كيفية بناء جدار استنادي باستخدام الأكياس الخرسانية فقط

أصحاب المنازل لديهم الكثير من الأسباب لبناء الجدران الاستنادية. هل لديك مشاكل مع التآكل والجريان السطحي؟ هل الفيضانات تهديد؟ هل تحتاج إلى كبح الأوساخ؟ هل تريد بناء فناء؟ قد تكون الإجابة على كل هذه الاحتياجات وغيرها الكثير هي بناء جدار استنادي. وفقًا لاسمه، يهدف الجدار الاستنادي إلى الاحتفاظ بشيء ما (مثل الأوساخ)، أو إبقاء شيء ما خارجًا (مثل الماء)، أو القيام بالأمرين معًا.
قد تكون على علم أنه يمكنك بناء جدار استنادي قابل للتكديس، لكنك قد لا تعلم أنه يمكنك إنجاز المهمة باستخدام أكياس من الخرسانة وحديد التسليح للحصول على الدعم. لقد استخدم ملاك الأراضي تقنية الأكياس الخرسانية للحفاظ على الجدران لعقود من الزمن، لذا فهي طريقة تم اختبارها جيدًا.
من المحتمل أن تكون هذه الطريقة أقل تكلفة لأنها سهلة الصنع ولا تحتاج إلى استئجار مقاول. بالنسبة لجدار كبير، يمكنك أيضًا توفير المال عن طريق طلب أكياس خرسانية بجوار منصة التحميل. في حين أن رفع عدة أكياس بوزن 50 رطلاً يتطلب القوة والقدرة على التحمل، إلا أنه ليس مشروعًا معقدًا. دعونا نلقي نظرة على خطوات بناء الجدار الاستنادي للأكياس الخرسانية.
إعداد مشروع الجدار الاستنادي الخاص بك ووضع الأكياس الخرسانية
تنطبق معظم ما يجب فعله وما لا يجب فعله عند بناء جدار استنادي على جدار كيس خرساني، مثل مراجعة السلطات المحلية لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تصريح لمشروعك. للتحضير، حدد ارتفاع وطول حائطك، مما سيعطيك فكرة عن عدد الأكياس الخرسانية التي ستحتاج إلى شرائها. تحقق من ثبات السطح الذي ستضع فيه الأكياس وتأكد من استوائه. إن وضع طبقة من نسيج التكسية الأرضية على السطح سيحمي من تآكل التربة.
أثناء قيامك ببناء الجدار الاستنادي، تأكد من قلب الأكياس الخرسانية رأسًا على عقب من طريقة تخزينها على منصة التحميل. تستقر الأكياس الخرسانية أثناء الشحن – حيث تغوص جزيئات الأسمنت الأثقل إلى ما كان في الأسفل، بينما يرتفع الركام الخشن إلى الأعلى. يؤدي قلب الكيس قبل وضعه إلى وضع المادة الأكثر كثافة والغنية بالأسمنت على الوجه الخارجي، مما ينتج سطحًا أكثر صلابة وأكثر سلاسة بمجرد معالجة الأكياس.
ابدأ في وضع الأكياس، مع تثبيت الصف الأول من الأكياس بشكل مريح على بعضها البعض. لضمان ثبات الصف التالي وجميع الصفوف ذات الأرقام الزوجية، استخدم أسلوب التراص نصف المتدفق، حيث يتم تعويض كل صف بنصف عرض الحقيبة تمامًا بطريقة متشابكة. بعد ذلك، أدخل حديد التسليح في كل كيس في الصف العلوي الأخير واضربه لأسفل حتى يصل إلى أسفل الكومة للحصول على دعم إضافي.
ترطيب الأكياس ومساعدة الورق على التحلل
الخطوة الأخيرة هي رش الماء على الكيس بخرطوم، وتشبع الورق جيدًا حتى تتصلب الخرسانة. قم بدك الأكياس بقدميك برفق بعد سقيها لتساعد على نقع الماء فيها. كمية الماء التي تستخدمها ليست مهمة جدًا لأن الأكياس سوف تمطر أيضًا وتمتص الرطوبة من الهواء، لذلك ستتصلب بالتأكيد.
قد تتساءل عما إذا كنت ستعلن عن الشركة المصنعة للخرسانة إلى الأبد، ولكن إذا اشتريت أكياسًا مكتوب عليها “قابلة للتحلل”، فإن العمليات الطبيعية – المطر والرطوبة والشمس والتحلل – ستزيل تدريجيًا كل آثار الورق بحيث يبدو جدارك وكأنه مصنوع من أحجار عريضة. تأكد من أن الأكياس لا تحتوي على بطانة بلاستيكية تمنع أو تبطئ هذا التحلل. يقوم بعض الأشخاص أيضًا بعمل ثقوب في الأكياس للسماح بمزيد من تشبع الماء. يجب أن تتماسك الخرسانة خلال 24 إلى 48 ساعة، لكن قد ترغب في تركها لتجف لمدة تصل إلى سبعة أيام قبل محاولة إزالة أي ورق متبقي عن طريق الغسيل بالضغط على درجة حرارة منخفضة أو إشعال النار.
غالبًا ما يتم استخدام حلول الصرف المفيدة مع الجدران الاستنادية. ضع في اعتبارك إضافة إمكانيات الصرف والمزيد من الدعم والاستقرار باستخدام الحصى لردم المنطقة خلف الجدار.