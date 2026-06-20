كيفية الحفاظ على الغيتار الكهربائي في حالة جيدة

إذن قررت العزف على الجيتار، أليس كذلك؟ أو قد عدت إليها بعد فترة ونسي ليس فقط النغمة الرئيسية من “ليلى” ولكن كيفية الحفاظ عليها في حالة جيدة. بشكل عام، تختلف العناية بالجيتار الكهربائي بشكل طفيف عن العناية بأي جيتار آخر: لا تشعل النار فيه، أو تعامله مثل الترامبولين، أو تتركه ليتراكم عليه الغبار، أو أعطه للكلب كلعبة مضغ، أو اضربه بجدار من الطوب. جميع الأشياء المنطقية. وأيضا هناك صيانة دورية.
تعد صيانة الجيتار الكهربائي أمرًا بسيطًا إلى حد ما، مع وجود بعض المراوغات الخاصة بالشيء الكهربائي بأكمله. أولاً: عندما لا تستخدمه، يجب عليك تخزين جيتارك في علبة، وليس على حامل. سيؤدي ذلك إلى حماية الآلة من الاصطدامات العرضية، والرطوبة، والضوء، والغبار، وغيرها من المواد القاتلة المدمرة و/أو المسببة للتآكل – باستثناء زيت الجلد. للقيام بذلك، عليك مسح الأوتار ولوحة الفريتس والجسم (خاصة مكان وضع ذراعك عليها) بعد العزف. استخدم قطعة قماش ومنظف مناسبين للجيتار فقط، وليس المناشف الورقية أو الرذاذ متعدد الأغراض أو أي منظفات عامة أخرى. إذا كنت ستشحن الجيتار إلى مكان ما أو لن تعزف عليه لفترة طويلة، قم بفك الأوتار لتحرير الضغط على الرقبة.
وبما أن الغبار والرطوبة هما من أعداء لوحات الدوائر الكهربائية، فيجب على أصحاب الجيتار الكهربائي أن يكونوا حذرين منهم بشكل خاص. تلاعب بالأقراص لتفكيك الحبيبات المخفية، واستخدم علبة هواء مضغوط (بعناية) لتنظيف جيتارك.
التفاصيل الدقيقة لصيانة الجيتار الكهربائي
من السهل أن تبالغ في الاعتناء بجيتارك، مثل ذلك الجار الذي ينظف سيارته يدويًا في نهاية كل أسبوع في الصيف عندما لا تكون ملطخة بها. ما عليك سوى التمسك بالرعاية المعقولة والمنطقية، اعتمادًا على البلى. تعتبر كهرباء الجسم الصلب أقوى من الصوتيات ذات الجسم المجوف، والتي لا يزال بإمكانها البقاء لمئات السنين في ظل الظروف المثالية، ولكن لدينا أيضًا مكونات إلكترونية حساسة يجب أخذها في الاعتبار.
يجب عليك مسح جيتارك في كل مرة تنتهي فيها من العزف قبل أن تضعه في علبته – يستغرق الأمر دقائق معدودة ويحمي مئات أو آلاف الدولارات التي ربما كلفتك الآلة. تأكد أيضًا من تنظيف الأوتار قدر الإمكان، حيث يمكن أن يتسرب الزيت والعرق إلى ملفات الأوتار الأكثر سمكًا (الأوتار السفلية E وA وD على جيتار سداسي الأوتار) ويمكن أن يؤدي إلى إتلاف السلك غير الملفوف للأوتار الأعلى (G وB وE العالية). هذا صحيح سواء كنت تمتلك خيوطًا من الفولاذ المطلي بالنيكل أو من الفولاذ المقاوم للصدأ الأكثر متانة أم لا. تعد صيانة الأوتار جزءًا من صيانة الجيتار؛ عندما يفقد الجيتار صوته الواضح، فقد حان الوقت لتبديل الأوتار. هذا وقت ممتاز لتلميع الجيتار أيضًا. غالبًا ما يتم جمع المنظفات والتلميع المناسب للجيتار معًا في مجموعة، وهو أمر مفيد.
وأخيرا، هناك المكونات الكهربائية. ما لم تكن حريصًا على تفكيك جيتارك لتنظيفه، فإن خط دفاعك الوحيد هو الوقاية. راقب الشقوق أو الثقوب مثل مقبس الإخراج (حيث تقوم بتوصيل الجيتار) والالتقاطات والجسر. إذا كان هناك شيء يبدو صاخبًا جدًا عند توصيله بمضخم صوت أو جهاز، فقد يكون لديك بعض الضوضاء العالقة في مكان ما.