كيفية الحفاظ على ياسمين في البر من الذبول

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

هل هناك أي شيء أكثر روعة من زهرة ياسمين في البر ذات الشكل المثالي؟ سواء كنت تزرع مجموعة مذهلة من نباتات الياسمين في البر أو مجرد واحدة تنمو كشجيرة، فمن المحتمل أنك تنتظر بفارغ الصبر كل ربيع حتى تتفتح تلك الزهور الأولى تقريبًا المثالية حتى تتمكن من الإعجاب بها والاستمتاع برائحتها اللذيذة. لكن حماستك يمكن أن تتحول بسرعة إلى فزع إذا بدأت في رؤية ذبول نباتك. هذه السيقان هشة للغاية، ولا يتطلب الأمر الكثير حتى تبدأ في التدلي في حالة ظهور مشكلة. يمكن أن يحدث الذبول في نبات الياسمين بسبب عدم وجود كمية كافية من الماء أو كثرة الماء، أو التعامل القاسي، أو مرض فطري يعرف باسم ذبول الياسمين.

يتمتع نبات الياسمين بنظام جذر عميق جدًا، لذلك خلال فترات طويلة من الطقس الجاف، قد يتسبب نقص الرطوبة في بدء النبات في التدلي. ستجد هذا واضحًا تمامًا في السيقان التي تنتج براعم الزهور. يمكنك علاج ذلك بسهولة عن طريق سقي نباتك بشكل لطيف وعميق، خاصة على مستوى الجذر. حاول القيام بذلك في الصباح وتجنب تبليل الأوراق لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بمرض فطري. بالطبع، أنت تريد التأكد من عدم الإفراط في الماء أيضًا، لأن التربة المبللة باستمرار ستشجع أيضًا الفطريات على الاستقرار. إنه يساعد على التحقق من رطوبة التربة أولاً. يجب أن تكون رطبة حتى حوالي 6 بوصات. إذا كنت لا تعرف كيفية التحقق من ذلك، فقد يكون هذا واحدًا من تلك الأوقات التي تحتاج فيها حقًا إلى مقياس رطوبة بمسبار طويل، مثل مقياس رطوبة التربة الحثية، والذي سيساعدك.