كيفية الحصول على الأحذية من الأرض وتنظيمها بميزانية محدودة

أحذية رياضية ، وصنادل ، وأحذية ، ومتسكعون ، وشقق باليه – بغض النظر عما تختار ارتداءه على قدميك ، تحتاج إلى مكان في منزلك لتخزينها. في حين أن هناك العديد من أفكار Mudroom الجميلة التي ستساعدك على تحويل مساحتك ، فإن جميع الخيارات غير مكلفة وسهلة الإنشاء. إذا كنت تبحث عن طريقة DIY بسيطة وصديقة للميزانية لإخراج الأحذية من الأرض وتنظيمها ، فقد يكون هذا المشروع الذي يستخدم مجرد مقبس DOTEL و CLOSET COOKET هو بالضبط ما تبحث عنه.
ابدأ مشروع تخزين الأحذية عن طريق قياس مساحتك. سترغب في معرفة المسافة بين جدارين ، كما هو الحال في غرفة الطين أو الخزانة. سترغب أيضًا في حساب عدد الأحذية التي تمتلكها عائلتك وتستخدمها بشكل منتظم. سيساعد هذا في تحديد ما إذا كنت تريد صنع صفوف متعددة من الأحذية أو واحدة فقط. تذكر أنه يمكنك دائمًا الحفاظ على الأحذية الموسمية في مساحة منفصلة في منزلك.
بعد ذلك ، توجه إلى متجر الأجهزة لالتقاط بعض مآخذ القطب الخشبية (تتيح لك هذه المآخذ للطلاء عليها بسهولة لتتناسب مع ديكور Mudroom الخاص بك). ستحتاج أيضًا إلى الحصول على قضيب خزانة خشبي مثل هذا القضيب الخشبي الطبيعية للدواء الخشبي. أحد الجوانب السلبية لهذا المشروع هو مجففات الأحذية على الحائط الخاص بك. للمساعدة في تسهيل تنظيف هذه الشوائب ، فكر في اختيار طلاء الجدار الذي يمكن تنظيفه بسهولة. سيسمح لك قشر البيض أو اللؤلؤ أو الساتان بالتنظيف بسهولة دون ترك الطلاء اللامع بشكل مفرط. وإذا كانت جدرانك لديها بالفعل بعض العلامات عليها ، فهناك طرق سهلة لتنظيف الجدران الداخلية الخاصة بك.
كيفية إضافة رف تخزين الأحذية DIY هذا إلى منزلك
يمكن القيام بهذا DIY بسرعة وببساطة. ابدأ بحفر مآخذ قطب الخشب في الحائط. قم بقياس وتأكد من وضعها بالتساوي قبل حفرها في الحائط وإلا فإن مشروعك النهائي سيكون مائلًا. إذا كنت بحاجة إلى ضبط بعد ذلك ، يمكنك ذلك ؛ ومع ذلك ، من الأفضل قياس مرتين ، لذا عليك فقط الحفر مرة واحدة. وإذا كنت بحاجة إلى ذلك ، فستساعدك هذه المكونات بسهولة في ملء الثقوب الصغيرة في حائطك في قرصة.
بعد ذلك ، خذ قضيب الخزانة وقطعه إلى طول الحائط الخاص بك مطروحًا منه الكمية المضافة إلى كل جانب مع مقبس القطب. قم برمال الحواف ، وإذا كنت تريد أن ترسم أو وصمة عار على القضيب ، فقم بذلك قبل إرفاقه لتسهيل الأمر على نفسك. أخيرًا ، بمجرد أن تجف ، حرك قضيب الخزانة في مكانه. الآن ، ستكون جاهزًا لإضافة كل حذائك إلى أعلى الرف. إذا كان لديك الكثير من الأحذية ، فيمكنك تكرار هذا المشروع على بعد بضع بوصات فوق الرف الأول. سيعطيك هذا مساحة أخرى لتخزين حذائك. ومع ذلك ، هذه ليست الطريقة الوحيدة لجعل هذا التصميم.
قم بإنشاء نفس DIY باستخدام قضيب التوتر بدلاً من ذلك
طريقة أخرى سهلة لجعل مشروع DIY هذا هو استخدام قضيب التوتر. شيء مثل هذا Zenna Home Tension Surtain Rod سيبدو رائعًا إذا كان منزلك يميل إلى مظهر أكثر حداثة. لإنشاء هذا DIY باستخدام قضيب التوتر ، ما عليك سوى فك القضيب حتى يكون الطول بين جدرانك ، ثم يناسبه في مكانه. يمكنك استخدام هذا بالضبط مثل DIY الآخر واستخدام قضيب التوتر واحد. ومع ذلك ، إذا كنت قلقًا بشأن حذائك الذي يجرد الحائط الخاص بك ، فيمكنك أيضًا استخدام قضبان التوتر وإنشاء رف لأحذيتك بدلاً من ذلك. فقط لاحظ أن قضيب التوتر قد يترك علامات التغذية الخاصة به على جانبي الحائط الخاص بك ، والتي قد تحتاج إلى إعادة طلاء إذا قررت إزالتها.
بغض النظر عن كيفية اختيار إنشاء منظم الأحذية DIY هذا ، ستكون خطوة واحدة من أن يكون لديك غرفة Mudroom من أحلامك. ونأمل أن تكون لا تسقط على الأحذية التي ترقد في جميع أنحاء أرضك بعد الآن. لمزيد من إلهام تنظيم Mudroom ، تحقق من خدعة Ikea التي يمكن أن تساعدك بسهولة على إنشاء الطين المثالي.