كيفية الحفاظ على الغيتار الكهربائي في حالة جيدة

إذن قررت العزف على الجيتار، أليس كذلك؟ أو قد عدت إليها بعد فترة ونسي ليس فقط النغمة الرئيسية من “ليلى” ولكن كيفية الحفاظ عليها في حالة جيدة. بشكل عام، تختلف العناية بالجيتار الكهربائي بشكل طفيف عن العناية بأي جيتار آخر: لا تشعل النار فيه، أو تعامله مثل الترامبولين، أو تتركه ليتراكم عليه الغبار، أو أعطه للكلب كلعبة مضغ، أو اضربه بجدار من الطوب. جميع الأشياء المنطقية. وأيضا هناك صيانة دورية.

تعد صيانة الجيتار الكهربائي أمرًا بسيطًا إلى حد ما، مع وجود بعض المراوغات الخاصة بالشيء الكهربائي بأكمله. أولاً: عندما لا تستخدمه، يجب عليك تخزين جيتارك في علبة، وليس على حامل. سيؤدي ذلك إلى حماية الآلة من الاصطدامات العرضية، والرطوبة، والضوء، والغبار، وغيرها من المواد القاتلة المدمرة و/أو المسببة للتآكل – باستثناء زيت الجلد. للقيام بذلك، عليك مسح الأوتار ولوحة الفريتس والجسم (خاصة مكان وضع ذراعك عليها) بعد العزف. استخدم قطعة قماش ومنظف مناسبين للجيتار فقط، وليس المناشف الورقية أو الرذاذ متعدد الأغراض أو أي منظفات عامة أخرى. إذا كنت ستشحن الجيتار إلى مكان ما أو لن تعزف عليه لفترة طويلة، قم بفك الأوتار لتحرير الضغط على الرقبة.

وبما أن الغبار والرطوبة هما من أعداء لوحات الدوائر الكهربائية، فيجب على أصحاب الجيتار الكهربائي أن يكونوا حذرين منهم بشكل خاص. تلاعب بالأقراص لتفكيك الحبيبات المخفية، واستخدم علبة هواء مضغوط (بعناية) لتنظيف جيتارك.