كيفية تحرير مساحة طاولة المطبخ باستخدام أداة التخزين الأساسية الجديدة من ايكيا

المطبخ المنظم والمنظم ليس شيئًا يحدث صدفة، بل يتطلب التفكير والجهد والتنفيذ. إذا كان مطبخك يحتوي على عدد من العناصر التي تشوش أسطح العمل، فلا يزال هناك أمل. الحقيقة هي أن أسطح مطبخ العديد من الأفراد مليئة بمجموعة واسعة من العناصر التي قد لا تحتاج إلى وضعها في مكانها. هذا لا يعني أنه يتعين عليك بالضرورة مسح مساحة الخزانة لإعادة عناصر كونترتوب إلى المنزل. بدلاً من ذلك، قد تواجه درجة كبيرة من الحظ بمجرد الحصول على الحاوية المناسبة، مثل حاوية التخزين الأساسية الجديدة من ايكيا.

تعد سلة تخزين الطعام IKEA 365+ (7.99 دولارًا/عبوتين) إصدارًا حديثًا، وتتكون من سلتين معدنيتين بألوان ملونة: الأصفر والأخضر. إنها صغيرة الحجم، مما يجعلها سهلة التركيب في أي غرفة احتياطية لديك على أسطح العمل الخاصة بك، ولكنها لا تزال كبيرة بما يكفي لتناسب الأساسيات الصغيرة المنتشرة حاليًا في جميع أنحاء الأسطح الخاصة بك. على الرغم من أنها تباع كسلال شبكية مفتوحة، إلا أنها متوافقة مع غطاء الخيزران IKEA 365+ (5 دولارات)، إذا كان التخزين المغلق أكثر انسجامًا مع تفضيلاتك واحتياجاتك. إذا تم دمجها مع أغطية الخيزران، تصبح حاويات ايكيا قابلة للتكديس، وبالتالي تنظيم المساحة الرأسية الخاصة بك والحفاظ على أسطح العمل الثمينة الخاصة بك نظيفة.