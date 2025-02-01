كيفية الحصول على الأحذية من الأرض وتنظيمها بميزانية محدودة

أحذية رياضية ، وصنادل ، وأحذية ، ومتسكعون ، وشقق باليه – بغض النظر عما تختار ارتداءه على قدميك ، تحتاج إلى مكان في منزلك لتخزينها. في حين أن هناك العديد من أفكار Mudroom الجميلة التي ستساعدك على تحويل مساحتك ، فإن جميع الخيارات غير مكلفة وسهلة الإنشاء. إذا كنت تبحث عن طريقة DIY بسيطة وصديقة للميزانية لإخراج الأحذية من الأرض وتنظيمها ، فقد يكون هذا المشروع الذي يستخدم مجرد مقبس DOTEL و CLOSET COOKET هو بالضبط ما تبحث عنه.

ابدأ مشروع تخزين الأحذية عن طريق قياس مساحتك. سترغب في معرفة المسافة بين جدارين ، كما هو الحال في غرفة الطين أو الخزانة. سترغب أيضًا في حساب عدد الأحذية التي تمتلكها عائلتك وتستخدمها بشكل منتظم. سيساعد هذا في تحديد ما إذا كنت تريد صنع صفوف متعددة من الأحذية أو واحدة فقط. تذكر أنه يمكنك دائمًا الحفاظ على الأحذية الموسمية في مساحة منفصلة في منزلك.

بعد ذلك ، توجه إلى متجر الأجهزة لالتقاط بعض مآخذ القطب الخشبية (تتيح لك هذه المآخذ للطلاء عليها بسهولة لتتناسب مع ديكور Mudroom الخاص بك). ستحتاج أيضًا إلى الحصول على قضيب خزانة خشبي مثل هذا القضيب الخشبي الطبيعية للدواء الخشبي. أحد الجوانب السلبية لهذا المشروع هو مجففات الأحذية على الحائط الخاص بك. للمساعدة في تسهيل تنظيف هذه الشوائب ، فكر في اختيار طلاء الجدار الذي يمكن تنظيفه بسهولة. سيسمح لك قشر البيض أو اللؤلؤ أو الساتان بالتنظيف بسهولة دون ترك الطلاء اللامع بشكل مفرط. وإذا كانت جدرانك لديها بالفعل بعض العلامات عليها ، فهناك طرق سهلة لتنظيف الجدران الداخلية الخاصة بك.