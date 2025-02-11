كيفية تثبيت لسان وأخدود السقف (والأخطاء الشائعة لتجنب)

عندما تكون جاهزًا لتحديث السقف ، لا تغفل عن اتجاه واحد للاستمتاع بعودة جيدة. تتخلل التفاصيل الطبيعية الأنماط الداخلية الأكثر شعبية اليوم ، مما يمنح الأسقف الخشبية اللسان والأخدود الكثير من الأماكن لتناسب وإكمال الجمالية. يمكن أن تجلب الحبوب الخشبية الجذابة في منشآت اللسان والأخدود جرعة من الأصالة والتطور الخالد لتصميمك. إنه خيار واضح للدفء المريح لمنزل ريفي ، ولكنه مناسب بنفس القدر لإقامة حديثة أنيقة أو كوسيلة لإضافة سحر شاطئية إلى مساحة. من منظور عملي ، يحب المالكون هذه الأسقف من أجل متانتها ، وصيانتها المحدودة ، وإذا كنت مُثبتًا ومباشرًا.
واحدة من الفوائد الرئيسية لللسان والأخدود هو براعة. سواء كنت تقوم بتحديث جدران HOM-Hum Drywall ، أو تغطي سقفًا من الفشار ، أو بدءًا من الروافد العارية ، يمكنك البدء بسرعة في وضع المدى الأول من الألواح مع القليل من التحضير. إذا كنت تتجاوز سقفًا موجودًا ، فيمكنك تثبيت اللسان والأخدود مباشرة فوق الحوائط الجافة ، مما يضمن استخدام الأظافر لفترة كافية للوصول إلى الرافعة (على سبيل المثال ، 2 1/2 بوصة).
استخدم مكتشف مسمار لتحديد موقع الروافد ، ووضع علامة على موقفهم. للطمأنينة ، يمكنك أيضًا تثبيت شرائط 1-2 أو 1-4-4 في الروافد فوق الحوائط الجافة ، مما يمنحك نقطة مرساة أكثر وضوحًا لتخفيف التثبيت. عند تجاوز الروافد المكشوفة ، تحقق من حالتهم. ضع الخشب الرقائقي أو الشرائح على الروافد البالية أو غير المتكافئة لإعطاء الألواح سطحًا مستقرًا ومستقرًا. قم بإزالة أي تركيبات ، والسحابات ، وغيرها من العوائق للتثبيت السلس.
كيفية تثبيت لسان وأخدود السقف
بدءًا من زاوية من السقف ، ضع الصف الأول من ألواح اللسان والأخدود مع جانب اللسان للخارج. مواجهة هذه الألواح ، وقيادة الأظافر مباشرة من خلالها وفي الروافد. يمكنك ملء الثقوب لاحقًا. أضف صفوفًا لاحقة ، مذهلة في أي مفاصل من تشغيل إلى آخر. لا يتعين على مفاصل بعقب الجلوس فوق الإطار ، لأنها ستقفل بعضها البعض معًا ، ولكن يجب أن تترك واحد أو اثنين على الأقل من الروافد بين مفاصل بعقب في صفوف مجاورة لضمان الاستقرار. بعد الصف الأول ، يمكنك تمييز الألواح في مكانها. قم بالقيادة على الأظافر بزاوية 45 درجة في المحتال حيث يبدأ لسان اللوحة ، مما يخلق تعليقًا مستقرًا مع السماح للصف التالي بإخفاء السحب.
إذا كانت أي لوحات عازمة وعدم احتجازها بشكل نظيف في لسان الصف السابق ، فقد تضطر إلى فرض المشكلة. ضع قطعة من اللوحة الخردة ضد اللوحة التي تحتاجها لضربها. مطرقة لوحة التضحية بحزم لثني لوحة السقف وقفل التماس ضيق. عندما تصل إلى الصف الأخير ، قد لا يكون لديك مساحة كافية على الحائط لقفل الألواح في الصف السابق. في هذه الحالة ، يمكنك إزالة الشفة السفلية لجانب الأخدود ، بحيث يمكن أن تتناسب الشفة المتبقية من الأخدود وألسنة الصف السابق معًا مثل مفصل اللفة. نظرًا لأن Groove لم يتم قفله في هذا الصف الأخير ، فسيتعين عليك مواجهة الأظافر.
لا ترتكب أخطاء التثبيت الشائعة هذه
تحدث العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء تثبيت السقف والخدوش قبل أن يضعوا لوحاتهم الأولى. سيحدث القياس والتخطيط والاستعداد للوحات الفرق في المظهر النهائي. التوسع والانكماش بحاجة إلى النظر في عدة نقاط هنا. لا تنسَ تخزين لوحاتك لمدة أسبوع على الأقل في الغرفة التي تقوم فيها بتثبيتها ، على غرار كيف تتأقلم مع الأرضيات الصلبة. أضف وصمة عار أو البولي يوريثان قبل تثبيت الألواح. وبهذه الطريقة ، فإن أي فجوات بسيطة قد تفتح بين اللوحات عندما تتعاقد لن تخلق تباينًا صارخًا.
فجوة أخرى يجب مراعاتها هي فجوة التوسع. لا تتناسب مع اللوحات الدافئة على الحائط. اترك ما لا يقل عن فجوة توسع بحجم 1/4 بوصة بين الصفوف النهائية والجدار لحساب التوسع الموسمي والانكماش حتى لا تضغط اللوحات وبين الإبزيم. نظرًا لأنك تحسب هذا ، فإن الخطأ السهل الآخر هو نسيان تحديد خطوط المركز. إذا لم تكن جدرانك متوازية تمامًا ، فستكون ألواحك مغزلة وثيرة بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى الصف الأخير. لمنع ذلك ، حدد خطًا على السقف حيث سينخفض صف المركز. قم بقياس طول الجدار الذي يعمل بشكل عمودي على الطريقة التي ستعمل بها الألواح ، وتمييز المركز. كرر هذا للجدار المعاكس ، واصطدم خطًا بين العلامات. سيكون لدى الدعم الآن خط مرجعي ، مما يساعدك على الحفاظ على اللوحات مستقيمة وتثبيتك يبدو أفضل.