كيفية تثبيت لسان وأخدود السقف (والأخطاء الشائعة لتجنب)

عندما تكون جاهزًا لتحديث السقف ، لا تغفل عن اتجاه واحد للاستمتاع بعودة جيدة. تتخلل التفاصيل الطبيعية الأنماط الداخلية الأكثر شعبية اليوم ، مما يمنح الأسقف الخشبية اللسان والأخدود الكثير من الأماكن لتناسب وإكمال الجمالية. يمكن أن تجلب الحبوب الخشبية الجذابة في منشآت اللسان والأخدود جرعة من الأصالة والتطور الخالد لتصميمك. إنه خيار واضح للدفء المريح لمنزل ريفي ، ولكنه مناسب بنفس القدر لإقامة حديثة أنيقة أو كوسيلة لإضافة سحر شاطئية إلى مساحة. من منظور عملي ، يحب المالكون هذه الأسقف من أجل متانتها ، وصيانتها المحدودة ، وإذا كنت مُثبتًا ومباشرًا.

واحدة من الفوائد الرئيسية لللسان والأخدود هو براعة. سواء كنت تقوم بتحديث جدران HOM-Hum Drywall ، أو تغطي سقفًا من الفشار ، أو بدءًا من الروافد العارية ، يمكنك البدء بسرعة في وضع المدى الأول من الألواح مع القليل من التحضير. إذا كنت تتجاوز سقفًا موجودًا ، فيمكنك تثبيت اللسان والأخدود مباشرة فوق الحوائط الجافة ، مما يضمن استخدام الأظافر لفترة كافية للوصول إلى الرافعة (على سبيل المثال ، 2 1/2 بوصة).

استخدم مكتشف مسمار لتحديد موقع الروافد ، ووضع علامة على موقفهم. للطمأنينة ، يمكنك أيضًا تثبيت شرائط 1-2 أو 1-4-4 في الروافد فوق الحوائط الجافة ، مما يمنحك نقطة مرساة أكثر وضوحًا لتخفيف التثبيت. عند تجاوز الروافد المكشوفة ، تحقق من حالتهم. ضع الخشب الرقائقي أو الشرائح على الروافد البالية أو غير المتكافئة لإعطاء الألواح سطحًا مستقرًا ومستقرًا. قم بإزالة أي تركيبات ، والسحابات ، وغيرها من العوائق للتثبيت السلس.