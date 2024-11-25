كيفية الحفاظ على بتلات الزهور بسهولة في الميكروويف

حتى لو كنت جيدًا في الحفاظ على زهورك المقطوفة نضرة، فسوف يتعين عليك عاجلاً أم آجلاً أن تقول وداعًا لأزهارك الجميلة. إلا إذا حافظت عليهم، هذا هو. هناك عدة طرق مختلفة للحفاظ على باقة الزهور الخاصة بك حتى تتمكن من الاستمرار في الاستمتاع بالزهور (والذكريات) لسنوات قادمة، بما في ذلك التجفيف بالهواء والضغط. ولكن إذا كنت تريد الطريقة الأسهل مع أسرع النتائج، فلا تبحث إلا عن الميكروويف الخاص بك.
إذا بدا ذلك غريبًا، فضع في اعتبارك أن الحفاظ على الزهور هو في الغالب مسألة إزالة الرطوبة من كل جزء من أجزاء النبات. يمكن للميكروويف أن يسرع ذلك بالنسبة لك، وكذلك الفرن أو مكواة الملابس. ومع ذلك، فإن الميكروويف هو الطريقة الأسرع والأكثر ضمانًا.
يتمتع الميكروويف أيضًا ببعض المزايا مقارنةً بالطرق التقليدية، مثل استخدام مكبس الزهور الخشبي أو تجفيف باقة الزهور بالهواء. يمكن أن تستغرق هذه التقنيات ما يصل إلى بضعة أسابيع لتجفيف الزهور تمامًا. تحتوي بعض الزهور أيضًا على الكثير من الرطوبة لدرجة أنها تميل إلى التعفن قبل انتهاء العملية. كما أن تعلم كيفية الضغط على الزهور يمكن أن يستغرق بضع محاولات، ويتطلب البيئة المناسبة مع الإضاءة المنخفضة وتدفق الهواء بكثرة. يختصر الميكروويف الوقت من بضعة أسابيع إلى بضع دقائق فقط، مما يتيح لك الفرصة لرؤية النتائج بسرعة والمحاولة مرة أخرى إذا لزم الأمر.
ضغط وتجفيف الزهور بالميكروويف 101
يمكنك استخدام الميكروويف لتجفيف الزهور وضغطها. يعتمد اختيارك على النتيجة التي تريدها ونوع الزهور التي تعمل بها. يؤدي التجفيف إلى نتائج أفضل مع الزهور الأكبر حجمًا مثل الورود، والتي يصعب الضغط عليها بشكل مسطح إلا إذا كنت تستخدم بتلات فردية. الزهور الأكثر سهولة في الضغط تكون مسطحة أو حساسة بشكل طبيعي، مثل البابونج أو الزنابق.
لتجفيف الزهور في الميكروويف، ستحتاج إلى فضلات القطط الخالية من الغبار أو هلام السيليكا لامتصاص الرطوبة. املأ وعاءًا بـ 4 إلى 5 أكواب من الرمل أو بضع بوصات من هلام السيليكا، ثم ضع زهرة أو اثنتين فيه، وقم بتغطيتها بمزيد من الرمل أو الجل. تأكد من أن الزهور لا تلمس بعضها البعض. ضعيه في الميكروويف على فترات تتراوح من دقيقة إلى دقيقتين حتى تجف الزهور تمامًا، ثم أخرجي الوعاء واتركيه ليبرد. قم بإزالة الزهور ونفض الغبار عنها بلطف لإزالة أي فضلات أو جل متبقي. كرر هذه العملية حسب الحاجة حتى تجفف الباقة بأكملها.
لضغط الزهور في الميكروويف، قم بترتيبها على منشفة ورقية أو قطعة قماش قطنية قابلة لإعادة الاستخدام، ثم ضع أخرى فوقها. ضع كل هذا في الميكروويف تحت طبق ثقيل آمن للاستخدام في الميكروويف. ضعيها في الميكروويف بنصف الطاقة لمدة 90 ثانية، ثم استمري في ذلك بزيادات 30 ثانية حتى تجف الزهور تمامًا – تميل البتلات إلى الجفاف أسرع من المركز. ولجعل الحياة أسهل، يمكنك أيضًا شراء مجموعة، مثل مجموعة Microfleur Microwave Flower Art Press Kit من أمازون، والتي تأتي مع لباد صوف يمتص الرطوبة ومشابك للحفاظ على الزهور محصورة في مكانها.