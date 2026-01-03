كيفية الحفاظ على تذكارات الحديقة الجميلة باستخدام أداة منزلية بسيطة

في حين أن بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الصيف تشكل حديقة ملونة، ماذا تفعل عندما تنخفض درجات الحرارة وتموت الزهور بشكل طبيعي؟ يمكنك إما الانتظار حتى الموسم التالي لتستمتعي بعيونك، أو الاحتفاظ بالأزهار الرائعة كتذكارات جميلة للحديقة. في حالة اختيارك للخيار الثاني، فلن تحتاج إلى أي أدوات أو ملحقات خاصة لتخليد عظمتها؛ أداة منزلية بسيطة – ورق الشمع – ستفي بالغرض. ما عليك سوى وضع زهورك في منتصف شريطين، ثم الضغط عليها بكتاب أو كيها فوق الأزهار لتصنع تذكاراتك بنفسك في لمح البصر.

ومع ذلك، للتأكد من أن تذكاراتك لا تنمو العفن بعد الضغط عليها، استخدم دائمًا الزهور الجافة والمساحات الخضراء. قم بقطفها دائمًا عندما لا يكون هناك ندى أو قطرات ماء مرئية (سواء من الري أو المطر). لكن لا تنتظر حتى تصل الشمس إلى ذروتها لأنك لا تريد براعم حزينة المظهر مع حيوية باهتة وتدلى بتلات. في حالة قطف زهورك بالفعل وبدت رطبة قليلًا، جففها بمنشفة ورقية نظيفة (يفضل أن تكون بيضاء). كن لطيفًا، وإلا فإنك تخاطر بسقوط البتلات. أنت تريد أيضًا تنظيف الزهور القذرة إذا كنت تفضل عدم تضمين التربة في تذكاراتك الثمينة. افحصها جيدًا بحثًا عن الحشرات أيضًا. أما بالنسبة للزهور، فالزهور المسطحة هي الأفضل نظرًا لأن فرصة انفصال بتلاتها عن البرعم تحت الضغط تكون أقل. ومع ذلك، فهذه مسألة تفضيل، لذا لا تتردد في تجربة أي زهرة أو نباتات خضراء تلفت انتباهك.