كيفية العناية بنباتات الكوبية في الأصيص خلال أشهر الشتاء

يمكن أن يشكل برد الشتاء تحديًا كبيرًا للنباتات الموجودة في الأواني. على عكس النباتات الموجودة مباشرة في الأرض، لا تحتوي مصانع الحاويات على أي عزل طبيعي ضد انخفاض درجات الحرارة. في حين أن الطقس البارد يمكن أن يضعف الجذور غير المحمية بمرور الوقت، فإن درجات الحرارة المتجمدة ستلحق الضرر بها، بشدة في بعض الأحيان. تحتاج إلى تجهيز نباتات الفناء الخاصة بك لفصل الشتاء حتى تستمر طوال العام. تساعد هذه الممارسة، إلى جانب الرعاية والصيانة المتخصصة، على تقليل الضغط الذي تولده درجات الحرارة المتجمدة في مصانع الحاويات. عندما يتعلق الأمر بالكوبية، فإن الرعاية الشتوية تعني حماية جذور النباتات عن طريق حماية الحاويات من البرد القارس وتعديل روتين الري الخاص بك حتى موسم النمو التالي.
تتضمن رعاية نباتات الحاويات في الشتاء تركيزًا مختلفًا عن الرعاية في الربيع أو الصيف. خلال الأشهر الباردة، يتباطأ النمو بشكل ملحوظ، حيث تدخل النباتات مثل الكوبية في مرحلة السكون. لا توجد أوراق أو أزهار جديدة، لذا فإن هدفك هو حماية السيقان والبراعم والجذور من الصقيع والجليد والثلج. يعد رؤية نمو قليل خلال الشتاء أمرًا طبيعيًا تمامًا بالنسبة لنباتات الكوبية الموجودة في الحاوية ولا يعد مؤشرًا على وجود خطأ ما في نباتك. في الواقع، دعم هذه الراحة يهيئ شجيراتك للنمو الصحي في الربيع. ومع ذلك، فإن هذا النمو البطيء في الشتاء يغير نوع وكمية الرعاية التي تحتاجها نباتات الكوبية في الأصيص. على سبيل المثال، يجب عليك استخدام العناصر الشائعة لإبقاء نباتاتك الخارجية معزولة خلال فصل الشتاء، بدءًا من الغلاف الفقاعي إلى الخيش وحتى المهاد. تحتاج نباتات الكوبية الجبلية ذات الأوراق الكبيرة دائمًا إلى الحماية في فصل الشتاء؛ ورق البلوط والتسلق، في بعض الأحيان فقط؛ ونادرا ما تكون نباتات الكوبية ناعمة وعنقودية. سوف يحتاجون أيضًا إلى كمية أقل من الماء.
لف نباتات الكوبية في الأصيص وقلل من استهلاكها للمياه في الشتاء
يمكن أن يؤثر مكان تواجد نباتات الكوبية في الفناء الخلفي لمنزلك على درجات الحرارة التي تتعرض لها ومدى تحملها لهذا التعرض. التقلبات المفاجئة في نباتات الكوبية المزروعة بالحاويات والإجهاد الحراري أكثر بكثير من ظروف الشتاء المستقرة نسبيًا. إذا لم يكن نباتك في الأصيص كبيرًا جدًا، انقله إلى منطقة توفر له الحماية من الرياح. تعد المرائب غير المدفأة وسقائف الحدائق والدفيئات الزراعية والزوايا المحمية للشرفات أو الأفنية أماكن جيدة لقضاء فصل الشتاء في الكوبية في حاوية. توفر معظم أصص الزينة قدرًا قليلًا جدًا من العزل، مما يعرض الجذور لدرجات الحرارة الخارجية المتجمدة. إن إضافة طبقة من الخيش أو غلاف الفقاعات حول الحاوية وتغطية التربة – أو في أبرد المناخات، لف النبات بأكمله – يمكن أن يقلل من فرصة الإجهاد المرتبط بالبرد.
تؤثر ظروف الشتاء أيضًا على كيفية امتصاص نباتات الكوبية للمياه واستخدامها. تشرب شجيرتك ببطء في درجات الحرارة الباردة، لذا فهي تتطلب عادةً كمية مياه أقل مما تتطلبه خلال موسم النمو. قد يؤثر الري بكثرة، أو حتى اتباع جدول الربيع والصيف، سلبًا على جذور النباتات. قلل من خطر الإفراط في الري عن طريق تحسس التربة بيدك العارية. إذا شعرت بالجفاف، قم بإعطاء نباتك نصف كوب إلى كوب من الماء. أو جرب هذه الحيلة ذات التكلفة المعقولة والصديقة للبيئة حتى لا تفرط في ري نباتات حديقتك مرة أخرى: قم بغرس عود أسنان في التربة. إذا تغير لونها، فهذا يعني أن الكوبية الخاصة بك تحتوي على كمية كافية من الماء. في المناخات الجافة، يجب أن يكون الري كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع كافيًا. الحصول على الثلج؟ إذا كانت نباتاتك المزروعة في الأصيص بالخارج، فقد تتمكن من تخطي الري تمامًا. بشكل عام، انتبه جيدًا لكيفية استجابة نباتات الكوبية المزروعة في الحاوية للطقس البارد وقم بإجراء التعديلات على رعايتها حسب الحاجة.