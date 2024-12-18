كيفية تثبيت أضواء LED على جزازة العشب جون ديري الخاصة بك

إن إضافة مصابيح LED إلى جزازة العشب John Deere ليست مجرد ترقية عملية، ولكنها أيضًا ترقية ميسورة التكلفة. يمكنك إجراء هذه الترقية البسيطة لتجهيز جزازة العشب الخاصة بك للقيام بمهام مثل حرث الثلج أو جمع أوراق الشجر أو القص بعد غروب الشمس. على الرغم من وجود العديد من الأنواع المختلفة من مصابيح LED، إلا أننا نوصي باستخدام مصابيح AUXITO 1156 LED لهذا المشروع. ستحتاج أيضًا إلى قضبان إضاءة Nilight LED، ومفتاح تبديل دائري صغير بجهد 12 فولت، وسلك كهربائي مقاس 12 بطول 50 قدمًا، وموصلات تجعيد، وأنابيب انكماش حراري، ومسدس حراري.
أولاً، اختر المكان الذي ستضع فيه مصابيح LED وأشرطة الإضاءة على جزازتك. يعد كل من الجزء الأمامي والخلفي خيارين جيدين، خاصة إذا كنت تعمل ليلاً. قم بتوصيل كل دعامة شريط إضاءة وثبتها بالمسامير، ثم قم بتشغيل السلك الكهربائي مقاس 12 عبر الجزء الخلفي من كل دعامة. اجمع بين الأسلاك الموجبة والسالبة من كل ضوء وقم بتثبيتها في مجموعة. خذ السلك السالب وقم بتوصيله بالبطارية، ثم قم بتشغيل السلك الموجب إلى مفتاح تبديل الدائرة. ثم قم بتوصيل المفتاح بالبطارية وتأكد من أن تصنيف المفتاح يتطابق مع متطلبات الطاقة للضوء أو يتجاوزها. تأكد من تركيب المفتاح في مكان يسهل الوصول إليه حتى تتمكن من تشغيله وإيقاف تشغيله عند الحاجة.
يمكنك أيضًا تركيب مفتاح ثانٍ للمصابيح الخلفية لسهولة الوصول إليها وتعدد الاستخدامات. لإنهاء هذا المشروع، تأكد من تجريد طرفي كل سلك وإرفاق موصل تجعيد. قم بإغلاق كل موصل باستخدام أنابيب الانكماش الحراري ومسدس حراري لحماية الوصلات من الطقس والتآكل.
طرق أخرى لاستخدام مصابيح LED في مركباتك
إن إضافة إضاءة LED إلى جزازتك ليست الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها استخدام هذه الأضواء للاستخدام الليلي. يمكن أن تؤدي إضافة مصابيح LED إلى المركبات الأخرى مثل مركبات ATV إلى حل عملي وأنيق. تعمل هذه الترقية متعددة الاستخدامات على مركبات ATV على تحسين الرؤية أثناء الرحلات الليلية أو مغامرات الطريق. يمكن أن تساعد أشرطة أو كبسولات الإضاءة LED في ضمان سلامة أفضل وملاحة أفضل أثناء رحلاتك. كما أنهم يعملون على عربات الجولف والشاحنات والمقطورات. أضف مصابيح LED على هذه المركبات لتحسين رؤية التحميل أو القطر، أو ببساطة لتجميل سيارتك لحدث ليلي.
هناك طريقة ذكية أخرى لاستخدام إضاءة LED وهي إضافتها كلكنة أو إضاءة محيطة داخل السيارات والشاحنات. يمكنك أيضًا تجربة إضافة مجموعة LED أسفل الهيكل للحصول على مظهر أنيق على أي مركبة. سواء كنت تستخدمها للعمل خلال ساعات المساء أو كإضاءة إضافية ممتعة، يمكن لمصابيح LED أن تغير قواعد اللعبة. إنها لا توفر ضوءًا إضافيًا طويل الأمد فحسب، بل من المعروف أنها أكثر كفاءة من مصابيح الإضاءة العادية.