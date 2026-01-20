كيفية الحفاظ على نبات الأمارلس كنبات منزلي بعد الانتهاء من تزهيره

يمكن للزهور الجميلة على شكل بوق لصنف الأمارلس (Hippeastrum spp.) أن تضيء الغرفة خلال أحلك أشهر الشتاء. لكن الكثير من الناس يعاملون هذه النباتات خطأً على أنها زينة مؤقتة للعطلات بدلاً من كونها نباتات خضراء طويلة الأمد للمنزل. يعد رمي المصباح على كومة السماد بعد ذبول الزهرة الأخيرة بمثابة فرصة ضائعة لتكرار الإزهار في الداخل. هذه النباتات المعمرة هي في الواقع مرنة للغاية ويمكن أن تزدهر لعقود من الزمن عندما تعطى الرعاية المناسبة. إن تعلم كيفية إجبار زهور الأمارلس على الإزهار في الشتاء هو بلا شك خدعة ذكية. يتطلب الحفاظ على حياة هذه النباتات الجميلة على المدى الطويل معرفة متطلبات الرعاية الأساسية، مثل تسميد وسقي نبات الأمارلس ذو الأوراق الخضراء ولكن بدون زهور وتشجيع السكون والحفاظ عليه.

في حين أن نبات الأمارلس الأصلي (أمارلس البلادونا) موطنه الأصلي جنوب أفريقيا وينمو في الهواء الطلق في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11، فإن النباتات التي تنمو عادة في الداخل تنحدر من أمريكا الوسطى والجنوبية. إنها مصابيح عشبية معمرة في بيئات خالية من الصقيع – وهي مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. ولكنها أيضًا راضية تمامًا بالعيش على حافة النافذة في الداخل على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الحفاظ على صحتها كنبات منزلي ينطوي على تحول في التفكير. ستحتاج إلى البدء في معاملتها كنبات منزلي يحتاج إلى رعاية لإعادة شحن بطارياته بدلاً من ترتيب الأزهار الحية المؤقتة لموسم الأعياد.