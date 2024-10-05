كيفية تحديد كتب الطبخ التي تستحق التخلص منها أثناء ترتيب مطبخك

اتضح أن كتب الطبخ لديها الكثير من القواسم المشتركة مع الملابس. كما هو الحال، ربما تكون قد تراكمت لديك الكثير منها، لكن من المحتمل أنك تتمسك بها “في حالة حدوث ذلك”. ربما ستعود هذه السراويل بأناقة مرة أخرى، وربما ستستضيف يومًا ما حفل عشاء على طراز الستينيات وتحتاج إلى معرفة كيفية صنع دجاج على طريقة الملك أو نوع من قوالب Jell-O المعقدة والمرعبة. ربما. ولكن على الأرجح، فإن كتاب الطبخ القديم المغبر الذي لم تفتحه منذ الأبد لا يشغل سوى مساحة قيمة. هذا كل ما يمكن قوله – إذا كنت ترغب في تنظيم مطبخك، فيجب عليك تخصيص وقت محدد لتنظيم كتب الطبخ الخاصة بك. لتحديد أي منها يجب التخلص منه، تخلص من أي منها لا يتناسب مع المساحة المخصصة لكتاب الطبخ الخاص بك أو التي لا تستخدمها كثيرًا.

ستحتاج إلى البدء بتقييم المساحة المتوفرة لديك لكتب الطبخ. يجب عليك اتباع طريقة الحاوية، مما يعني أنه يجب عليك الاحتفاظ بعدد كافٍ من كتب الطبخ لتناسب المساحة المتوفرة لديك. بعد ذلك، قم بجمع كل كتب الطبخ التي تمتلكها لتقييم مجموعتك. ما هي تلك التي تشير إليها أكثر من عدة مرات في السنة؟ قم بتعيين تلك الموجودة في كومة الاحتفاظ. من الأشياء الجيدة الأخرى التي يجب عليك التمسك بها هي تلك التي تقدم نظرة عامة على نوع كامل من المأكولات أو تقدم منهجًا تعليميًا واسعًا، مثل كيفية طهي المعكرونة الطازجة أو المنشورات من الطهاة المفضلين لديك ومدوني الطعام. تتضمن بعض كتب الطبخ التي قد يكون من الأسهل عليك الانفصال عنها تلك التي عفا عليها الزمن، أو تسلط الضوء على جهاز مطبخ معين (مثل Vitamix أو Crock-Pot)، أو تركز على فقدان الوزن/النظام الغذائي، أو خاصة بالعطلات. من المحتمل ألا يتم استخدام هذه كثيرًا.