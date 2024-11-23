كيفية بناء إطار سرير مزدوج الحجم مع مساحة تخزين مدمجة

حلول التخزين الذكية لغرف نوم الأطفال أمر لا بد منه. لا يقتصر الأمر على إدارة مجموعة كبيرة من الألعاب المتنوعة والأدوات الرياضية والعناصر الأخرى فحسب، بل يتعين عليك القيام بذلك بطريقة تترك الكثير من المناطق خالية للأنشطة. وكما يمكنك أن تتخيل، فإن العثور على مساحات مفتوحة لن يفوتها أحد هو أمر أسهل من الفعل. أفضل نقطة انطلاق في معظم الحالات هي المنطقة الموجودة أسفل السرير. غالبًا ما يكون السرير التوأم هو النوع المثالي من الأسرّة لغرف الأطفال، ولكن حتى هذه الوحدات الأصغر حجمًا تتميز بالكثير من إمكانات التخزين. يبلغ قياسها حوالي 38 × 74 بوصة، مما يوفر لك مساحة تبلغ 20 قدمًا مربعًا تقريبًا تحتها. كل ما تحتاجه للاستفادة من هذه المنطقة قليلة الاستخدام هو سرير تخزين لإبقاء كل شيء مخفيًا ويمكن الوصول إليه.

نظرًا لأن أسرّة التخزين يمكن أن تكون باهظة الثمن، فهذه فرصة رائعة لتصنيع سرير يناسب احتياجاتك. يمكنك اتباع طريق أساسي باستخدام منصة صندوق سرير DIY بسيطة. أو يمكنك البدء في بناء كامل مع وحدة تخزين أسفل السرير ولوح رأسي متصل. على الرغم من أن تصميم إطار سرير عملي وجذاب قد يبدو مرهقًا، إلا أن قناة DIY على YouTube مع Chris Home Projects تقدم شرحًا تفصيليًا يجعل المشروع يبدو سهلاً. في هذا المشروع، تقوم قطع الخشب الرقائقي بالرفع الثقيل لتشكيل القاعدة ولوح القدم واللوح الأمامي. يحتوي التصميم على كل ما قد تريده، بدءًا من رفوف اللوح الأمامي وحتى الأدراج الجانبية للقاعدة، وكلها مكتملة بتصميم بسيط وجذاب يمكنك تخصيصه ليناسب الغرفة. وإليك كيفية بنائه.