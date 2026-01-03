كيفية الحفاظ على تذكارات الحديقة الجميلة باستخدام أداة منزلية بسيطة

في حين أن بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الصيف تشكل حديقة ملونة، ماذا تفعل عندما تنخفض درجات الحرارة وتموت الزهور بشكل طبيعي؟ يمكنك إما الانتظار حتى الموسم التالي لتستمتعي بعيونك، أو الاحتفاظ بالأزهار الرائعة كتذكارات جميلة للحديقة. في حالة اختيارك للخيار الثاني، فلن تحتاج إلى أي أدوات أو ملحقات خاصة لتخليد عظمتها؛ أداة منزلية بسيطة – ورق الشمع – ستفي بالغرض. ما عليك سوى وضع زهورك في منتصف شريطين، ثم الضغط عليها بكتاب أو كيها فوق الأزهار لتصنع تذكاراتك بنفسك في لمح البصر.
ومع ذلك، للتأكد من أن تذكاراتك لا تنمو العفن بعد الضغط عليها، استخدم دائمًا الزهور الجافة والمساحات الخضراء. قم بقطفها دائمًا عندما لا يكون هناك ندى أو قطرات ماء مرئية (سواء من الري أو المطر). لكن لا تنتظر حتى تصل الشمس إلى ذروتها لأنك لا تريد براعم حزينة المظهر مع حيوية باهتة وتدلى بتلات. في حالة قطف زهورك بالفعل وبدت رطبة قليلًا، جففها بمنشفة ورقية نظيفة (يفضل أن تكون بيضاء). كن لطيفًا، وإلا فإنك تخاطر بسقوط البتلات. أنت تريد أيضًا تنظيف الزهور القذرة إذا كنت تفضل عدم تضمين التربة في تذكاراتك الثمينة. افحصها جيدًا بحثًا عن الحشرات أيضًا. أما بالنسبة للزهور، فالزهور المسطحة هي الأفضل نظرًا لأن فرصة انفصال بتلاتها عن البرعم تحت الضغط تكون أقل. ومع ذلك، فهذه مسألة تفضيل، لذا لا تتردد في تجربة أي زهرة أو نباتات خضراء تلفت انتباهك.
كيفية استخدام ورق الشمع لضغط الزهور من حديقتك
بعد حصولك على الزهور المرغوبة وتنظيفها، قرر الطريقة التي تريد بها الضغط على الزهور. للتوضيح، إذا كنت لا ترغب في قضاء الكثير من الوقت في هذا المشروع، فاحضر قطعة من ورق الشمع وقم بطيها إلى النصف. ثم ضعه في منتصف كتاب ضخم، ويفضل أن يكون له غلاف صلب في حالة عدم رغبتك في إتلاف عموده الفقري. الآن، بالنسبة للجزء الممتع: إدخال الزهور والمساحات الخضراء التي اخترتها بين ورق الشمع المطوي. ضعها برفق، خاصة إذا كنت تتعامل مع زهرة ليس لها شكل مسطح، قبل إغلاق الكتاب. بمجرد الانتهاء من ذلك، ضعه جانبًا في مكان بارد ومظلم وجاف. أضف أيضًا القليل من الوزن (فكر في كتب أخرى أو عناصر ديكور ثقيلة أو أوزان ورقية) في الأعلى للضغط على الأزهار بقوة في مكانها. على الرغم من بساطتها، إلا أن هذه العملية يمكن أن تستغرق ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، اعتمادًا على مدى سمك الزهرة وطبقاتها.
بدلًا من ذلك، أمسك مكواة ملابسك وامسح اللوحة لإزالة قطع القماش العالقة أو الغبار. قم بتوصيله واختر أقل إعداد للحرارة. اتبع عملية مماثلة باستخدام ورق الشمع وقم بتحريك الزهيرات إلى الداخل. الآن، ضعه على طاولة الكي أو قطعة قديمة من الورق المقوى وضع قطعة رقيقة من القماش الأبيض (يجب أن تكون نظيفة وجافة أيضًا؛ نقاط الكعكة إذا كانت شفافة) في الأعلى. قم بكي كل قطعة لبضع ثوان قبل الانتقال إلى القطعة التالية وقلب ورق الشمع. استمر حتى لا ترى أي بقع رطبة فوق الأزهار.
نصائح وحيل لمساعدة تذكارات حديقتك في الظهور بأفضل حالاتها
مهما كانت العملية التي تختارها، لا تفرط في الحماس. هذا يعني أنه لا ينبغي عليك فتح كتابك كل يومين لتفقد الزهور. ولا يجب عليك مطلقًا فتح ورق الشمع. وإلا فلن تلتحم الأزهار تلقائيًا بالورقة، مما يدمر فكرة التذكارات الخاصة بك. في حال اخترت طريقة الكي، تحلى بالصبر ولا تترك لوح التسخين فوق براعمك لمدة تزيد عن 15 إلى 30 ثانية دفعة واحدة قبل أن تتركها تبرد. وإلا فإن البتلات والأوراق سوف تصبح جافة جدًا وقد تفقد لونها النابض بالحياة. قد يصبح البعض هشًا ويبدأ في الانهيار.
في حين أن الهدف النهائي هو الحفاظ على زهور الصيف الرائعة، فلا تنس الاستمتاع أثناء الضغط عليها. للتوضيح، قم بتجربة ترتيب الأزهار حتى تصبح سعيدًا بما تراه. يمكنك أيضًا الحصول على سمة خاصة بهم أو اختيار تصميمات فريدة في كل مرة للحصول على ديكور مميز. علاوة على ذلك، قرر مسبقًا كيف ستستخدم التذكارات. هل ستضعها ببساطة في أعمالك الفنية وحرفك اليدوية أو في صندوق زجاجي شفاف؟ أم أنهم سيكونون بمثابة واقي الشمس؟ ربما ترغب في استخدامها كإشارات مرجعية جميلة؟ من خلال تحديد استخدامها في وقت مبكر، يمكنك تشكيلها بالطريقة التي تريدها مسبقًا ولن تضطر إلى فقدان جزء من الزهور المضغوطة لاحقًا. لإضافة القليل من اللمسات الزخرفية إلى تذكاراتك وإغلاق حوافها، استخدم شريط واشي أو أشرطة لاصقة (سيبدو الخيوط جيدة أيضًا) بدلاً منها.