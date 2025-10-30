كيفية الحفاظ على النباتات محمية أثناء العواصف الرعدية

الرعد والبرق وتساقط الأمطار: إنها عاصفة رعدية جيدة قديمة الطراز. ولكن بينما يمكنك الاستمتاع بعاصفة صاخبة وأنت مستريح على أريكتك المريحة، فإن نباتاتك ليست محظوظة جدًا. يمكن أن تشكل العاصفة الرعدية في الواقع تهديدًا لحديقتك وتأتي مصحوبة بجميع أنواع الأحداث التي تسبب الضرر؛ يمكن أن يمزق البَرَد حديقتك المظللة إلى أشلاء، ويمكن أن تهب الرياح العاتية على الأشجار الصغيرة، وقد يؤدي هطول الأمطار الغزيرة إلى إغراق أحواض الزهور الخاصة بك. لهذا السبب من المهم إعداد نباتاتك قبل العواصف الكبيرة، حتى لا تخاطر بتلف أوراق الشجر والسيقان المتساقطة. ابدأ بالتحقق من التوقعات لمحاولة التنبؤ بنوع الطقس الذي ستتعامل معه. على سبيل المثال، تتطلب عاصفة مطيرة بسيطة احتياطات أقل من تلك التي تتطلبها عاصفة نوريستر.
يبدأ الإعداد الجيد للعاصفة بمعرفة حديقتك جيدًا. قم بمسح حديقتك ولاحظ ما يبرز – هل هناك فروع متدلية منخفضة بجوار الشرفة الخاصة بك يمكن أن تنفجر بسهولة في جوانبك؟ إذا كان سمكها أقل من بوصة واحدة أو كانت تبدو مريضة بشكل خاص، قم بتقليمها. كقاعدة عامة، يمكنك الاحتفاظ بفروع أكثر سمكًا تقع بزاوية تتراوح بين 45 إلى 90 درجة من الجذع الرئيسي. ستحتاج إلى مراقبة فروع الأشجار المنحنية والبقاء على رأس تقليم النمو الجديد والأطراف المتشققة.
تقليم الفروع وتأمين النباتات الصغيرة قبل العاصفة
أما بالنسبة لأي أشجار أو شجيرات صغيرة، فتأكد من تثبيتها للحماية من الرياح العاتية. إذا كنت تتوقع عاصفة رعدية شديدة، قم بتغطية أي نباتات قريبة من الأرض. يمكنك دائمًا الاستثمار في شبكات البرد، ولكن إذا كنت تبحث عن المزيد من الحماية الملائمة للميزانية، فإن أكياس الخيش والبطانيات القديمة والأقمشة تعمل أيضًا. وأحضر نباتات الأصص والسلال المعلقة إلى الداخل – فمن السهل أن تتلف أثناء العاصفة. ناهيك عن أنها يمكن أن تصبح مقذوفات خطيرة وتسبب أضرارًا للأشخاص والممتلكات إذا تم إطلاقها.
بمجرد أن يهدأ المطر وتصبح السماء صافية، توجه إلى حديقتك لتفقد الأضرار. على الرغم من بذل قصارى جهدك، قد ترى الفروع المتساقطة وأوراق الشجر الممزقة والشجيرات المائلة أو الأشجار الصغيرة. في كثير من الحالات، تنمو النباتات من أضرار البَرَد، لكن البَرَد قد يترك أحيانًا ندوبًا صغيرة على الأوراق تصبح أكثر وضوحًا مع نضج النباتات. في هذه الحالة، يمكنك تقليم الأوراق التالفة، لكن احرص على عدم المبالغة في ذلك – التزم بقاعدة ثلاثية الأبعاد عند التقليم.
يمكن للمياه الراكدة التي تحدث بعد هطول أمطار غزيرة أن تلحق الضرر بنباتاتك أيضًا؛ يمكن أن يؤدي وجود كمية كبيرة من الماء في التربة إلى قطع إمدادات الأكسجين عن جذور نباتاتك. إذا كان الأمر كذلك، فحاول حفر قناة صغيرة بعيدًا عن المياه الراكدة في حديقتك لتشجيع تصريف المياه بشكل طبيعي. تعد زراعة حديقة مطرية حلاً وقائيًا ذكيًا للتعامل مع مياه الفيضانات الزائدة.