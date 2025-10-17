كيفية تحرير مساحة طاولة المطبخ باستخدام أداة التخزين الأساسية الجديدة من ايكيا

المطبخ المنظم والمنظم ليس شيئًا يحدث صدفة، بل يتطلب التفكير والجهد والتنفيذ. إذا كان مطبخك يحتوي على عدد من العناصر التي تشوش أسطح العمل، فلا يزال هناك أمل. الحقيقة هي أن أسطح مطبخ العديد من الأفراد مليئة بمجموعة واسعة من العناصر التي قد لا تحتاج إلى وضعها في مكانها. هذا لا يعني أنه يتعين عليك بالضرورة مسح مساحة الخزانة لإعادة عناصر كونترتوب إلى المنزل. بدلاً من ذلك، قد تواجه درجة كبيرة من الحظ بمجرد الحصول على الحاوية المناسبة، مثل حاوية التخزين الأساسية الجديدة من ايكيا.
تعد سلة تخزين الطعام IKEA 365+ (7.99 دولارًا/عبوتين) إصدارًا حديثًا، وتتكون من سلتين معدنيتين بألوان ملونة: الأصفر والأخضر. إنها صغيرة الحجم، مما يجعلها سهلة التركيب في أي غرفة احتياطية لديك على أسطح العمل الخاصة بك، ولكنها لا تزال كبيرة بما يكفي لتناسب الأساسيات الصغيرة المنتشرة حاليًا في جميع أنحاء الأسطح الخاصة بك. على الرغم من أنها تباع كسلال شبكية مفتوحة، إلا أنها متوافقة مع غطاء الخيزران IKEA 365+ (5 دولارات)، إذا كان التخزين المغلق أكثر انسجامًا مع تفضيلاتك واحتياجاتك. إذا تم دمجها مع أغطية الخيزران، تصبح حاويات ايكيا قابلة للتكديس، وبالتالي تنظيم المساحة الرأسية الخاصة بك والحفاظ على أسطح العمل الثمينة الخاصة بك نظيفة.
كيفية تشغيل حاويات ايكيا هذه
اعتمادا على حالة أسطح العمل الخاصة بك، سوف تحتاج إلى تعديل كيفية استخدام هذه الحاويات. بفضل حجمها الصغير، يمكن وضعها بسهولة في عدد من الأماكن في جميع أنحاء مطبخك. استخدمها للاحتفاظ بالاحتمالات والنهايات التي تتراكم على مدار اليوم (كنوع من سلة المهملات، إذا صح التعبير). يمكنك أيضًا استخدامها أثناء إعداد الوجبات لحمل الفواكه والخضروات الصغيرة، مثل الليمون أو الفلفل الخفيف. فقط تذكر أن تبقيها مبردة بين الاستخدامات للحفاظ على نضارتها.
على الرغم من أن المكونات تشكل جزءًا كبيرًا من عمليات المطبخ، إلا أنها ليست الأساسيات اليومية الوحيدة التي قد تشغل مساحة على سطح العمل. استخدمها لحمل أشياء مثل الأربطة المطاطية ومشابك الطعام كحل زخرفي للحفاظ على طاولات المطبخ خالية من الفوضى. وبالمثل، يمكنك وضع كابلات الشحن فيها أو حمل المناديل التي تستخدم لمرة واحدة، مما سيحافظ على جفاف هذه العناصر وعدم انتشارها في كل مكان.
تكثر الخيارات حقًا لكيفية توظيفها في المطبخ – يمكنك حتى وضع أغطية فناجين القهوة القابلة لإعادة الاستخدام فيها أو ملئها بوجبات خفيفة معبأة بشكل فردي بداخلها، مثل أعواد اللحم البقري أو ألواح الجرانولا أو وجبات الفاكهة الخفيفة، مما يوفر محطة وجبات خفيفة معتمدة للعائلات التي لديها أطفال صغار في المنزل.
تحسين حاويات ايكيا لاستخدامها في المطبخ
في حين أن هناك الكثير من الأشياء التي ستحبها في هذه السلال الشبكية IKEA 365+، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب وضعها في الاعتبار. أولاً، اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه ومدى انتشار ذباب الفاكهة، قد ترغب في تجنب وضعها بشكل دائم على المنضدة إذا كانت ستحتوي على نوع ما من المنتجات. وذلك لأن المعدن الشبكي المقترن بالفواكه التي تم تركها يمكن أن يقدم دعوة مثالية لذبابة الفاكهة. هذا لا يعني أنه لا يمكن استخدامها لتخزين الطعام على سطح الطاولة؛ ما عليك سوى اختيار العناصر التي لا تجلب معها أسرابًا من الحشرات، مثل فصوص الثوم. يمكنك أيضًا وضع أوعية بهارات بها، بشرط وضعها بعيدًا عن الضوء المباشر وبعيدًا عن مصادر الحرارة.
فيما يتعلق بالعناية، سوف تحتاج إلى تجنب تعريض الشبكة للماء، لأنها معدنية ويمكن أن تتلف بسهولة. وهذا يعني أنه لا ينبغي أبدًا وضعها في غسالة الأطباق. لكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي عليك تنظيفها على الإطلاق. الحل الجيد لإبقائها طازجة هو مسحها بقطعة قماش مبللة بشكل دوري. بخلاف ذلك، يمكنك ببساطة نفض الغبار عنها من وقت لآخر، مما يضمن الحفاظ على مظهرها الأنيق والجذاب بينما تساعدك على توديع أسطح المطبخ المزدحمة.