كيفية تجنب الفوضى المذعورة — وتحقيق تقدم دائم بدلاً من ذلك

لقد كنا جميعا هناك. تفتح أبواب الخزانة وترى الحقائب والأحذية تتراكم على الأرض، والبريد الذي تحتاج إلى فرزه متراكم على المنضدة في مكان ما، وأصبحت أدراج المطبخ مكانًا مليئًا بالعناصر المختلفة التي كنت تقصد بالتأكيد العثور على مكان أكثر تعمدًا لها. سواء كان ذلك وقتًا مزدحمًا بشكل خاص من العام أو تنظيف منزلك بانتظام، فإن ذلك لا يتناسب مع جدولك الزمني، وفي النهاية، ستصطدم بالحائط. ربما بسبب قدوم الضيوف، أو أن الفوضى أصبحت ساحقة، أو أن الموعد النهائي الذي حددته لنفسك يقترب. يرهقك التوتر والإحباط، وتبدأ في سحب الأشياء من الأدراج والخزائن دون أن تكون لديك أي فكرة عن كيفية التخطيط لإعادة تنظيم أي منها. قد تبدأ أيضًا في اتخاذ قرارات متسرعة ورمي العناصر دون خطة – وهي العناصر التي قد تحتاجها لاحقًا. هل أي من هذا يبدو مألوفا؟

تسمى هذه العملية “التخلص من الفوضى” – وهي مهمة سريعة للترتيب تؤدي عادة إلى الندم. في كثير من الأحيان، عندما تبدأ في التخلص من الفوضى بهذه الطريقة، تكون النوايا جيدة. ولكن على الرغم من أن التخلص من الفوضى والذعر يوفر راحة مؤقتة، إلا أنه ليس في الواقع حلاً طويل المدى لمشكلتك. سواء أكان الأمر ناتجًا عن الضغط الذي تشعر به تجاه منزلك ليبدو بطريقة معينة أو الحاجة الحقيقية لمعالجة الفوضى التي تلحق بممتلكاتك، فإن الحل الحقيقي الوحيد هو أن تكون متعمدًا في أسلوبك. نظرًا لأنه سيتعين عليك التعامل مع الفوضى في نهاية المطاف، فقد يكون الوقت قد حان لتطوير الاستراتيجيات التي تعمل بشكل أفضل لترتيب منزلك. لذا بدلًا من الشعور بالذعر ومحاولة التخلص من الأشياء دون قصد، ابحث عن عادات سهلة يمكنك اتباعها للحصول على منزل خالٍ من الفوضى.