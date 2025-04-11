كيفية تثبيت الستائر في الهواء الطلق لشرفة الفناء بنفسك

أفضل طريقة للتغلب على حرارة الصيف هي مع الستائر في الهواء الطلق للفناء أو الشرفة. توفر هذه الأغطية متعددة الاستخدامات الحماية من الشمس والمطر الخفيف وحتى الرياح. عند اختيار الستائر الدوارة ، يجب عليك التفكير في المواد بعناية. سيقاوم نسيج البوليستر المطلي بـ PVC على أفضل حالًا ، ولكن يمكن أن يوفر خيار شبكة تدفق هواء أفضل خلال أيام الصيف. سيحدد حجم الفناء الخاص بك الأبعاد المناسبة المطلوبة ، مع عرض قياسي يتراوح من 6 إلى 10 أقدام ، على الرغم من أن المساحات الكبيرة قد تتطلب الستائر المتعددة المثبتة جنبًا إلى جنب.

قبل البدء في التثبيت المكفوفين بكرة ، ستحتاج إلى جمع الأدوات اللازمة: سلم (أو براز خطوة اعتمادًا على متطلبات الارتفاع) ، تدريبات (مع بتات البناء إذا كنت تتثبط في الطوب أو الخرسانة) ، مفك البراغي ، شريط قياس ، مستوى ، قلم رصاص للاحتفال ، والأجهزة المتصة التي تأتي عادةً مع الستائر. بالنسبة للمناطق ذات الرياح القوية ، فكر في الستائر مع خياطة مقوى وقضبان أسفل أثقل لزيادة الاستقرار. عملية التثبيت واضحة إلى حد ما ويمكن إكمالها عادة خلال فترة ما بعد الظهر.