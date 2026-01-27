كيفية الحصول على الحولية لتعود سنة بعد سنة

أحد الأشياء الأولى التي يتعلمها العديد من البستانيين الجدد هو الفرق بين النباتات الحولية والمعمرة. تعيش النباتات المعمرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بينما تعيش النباتات الحولية لمدة سنة واحدة فقط. لذلك، فإن الحصول على الحولية لتعود سنة بعد سنة يبدو مستحيلا. ولكن مجرد موت النبات السنوي بعد كل موسم نمو لا يعني موت الأنواع. لقد تبنت النباتات الحولية للتو استراتيجية مختلفة لإبقاء أنواعها على قيد الحياة، وهي استراتيجية مشتركة بينها وبين الحشرات مثل البعوض أو ذباب الفاكهة. إنهم يعيشون لمدة أقل من عام، لذلك ينتجون الكثير من النسل الذي يظهر في العام التالي ويبدون كثيرًا مثل الآباء الذين لن يلتقوا بهم أبدًا. يمكن للنباتات السنوية أن تنتج عددًا كبيرًا من البذور بحيث يمكنك إرجاعها في العام التالي دون بذل مجهود كبير.
هناك العشرات من الزهور التي تزرع ذاتيًا والتي يمكنها أن تزين حديقتك بسهولة. إذا اخترت الحولية المناسبة، فسوف تحصل على أكبر قدر من المتعة بأقل جهد. اعتادت الأنواع المحلية في أمريكا الشمالية على ظروف النمو في منطقتك، لذلك من المرجح أن ينبت المزارعون الأصليون ويزدهرون في تربتك أكثر من أولئك الذين يحتاجون إلى ظروف أكثر غرابة. فقط تأكد من أن تلك النباتات الحولية ليست عدوانية لدرجة أنها تصبح غازية ويصعب القضاء عليها. يمكن أن تكون الأنواع المحلية وفيرة دون أن تكون غازية. ينتج Love Lies Bleeding (Amaranthus Hypochondriacus) كمية كبيرة من البذور التي زرعها الأمريكيون الأصليون كحبوب منذ فترة طويلة. خشخاش كاليفورنيا (Eschscholzia californica) هي زهرة الولاية لسبب وجيه: كما لو كان من لا مكان، فإن هؤلاء السكان الأصليين السنويين يحولون تلال كاليفورنيا بأكملها إلى اللون الذهبي في الربيع أو الصيف.
امنح الحولية المناسبة الظروف المناسبة للعودة في العام المقبل
لضمان عودة نباتاتك الحولية عامًا بعد عام، ستحتاج إلى ظروف التربة المناسبة لتزدهر. حدد نوع تربة حديقتك ومستوى الحموضة والتعرض اليومي لأشعة الشمس حتى تتمكن من اختيار النباتات الحولية التي تزدهر في تلك الظروف. ما عليك سوى قراءة حزم البذور وشراء النباتات الحولية التي تتناسب مع ظروف النمو المختلفة في حديقتك. مع بقاء سنة واحدة فقط على قيد الحياة، تحتاج العديد من النباتات الحولية إلى يوم كامل من طاقة الشمس لإنتاج الزهور والبذور. عباد الشمس السنوي المفضل لدى الجميع (Helianthus annuus) ليس استثناءً. ازرع بذورها في تربة جيدة التصريف تحصل على الكثير من أشعة الشمس، وستتم مكافأتك أنت وحياتك البرية المحلية بوفرة من البذور التي تولد محصولًا جديدًا عامًا بعد عام.
بالإضافة إلى ظروف التربة المناسبة، لا تحتاج إلى أي شيء آخر حتى تعود هذه النباتات الحولية عامًا بعد عام. كلما قللت من إزعاج العمليات الطبيعية للنباتات، كلما كان ذلك أفضل. لا تزرع نباتات سنوية ذاتية البذر بمجرد أن تبدأ بتلات الزهور في التدلي. في حين أن الرؤوس الميتة تسمح للعديد من النباتات الحولية بإنتاج زهور جديدة، إلا أنها تمنع تلك الزهور أيضًا من إنتاج البذور. أيضًا، لا تحرث التربة في فصل الربيع، فقد تمنع تلك البذور السنوية من الإنبات. أثناء قراءتك لحزم البذور، انظر إلى تعليمات الزراعة: يجب نشر العديد من البذور السنوية على السطح أو أسفل سطح التربة مباشرةً، بحيث يمكنك ببساطة ضغطها في التربة دون حفرها. ومع ذلك، قد تحتاج بعض النباتات الحولية، مثل نباتات الزينيا (Zinnia spp.)، إلى دفنها على مسافة ربع إلى نصف بوصة في التربة، اعتمادًا على التنوع.