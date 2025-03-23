كيفية الحصول على مظهر من تصميم شرفة Erin Napier الموروثة

هل هناك طريقة أفضل لقضاء أمسية صيفية جميلة من الجلوس على شرفة الاستمتاع بالنسيم؟ حتى لو كنت لا تعيش بالقرب من المحيط ، فيمكنك خداع نفسك للتفكير في أنك حصلت على شرفة أمامية ساحلية مع بعض الحيل من Erin Napier من HGTV. باستخدام لوحة ألوان مشرقة ، والأثاث الذي سيشعر في المنزل في كوخ كيب كود ، أحضر نابير فيبيًا ساحليًا إلى لوريل ، ميسيسيبي. ولكن ، إذا كنا صادقين ، فإن إضافة ستائر إلى الشرفة هو ما يضع هذا التصميم الموروس على الحافة.
لتحقيق فيبي ساحلي متطور ، من المهم تجنب ديكور الكليشيهات الساحلية. المفتاح هو ربط الألوان الشاطئية والمواد الطبيعية والود غير الرسمية التي تلهمها بيوت الشاطئ. يمكن أن يكون النسيج بين البلوز والخضار ، والخطوط المستوحاة من البحرية ، وأثاث الخوص وسيلة مؤكدة لتذكير ضيوفك بالشاطئ في كل مرة يتوقفون فيها للجلوس على الشرفة.
العثور على لوحة الألوان الساحلية اليمنى
https://www.youtube.com/watch؟v=tamitnqssfq
إن وضع لوحة ألوان ساحلية لا يمكن أن يكون أسهل. في الواقع ، تم بالفعل القيام بالكثير من العمل من أجلك. طورت شركات الطلاء مثل شيروين ويليامز وبنيامين مور مجموعات ألوان لكل جمالية ساحلية. سواء كنت تصور تراجعًا محايدًا ، معظمها من Hamptons أو نظام ألوان نابض بالحياة ، قد غطت لك المحترفين بالفعل. يمكنك حتى اللجوء إلى ظل الطلاء الغامق Erin Napier المستخدمة في كوخ آخر مع سحر ساحلي.
الآن ، قد تفكر ، “انتظر دقيقة ، لست مستعدًا لإعادة طلاء منزلي بأكمله!” نحصل عليه! إذا كنت تريد تغييرًا شبه دائم ، ففكر في رسم النافذة ، أو التفاصيل الأخرى ، بل لون ساحلي ينسق مع لون منزلك الحالي. إذا كان هذا يبدو وكأنه امتداد ، فما عليك سوى العثور على ملحقات لربط لوحة الألوان الحالية. يمكن أن تساعد الوسائد الزاهية على أثاث الخوص في الهواء الطلق أو المزارعون الملونون في تحويل الطريقة التي تشعر بها الشرفة دون استثمار الكثير من الوقت أو المال. عندما تكون في شك ، اختر لوحة عضوية محايدة تثير السحر الساحلي الهادئ ، والتنسيق مع أي نظام ألوان موجود تقريبًا.
إضافة التفاصيل الساحلية الدقيقة
هناك شيء ما شاطئية خاصة حول إضافة ستائر إلى شرفتك. توفر الستائر الخارجية أيضًا خصوصية صديقة للميزانية ، ويمكنك استخدامها لتحسين أي لوحة ألوان تهبط عليها. ستحتاج أيضًا إلى أثاث مريح لدعوة الناس للجلوس والاستمتاع بالشرفة. Wicker ، كما ذكرنا بالفعل ، رائع ، لكن نغمات الخشب التي يتم غسلها يمكن أن تشعر أيضًا بالساحل. النمط هو أيضا وسيلة جيدة لإضافة التفاصيل الساحلية. من الخطوط إلى Starfish ، يجب أن يكون من السهل العثور على الملحقات التي يمكن أن تجلب تلميحًا من الشاطئ إلى الشرفة.
يمكن أن يمنح زراعة الأعشاب الطويلة التي سوف تهب في النسيم أن يكون هناك عشب الكثبان الرملية هناك في الفناء الأمامي. الكوبية هي أيضًا مرادف عمليًا لـ Cape Cod ، لذلك إذا كنت ترغب في تصوير نفسك في ميناء Hyannis ، فكر في زراعة بعض هذه الأشياء القريبة. إذا كنت بحاجة إلى مكان لوضع النباتات الساحلية الخاصة بك ، فامنح زارعًا خرسانيًا عاديًا فيضًا ساحليًا مع هذا DIY الحيلة. قبل أن تعرف ذلك ، ستشعر أن كل يوم هو يوم شاطئ.