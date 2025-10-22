كيفية تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على منح تحسين المنزل المتعلقة بالعاصفة

يمكن للأضرار المرتبطة بالعواصف أن تصبح بسرعة كابوسًا حيًا لا ينتهي أبدًا. إن الأرضيات المبتلة والأثاث المدمر والمتاع العائلية الثمينة المبللة أو المحطمة التي لا يمكن إصلاحها أمر مفجع. حتى بعد زوال الصدمة، يمكن أن تكون الضغوط المالية مدمرة بنفس القدر، خاصة عندما تمتد الإصلاحات إلى ما هو أبعد بكثير مما سيغطيه التأمين الخاص بك. إذا كنت من بين ملايين الأمريكيين الذين يتأثرون بكارثة طبيعية كل عام، فاعلم أن هناك العديد من برامج إصلاح وتحسين المنازل المتعلقة بالعواصف للمساعدة. لتحديد أهليتك بسرعة، تحقق مما إذا كانت منطقتك لديها فيدرالي للكوارث، وقم بتوثيق الأضرار التي لحقت بمنزلك بدقة، واجمع إثباتًا للدخل والتأمين والإقامة قبل التقدم بطلب للحصول على المساعدة.
على الرغم من وجود طرق ذكية يمكنك من خلالها إعداد منزلك لتقليل الأضرار، إلا أنه في بعض الأحيان كل ما يمكنك فعله هو التغلب على العاصفة. ولحسن الحظ، فإن الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، وإدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ووكالة الخدمات الزراعية، جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الربحية والدينية، تحشد جهودها بسرعة عندما تقع الكوارث. غالبًا ما تقدم هذه المجموعات منحًا طارئة وقروضًا منخفضة الفائدة وخدمات إدارة الحالات عندما تطغى الأعاصير أو الأعاصير أو حرائق الغابات أو الفيضانات على الموارد المحلية.
إن فهم ما إذا كان قد تم الإعلان عن كارثة فيدرالية في منطقتك هو الخطوة الأولى في تحديد أهليتك للحصول على منح تحسين المنزل المتعلقة بالعواصف. يمكنك معرفة ذلك من خلال زيارة DisasterAssistance.gov، أو التحقق من خريطة إعلانات الكوارث الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، أو الاتصال بمكتب إدارة الطوارئ في ولايتك مباشرة. إذا كانت مقاطعتك في منطقة كوارث نشطة، فهذا يفتح باب الأهلية للحصول على برامج التعافي والإصلاح الفيدرالية.
جمع الوثائق قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل الإغاثة في حالات الكوارث
سيكون لديك الكثير مما يدور في ذهنك بعد التعرض لكارثة طبيعية. قد يكون التساؤل عما يجب فعله عندما يتضرر منزلك بسبب عاصفة أو حرائق غابات أو غيرها من الأحداث الجوية القاسية أمرًا مرهقًا. بمجرد التأكد من أن منطقتك جزء من منطقة كوارث نشطة، فإن الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على المساعدة الفيدرالية أو مساعدة الولاية. تعتمد الأهلية عادةً على جنسيتك وحالة الهجرة الخاصة بك، ومدى الضرر، والتغطية التأمينية، ودخلك. يمكن لـ DisasterAssistance.gov إرشادك بشأن البرامج المتاحة لك بالإضافة إلى معاييرها المحددة.
لإثبات مستوى حاجتك، فإن أهم شيء يمكنك القيام به هو توثيق الضرر مباشرة قبل بدء عملية التنظيف. التقط صورًا أو مقاطع فيديو واسعة ومقربة لكل منطقة متأثرة في منزلك، بما في ذلك الجدران والأرضيات والأسطح وأي أغراض شخصية مدمرة. تأكد من أنها مختومة بالتاريخ والوقت. إذا كنت تدفع مقابل أي إصلاحات مؤقتة أو سكن أو استبدال عناصر قبل الحصول على تعويض التأمين أو منحة التمويل، فقم بتصوير كل شيء واحتفظ بالإيصالات. بمجرد حصولك على المستندات الخاصة بك، اتصل بشركة التأمين الخاصة بك لتقديم مطالبة في أقرب وقت ممكن.
لتعظيم فرصتك في اعتبارك مؤهلاً للحصول على التمويل، فإن الخطوة التالية هي تقديم طلباتك على الفور. ستطلب منك الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والوكالات الأخرى وثائق توضح بالضبط ما يغطيه التأمين الخاص بك. إذا فقدت هذه السجلات، فاطلب نسخًا مكتوبة من شركة التأمين الخاصة بك عند تقديم مطالبتك. إن الاستجابة بسرعة لطلبات الحصول على مزيد من المعلومات والحفاظ على اتصال منتظم مع مديري الحالات الخاصة بك سيساعدهم على تحديد أهليتك للحصول على التمويل بسرعة أكبر. كن مثابرًا ومنظمًا وصادقًا مع كل وكالة حتى تحصل على المساعدة المالية التي تحتاجها لإعادة البناء.