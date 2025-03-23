كيفية الحصول على مظهر من تصميم شرفة Erin Napier الموروثة

هل هناك طريقة أفضل لقضاء أمسية صيفية جميلة من الجلوس على شرفة الاستمتاع بالنسيم؟ حتى لو كنت لا تعيش بالقرب من المحيط ، فيمكنك خداع نفسك للتفكير في أنك حصلت على شرفة أمامية ساحلية مع بعض الحيل من Erin Napier من HGTV. باستخدام لوحة ألوان مشرقة ، والأثاث الذي سيشعر في المنزل في كوخ كيب كود ، أحضر نابير فيبيًا ساحليًا إلى لوريل ، ميسيسيبي. ولكن ، إذا كنا صادقين ، فإن إضافة ستائر إلى الشرفة هو ما يضع هذا التصميم الموروس على الحافة.

لتحقيق فيبي ساحلي متطور ، من المهم تجنب ديكور الكليشيهات الساحلية. المفتاح هو ربط الألوان الشاطئية والمواد الطبيعية والود غير الرسمية التي تلهمها بيوت الشاطئ. يمكن أن يكون النسيج بين البلوز والخضار ، والخطوط المستوحاة من البحرية ، وأثاث الخوص وسيلة مؤكدة لتذكير ضيوفك بالشاطئ في كل مرة يتوقفون فيها للجلوس على الشرفة.