ضد يانكيز

الاثنين 20 يوليو

يانكيز تي شيرت ليلة الشجعان ضد يانكيز

السبت 8 أغسطس

يوم الموقتات القديمة بلو جايز ضد يانكيز

الجمعة 21 أغسطس

كودي بيلينجر بوبلهيد نايت بلو جايز ضد يانكيز

السبت 22 أغسطس

مرحبا كيتي يانكيز يوم بوبلهيد أستروس ضد يانكيز

الخميس 27 أغسطس

جورج كوستانزا كالزوني بوبلهيد نايت الأوريولز ضد يانكيز

الجمعة 25 سبتمبر

جوش هارت يانكيز بوبلهيد نايت الأوريولز ضد يانكيز

السبت 26 سبتمبر

ليلة CC Sabathia

جاي زي في استاد يانكي

فريق سافانا المفضل ليس هو الضيف المثير الوحيد الذي يتصدر ملعب يانكي هذا الصيف.

JAY-Z ينقض أيضًا على ثلاثة عروض فريدة للاحتفال بالذكرى السنوية لألبوماته الكلاسيكية. يمكنك الحصول على التذاكر لكل حفل هنا:

نبذة عن موز السافانا

بعد تشكيله في عام 2016، صنع “فريق البيسبول للمعارض” اسمًا لنفسه من خلال احتضان “المعرض” و”العصف الذهني” بينما تخلى في منتصف الطريق عن “البيسبول”.

يلعب الفريق الآن كرة الموز التي لها قواعد ملتوية مثل الكرات الفاسدة التي يلتقطها المشجعون والتي تعتبر بمثابة نهايات، ولا يُسمح للألعاب أن تزيد مدتها عن ساعتين وسرقة الضاربين للقاعدة الأولى.

ومع ذلك، لا يزال هذا بالكاد يخدش سطح روح الظهور في اللعبة المبتكرة.

ببساطة، نوصي بمتابعة حساب Savannah’s Instagram لمعرفة ما ينوي الفريق الترفيهي فعله. لكن كن حذرًا، فمقاطعها ممتعة للغاية وقد ينتهي بك الأمر بالتمرير لساعات.

حيوانات حفلة السافانا

الموز ليس عامل الجذب الوحيد في ألعاب Banana Ball.

خصومهم، حيوانات حفلة السافانا، يجلبون أيضًا المرح والمهارة إلى الميدان.

قال المدرب نيت فيش لسافانا ناو بعد تجارب الفريق: “أعتقد أن هناك بعض اللاعبين الذين يتناسبون بشكل واضح مع فريق الموز، وبعض الأشخاص الذين يتناسبون بشكل واضح مع حيوانات الحفلة”.

“نحن بحاجة إلى أن تكون المباريات تنافسية حقًا. لا يمكننا تحميل فريق واحد. الأمر ليس مثل (هارلم) جلوبتروترز و(واشنطن جنرالز). المباريات ليست مكتوبة. المباريات تنافسية للغاية. يمكن لأي شخص الفوز. علينا أن نلقي نظرة على التوازن للقيام بذلك. “

قائمة سافانا الموز 2026

من هم النجوم الذين يشكلون فريق الموز؟ هل تريد اختيار المفضلة لديك الآن؟

نحن هنا للمساعدة.

يمكنك العثور على لاعبي الفريق الملونين (مع حقائق ممتعة) هنا.

كتب هذا المقال مات ليفي، مراسل الأحداث الحية في نيويورك بوست. يبقى ليفي مطلعًا على أحدث إعلانات الجولات للفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في The Post في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن العروض قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار قابلة للتغيير.