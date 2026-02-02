كيفية بناء تذكرة “نظرية الفوضى”.

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لا يتطلب الأمر سوى مباراة واحدة غير عادية حتى تخرج مباراة كرة القدم عن المسار تمامًا.

ارتداد مفاجئ، وركض سريع لمسافة 80 ياردة، وارتباك عميق في منطقتك – يمكن لأي مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أن تنقلب في غمضة عين.

ومع ذلك، نظرًا لوجود فجوة مدتها أسبوعين بين عطلة نهاية الأسبوع في بطولة المؤتمرات ومباراة السوبر بول، يقضي عالم الرياضة وقتًا سخيفًا في محاولة كتابة السيناريو الدقيق لكيفية ظهور مباراة الأحد. بحلول وقت انطلاق المباراة، يكون هناك إجماع، ويستقر المشجعون على توقع أن تتبع المباراة الخطة.

لا يحدث ذلك أبدًا.

بالنسبة للمراهنين، هذا شيء مهم يجب تذكره. نادراً ما تكون هناك قيمة للمراهنة على ما يعتقد الجميع بالفعل أنه النتيجة الأكثر ترجيحاً. في هذه الحالة، يشير السوق إلى فوز سيهوكس في مباراة ذات أهداف منخفضة نسبيًا.

ولكن عندما تتأرجح بينما يتعرج الجميع، يمكنك أن تصنع لنفسك تذكرة يانصيب ممتعة (وربما مربحة) للعبة الكبيرة.

ولعل أفضل مثال حديث لهذه الإستراتيجية سيكون في مباراة Super Bowl 2019 بين فريقي لوس أنجلوس رامز ونيو إنجلاند باتريوتس.

مع أكثر أو أقل من 55.5 نقطة – وهي واحدة من أعلى المعدلات في تاريخ Super Bowl – كان من المتوقع أن تكون تلك المباراة بمثابة ركلات الترجيح بين زوج من الجرائم الغزيرة. بدلاً من ذلك، كان الأمر فاشلاً – فاز فريق باتس بنتيجة 13-3 – وأي شخص قام ببناء بطاقة الرهان الخاصة به حول هذه الفكرة كان يمزق التذاكر قبل نهاية الشوط الأول.

من أجل القلة الشجعان الذين قاوموا الحبوب، دفعوا الأوساخ.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

هذا العام، يبدو أن السرد مبني على الدفاع. صانعو الاحتمالات متفقون.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان معدل الزيادة/النقص في Super Bowl 2026 هو 45.5 نقطة. إذا تم إغلاقه عند هذا الحد، فسيكون هذا هو أدنى إجمالي منذ عام 2016، عندما سجل وكلاء المراهنات أكثر من / أقل من 43.5 نقطة لـ Panthers vs.Broncos، وثامن أدنى إجمالي منذ عام 1990.

تم تصنيف دفاع سياتل على أنه الوحدة رقم 1 من قبل DVOA في عام 2025. وكان باتريوتس أيضًا من أفضل 10 وحدات وأثبتوا أنهم وحدة عنيدة مع اثنين من العروض الرائعة في التصفيات. لا يزال لدى كلا لاعبي الوسط أسئلة للإجابة عليها.

فلا عجب أن السوق يستعد لمباراة مصارعة الأذرع.

إذا كنت تعتقد أن هذا هو ما سيحدث، فافعل ذلك. اتكئ على تلك الأجزاء السفلية في جميع المجالات. أتمنى لك حظا سعيدا.

ولكن إذا كنت مثلي وترغب في محاولة التقاط بعض البرق منخفض المخاطر والمكافأة العالية في زجاجة، فلنقم بقياس الشكل الذي ستبدو عليه تذكرة “نظرية الفوضى” طويلة المدى. قد يكون من المنطقي فقط.

سوبر بول 2026 تسديدة طويلة المدى

سنبدأ مع انتشار بديل. لا أحد يحب المراهنة على حدوث انفجار في Super Bowl، لكن هذا يحدث. تبا، لقد حدث ذلك العام الماضي. إنه أيضًا مكان جيد للبدء عند بناء استثمار مترابط في نفس اللعبة، لأنه يمكنك بسهولة الرجوع إلى الوراء من نقطة البداية هذه.

سيهوكس للفوز بـ 20+ هو +630 في FanDuel Sportsbook.

إذا كانت ستكون هزيمة لـ Seahawks، فيجب أن يتزامن ذلك مع يوم عظيم لدارنولد. إنه 11/1 ليحقق ما لا يقل عن أربع نقاط هبوط. احجزه.

إذا كان دارنولد سينطلق، فهذا يعني على الأرجح أن هدفه المفضل، جاكسون سميث-نجيجبا، سيكون معه في الرحلة. لديه احتمالات 6/1 ليسجل مرتين. الآن نحن نصل إلى مكان ما.

إذا كنا نتوقع أن يقوم Seahawks بتشغيله، فهذا يعني على الأرجح أن الوطنيين سيلعبون اللحاق بالركب، مما يعني الكثير من العمل لـ Drake Maye. إنه -110 ليصل إلى هضبة 225 ياردة.

مع تلك الأرجل الأربعة، وكلها مترابطة إلى حد ما، نحن نحدق في دفع تعويضات محتملة بنسبة 1/149.

هذه تذكرة متقلبة (يرجى الرهان بمسؤولية!)، وفي أغلب الأحيان، سوف يخسر. هذا بجانب هذه النقطة. الوجبات الرئيسية هي النهج، وهو تذكير بأن Super Bowl هي واحدة من أفضل أسواق المراهنة لتلاشي الجماهير.

لن يضرب في كل مرة، ولكن عندما يحدث، يمكن أن يضرب بقوة.

نظرية الفوضى: سيهوكس -19.5/سام دارنولد 4+ هبوط/جاكسون سميث-نجيجبا 2+ هبوط/دريك ماي أكثر من 224.5 ياردة (149/1، FanDuel)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.