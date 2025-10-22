كيفية تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على منح تحسين المنزل المتعلقة بالعاصفة

يمكن للأضرار المرتبطة بالعواصف أن تصبح بسرعة كابوسًا حيًا لا ينتهي أبدًا. إن الأرضيات المبتلة والأثاث المدمر والمتاع العائلية الثمينة المبللة أو المحطمة التي لا يمكن إصلاحها أمر مفجع. حتى بعد زوال الصدمة، يمكن أن تكون الضغوط المالية مدمرة بنفس القدر، خاصة عندما تمتد الإصلاحات إلى ما هو أبعد بكثير مما سيغطيه التأمين الخاص بك. إذا كنت من بين ملايين الأمريكيين الذين يتأثرون بكارثة طبيعية كل عام، فاعلم أن هناك العديد من برامج إصلاح وتحسين المنازل المتعلقة بالعواصف للمساعدة. لتحديد أهليتك بسرعة، تحقق مما إذا كانت منطقتك لديها فيدرالي للكوارث، وقم بتوثيق الأضرار التي لحقت بمنزلك بدقة، واجمع إثباتًا للدخل والتأمين والإقامة قبل التقدم بطلب للحصول على المساعدة.

على الرغم من وجود طرق ذكية يمكنك من خلالها إعداد منزلك لتقليل الأضرار، إلا أنه في بعض الأحيان كل ما يمكنك فعله هو التغلب على العاصفة. ولحسن الحظ، فإن الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، وإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووكالة الخدمات الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الربحية والدينية، تحشد جهودها بسرعة عندما تقع الكوارث. غالبًا ما تقدم هذه المجموعات منحًا طارئة وقروضًا منخفضة الفائدة وخدمات إدارة الحالات عندما تطغى الأعاصير أو الأعاصير أو حرائق الغابات أو الفيضانات على الموارد المحلية.

إن فهم ما إذا كان قد تم الإعلان عن كارثة فيدرالية في منطقتك هو الخطوة الأولى في تحديد أهليتك للحصول على منح تحسين المنزل المتعلقة بالعواصف. يمكنك معرفة ذلك من خلال زيارة DisasterAssistance.gov، أو التحقق من خريطة إعلانات الكوارث الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، أو الاتصال بمكتب إدارة الطوارئ في ولايتك مباشرة. إذا كانت مقاطعتك في منطقة كوارث نشطة، فهذا يفتح باب الأهلية للحصول على برامج التعافي والإصلاح الفيدرالية.