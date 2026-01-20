كيفية الحفاظ على نبات الأمارلس كنبات منزلي بعد الانتهاء من تزهيره

يمكن للزهور الجميلة على شكل بوق لصنف الأمارلس (Hippeastrum spp.) أن تضيء الغرفة خلال أحلك أشهر الشتاء. لكن الكثير من الناس يعاملون هذه النباتات خطأً على أنها زينة مؤقتة للعطلات بدلاً من كونها نباتات خضراء طويلة الأمد للمنزل. يعد رمي المصباح على كومة السماد بعد ذبول الزهرة الأخيرة بمثابة فرصة ضائعة لتكرار الإزهار في الداخل. هذه النباتات المعمرة هي في الواقع مرنة للغاية ويمكن أن تزدهر لعقود من الزمن عندما تعطى الرعاية المناسبة. إن تعلم كيفية إجبار زهور الأمارلس على الإزهار في الشتاء هو بلا شك خدعة ذكية. يتطلب الحفاظ على حياة هذه النباتات الجميلة على المدى الطويل معرفة متطلبات الرعاية الأساسية، مثل تسميد وسقي نبات الأمارلس ذو الأوراق الخضراء ولكن بدون زهور وتشجيع السكون والحفاظ عليه.
في حين أن نبات الأمارلس الأصلي (أمارلس البلادونا) موطنه الأصلي جنوب أفريقيا وينمو في الهواء الطلق في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11، فإن النباتات التي تنمو عادة في الداخل تنحدر من أمريكا الوسطى والجنوبية. إنها مصابيح عشبية معمرة في بيئات خالية من الصقيع – وهي مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10. ولكنها أيضًا راضية تمامًا بالعيش على حافة النافذة في الداخل على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الحفاظ على صحتها كنبات منزلي ينطوي على تحول في التفكير. ستحتاج إلى البدء في معاملتها كنبات منزلي يحتاج إلى رعاية لإعادة شحن بطارياته بدلاً من ترتيب الأزهار الحية المؤقتة لموسم الأعياد.
اعتني بأوراق الأمارلس الخضراء لإعادة بناء طاقة البصيلة
بمجرد أن تتلاشى أزهار الأمارلس الداخلية المزروعة في الأصيص، سيبدأ النبات مرحلة مهمة: إعادة بناء مخزون الطاقة الذي أنفقه على الإزهار. ابدأ بإزالة الأزهار المستهلكة لمنع المصباح الدائم من إهدار المزيد من الطاقة في إنتاج البذور. حافظ على أوراق الشجر سليمة لأن هذه الأوراق هي الطريقة الأساسية التي يصنع بها النبات الطعام (من خلال عملية التمثيل الضوئي). اترك ساق الزهرة الخضراء دون مساس أيضًا – على الأقل حتى يتحول إلى اللون الأصفر أو البني. وسوف تستمر في عملية التمثيل الضوئي حتى هذه النقطة، تمامًا كما تفعل الأوراق.
ضع الأمارلس المحفوظة بأوراقها الخضراء على حافة النافذة الأكثر سطوعًا في منزلك، ويفضل أن تكون نافذة مواجهة للجنوب أو الغرب، لتوفر لها أكبر قدر ممكن من التعرض للضوء. حافظ على جدول سقي منتظم يحافظ على رطوبة التربة باستمرار ولكن لا تغمرها المياه أبدًا. تأكد من أن الوعاء والتربة يسمحان بتصريف جيد لتجنب تعفن الجذور. هناك حاجة أيضًا إلى تغذية منتظمة بينما لا يزال النبات يحتوي على أوراق خضراء. استخدم سمادًا بطيئًا أو سائلًا 10-10-10 مرة أو مرتين شهريًا لتوفير العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات لتوسع اللمبة. وسوف يساعدها أيضًا على الاستعداد لدورة الإزهار التالية.
كيفية إدارة سكون الأمارلس الداخلي من أجل الإزهار على أساس سنوي
للحفاظ على ازدهار نبات الأمارلس الداخلي موسمًا تلو الآخر، يجب أن يمر بفترة سكون. وهذا يحاكي موسم الجفاف في الموطن الأصلي للنبات الاستوائي. في أواخر الصيف أو أوائل الخريف، توقف عن تسميد نباتك وقلل الري تدريجيًا إلى الصفر. انقل البصلة المعمرة المحفوظة بوعاء إلى مكان مظلم ذي رطوبة منخفضة، مثل الخزانة أو الطابق السفلي النهائي. من الضروري أن تظل درجة الحرارة بين 50 و60 درجة فهرنهايت، لذلك لن يعمل المرآب أو سقيفة الحديقة غير المدفأة. يجب أن تلتقط الأمارلس هذه الإشارات التي تشير إلى أن وقت الراحة قد حان. في النهاية، سوف تذبل الأوراق الخضراء والساق وتتحول إلى اللون البني، وعند هذه النقطة يمكنك تقليمها.
احتفظ بأمارلسك الداخلي في هذه المرحلة الخاملة لمدة ثمانية إلى 12 أسبوعًا على الأقل. سيضمن ذلك أن المصباح مرتاح ومنتعش جيدًا. عندما تكون مستعدًا لإيقاظ النبات، أعده إلى غرفة دافئة ومشمسة وامنح التربة نقعًا جيدًا – ماء الصنبور الفاتر يعمل بشكل جيد. نظرًا لأنها واحدة من أسرع بصيلات الزهور نموًا، توقع الانتظار من أربعة إلى ستة أسابيع حتى يظهر نمو جديد. بعد ذلك سوف يدخل نباتك في دورة الإزهار مرة أخرى. كلمة تحذير: إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة في منزلك، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل زراعة الأمارلس. تحتاج إلى إبقاء النبات بأكمله بعيدًا عن متناول الأقدام والأيدي الصغيرة، نظرًا لأن الزهور والبصيلات والسيقان والأوراق تكون سامة عند تناولها.