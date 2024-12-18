كيفية تثبيت أضواء LED على جزازة العشب جون ديري الخاصة بك

إن إضافة مصابيح LED إلى جزازة العشب John Deere ليست مجرد ترقية عملية، ولكنها أيضًا ترقية ميسورة التكلفة. يمكنك إجراء هذه الترقية البسيطة لتجهيز جزازة العشب الخاصة بك للقيام بمهام مثل حرث الثلج أو جمع أوراق الشجر أو القص بعد غروب الشمس. على الرغم من وجود العديد من الأنواع المختلفة من مصابيح LED، إلا أننا نوصي باستخدام مصابيح AUXITO 1156 LED لهذا المشروع. ستحتاج أيضًا إلى قضبان إضاءة Nilight LED، ومفتاح تبديل دائري صغير بجهد 12 فولت، وسلك كهربائي مقاس 12 بطول 50 قدمًا، وموصلات تجعيد، وأنابيب انكماش حراري، ومسدس حراري.

أولاً، اختر المكان الذي ستضع فيه مصابيح LED وأشرطة الإضاءة على جزازتك. يعد كل من الجزء الأمامي والخلفي خيارين جيدين، خاصة إذا كنت تعمل ليلاً. قم بتوصيل كل دعامة شريط إضاءة وثبتها بالمسامير، ثم قم بتشغيل السلك الكهربائي مقاس 12 عبر الجزء الخلفي من كل دعامة. اجمع بين الأسلاك الموجبة والسالبة من كل ضوء وقم بتثبيتها في مجموعة. خذ السلك السالب وقم بتوصيله بالبطارية، ثم قم بتشغيل السلك الموجب إلى مفتاح تبديل الدائرة. ثم قم بتوصيل المفتاح بالبطارية وتأكد من أن تصنيف المفتاح يتطابق مع متطلبات الطاقة للضوء أو يتجاوزها. تأكد من تركيب المفتاح في مكان يسهل الوصول إليه حتى تتمكن من تشغيله وإيقاف تشغيله عند الحاجة.

يمكنك أيضًا تركيب مفتاح ثانٍ للمصابيح الخلفية لسهولة الوصول إليها وتعدد الاستخدامات. لإنهاء هذا المشروع، تأكد من تجريد طرفي كل سلك وإرفاق موصل تجعيد. قم بإغلاق كل موصل باستخدام أنابيب الانكماش الحراري ومسدس حراري لحماية الوصلات من الطقس والتآكل.