كيفية الحصول على الحولية لتعود سنة بعد سنة

أحد الأشياء الأولى التي يتعلمها العديد من البستانيين الجدد هو الفرق بين النباتات الحولية والمعمرة. تعيش النباتات المعمرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بينما تعيش النباتات الحولية لمدة سنة واحدة فقط. لذلك، فإن الحصول على الحولية لتعود سنة بعد سنة يبدو مستحيلا. ولكن مجرد موت النبات السنوي بعد كل موسم نمو لا يعني موت الأنواع. لقد تبنت النباتات الحولية للتو استراتيجية مختلفة لإبقاء أنواعها على قيد الحياة، وهي استراتيجية مشتركة بينها وبين الحشرات مثل البعوض أو ذباب الفاكهة. إنهم يعيشون لمدة أقل من عام، لذلك ينتجون الكثير من النسل الذي يظهر في العام التالي ويبدون كثيرًا مثل الآباء الذين لن يلتقوا بهم أبدًا. يمكن للنباتات السنوية أن تنتج عددًا كبيرًا من البذور بحيث يمكنك إرجاعها في العام التالي دون بذل مجهود كبير.

هناك العشرات من الزهور التي تزرع ذاتيًا والتي يمكنها أن تزين حديقتك بسهولة. إذا اخترت الحولية المناسبة، فسوف تحصل على أكبر قدر من المتعة بأقل جهد. اعتادت الأنواع المحلية في أمريكا الشمالية على ظروف النمو في منطقتك، لذلك من المرجح أن ينبت المزارعون الأصليون ويزدهرون في تربتك أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى ظروف أكثر غرابة. فقط تأكد من أن تلك النباتات الحولية ليست عدوانية لدرجة أنها تصبح غازية ويصعب القضاء عليها. يمكن أن تكون الأنواع المحلية وفيرة دون أن تكون غازية. ينتج Love Lies Bleeding (Amaranthus Hypochondriacus) كمية كبيرة من البذور التي زرعها الأمريكيون الأصليون كحبوب منذ فترة طويلة. خشخاش كاليفورنيا (Eschscholzia californica) هي زهرة الولاية لسبب وجيه: كما لو كان من لا مكان، فإن هؤلاء السكان الأصليين السنويين يحولون تلال كاليفورنيا بأكملها إلى اللون الذهبي في الربيع أو الصيف.