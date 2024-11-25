كيفية الحفاظ على بتلات الزهور بسهولة في الميكروويف

حتى لو كنت جيدًا في الحفاظ على زهورك المقطوفة نضرة، فسوف يتعين عليك عاجلاً أم آجلاً أن تقول وداعًا لأزهارك الجميلة. إلا إذا حافظت عليهم، هذا هو. هناك عدة طرق مختلفة للحفاظ على باقة الزهور الخاصة بك حتى تتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بالزهور (والذكريات) لسنوات قادمة، بما في ذلك التجفيف بالهواء والضغط. ولكن إذا كنت تريد الطريقة الأسهل مع أسرع النتائج، فلا تبحث إلا عن الميكروويف الخاص بك.

إذا بدا ذلك غريبًا، فضع في اعتبارك أن الحفاظ على الزهور هو في الغالب مسألة إزالة الرطوبة من كل جزء من أجزاء النبات. يمكن للميكروويف أن يسرع ذلك بالنسبة لك، وكذلك الفرن أو مكواة الملابس. ومع ذلك، فإن الميكروويف هو الطريقة الأسرع والأكثر ضمانًا.

يتمتع الميكروويف أيضًا ببعض المزايا مقارنةً بالطرق التقليدية، مثل استخدام مكبس الزهور الخشبي أو تجفيف باقة الزهور بالهواء. يمكن أن تستغرق هذه التقنيات ما يصل إلى بضعة أسابيع لتجفيف الزهور تمامًا. تحتوي بعض الزهور أيضًا على الكثير من الرطوبة لدرجة أنها تميل إلى التعفن قبل انتهاء العملية. كما أن تعلم كيفية الضغط على الزهور يمكن أن يستغرق بضع محاولات، ويتطلب البيئة المناسبة مع الإضاءة المنخفضة وتدفق الهواء بكثرة. يختصر الميكروويف الوقت من بضعة أسابيع إلى بضع دقائق فقط، مما يتيح لك الفرصة لرؤية النتائج بسرعة والمحاولة مرة أخرى إذا لزم الأمر.