كيفية المراهنة على نيكس ضد هوكس وناغتس ضد تمبروولفز عند دخول المباراة الثالثة

لم تستغرق تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين وقتًا طويلاً لتقديم الدراما.

وتعادل كل من نيكس هوكس، سبيرز تريل بليزرز، سيلتيكس 76ers وناغتس تمبروولفز 1-1. الآن بعد أن شاهدنا مباراتين في كل سلسلة، يمكننا مقارنة النتائج على أرض الملعب بالتوقعات التي تدخل التصفيات.

واحدة من أكثر المسلسلات إقناعًا في فترة ما بعد الموسم كانت مباراة Nuggets vs.Timberwolves. يتمتع الفريقان بتاريخ بعد أن التقيا مرتين في التصفيات عامي 2023 و2024. تبدو هذه السلسلة وكأنها امتداد لتلك المواجهات السابقة.

شهدت أول مباراتين بعض التقلبات الشديدة حقًا.

تقدم فريق الذئاب بما يصل إلى 12 نقطة في النصف الأول من المباراة الأولى ثم تأخر بما يصل إلى 15 نقطة في الشوط الثاني في الخسارة. في المباراة الثانية، تأخروا بفارق 19 نقطة في منتصف الربع الثاني ثم تفوقوا على ناجتس في الشوط الثاني ذهابًا وإيابًا في دنفر ليعادلوا السلسلة 1-1.

لم يلعب أي من الفريقين مباراة رائعة من البداية إلى النهاية، ولكن كان لدى كلا الفريقين عيوب خطيرة على جانب واحد من الكرة التي تدخل السلسلة – الهجوم بالنسبة لفريق Timberwolves والدفاع بالنسبة لفريق Nuggets – والتي يمكن للفريق الآخر استغلالها.

لا يزال فريق Nuggets هو -230 فريقًا مفضلاً للفوز بالسلسلة في DraftKings، لكن من الواضح أن Wolves لديه الموهبة لتوسيع هذه السلسلة أو الفوز بها بشكل مباشر، خاصة مع اقتراب مباراتين على أرضه.

تقدم DraftKings للذئاب سعر +1.5 على السلسلة الموزعة باحتمال -155 وأنا أحب فرصهم في دفع هذه السلسلة إلى سبع مباريات، أو حتى الفوز بها.

كان لدى نيكس ضد هوكس نفس احتمالية التقلب قبل بدء التصفيات وفي المباراة الثانية، حقق فريق هوكس عودة مذهلة ضد نيكس على الرغم من تأخره بنسبة 90 بالمائة من المباراة. وسدد نيكس 5 من 22 وسجل 15 نقطة في الربع الرابع، وهو أقل إنتاج له في الربع الأخير من الموسم بأكمله.

هناك الكثير من الأسباب للتفاؤل بالنسبة لنيكس. حصل نيكس على أفضل فارق نقاط في الربع الرابع في الدوري الاميركي للمحترفين خلال الموسم العادي وأداؤهم في المباراة الثانية، على الرغم من أنه مكلف، إلا أنه كان استثنائيًا. لقد كانوا 46-2 مع تقدم في الربع الرابع قبل انهيار المباراة الثانية.

طوال هذه السلسلة، بدا نيكس وكأنه الفريق الأفضل. لديهم ميزة الحجم مع مراكز كارل أنتوني تاونز وميتشل روبنسون التي يبلغ طولها 7 أقدام لمواجهة هوكس، الذين يبدأون في مركز أونيكا أوكونجوو الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 أقدام. وقد منحهم هذا الحجم أيضًا ميزة 37-16 في نقاط الفرصة الثانية بسبب ميزة الارتداد الهجومي.

لقد سددوا أيضًا بشكل أفضل من خارج القوس خلال مباراتين، والذي كان من المفترض أن يكون هدف التعادل لفريق هوكس. لم يُظهر فريق هوكس القدرة على التسجيل باستمرار في نصف الملعب حتى الآن في هذه السلسلة وهذا أمر أساسي في التصفيات. جالين برونسون أيضًا لم يقدم مباراة جيدة حتى الآن. سجله يقول أن ذلك سيأتي

ما زلت أعتقد أن نيكس يفوز بهذه السلسلة وبعد ذلك الانهيار في اللعبة 2، أتوقع أن يخرجوا بهدف في اللعبة 3. لدى DraftKings دعم لهذا السيناريو الدقيق مع احتمالات +145 لفوز نيكس باللعبة 3 والسلسلة.

أتوقع أننا سنراهم يعودون إلى أتلانتا.

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.