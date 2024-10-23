كيفية تحضير نباتات الفراولة لفصل الشتاء (والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها)

عندما تقضي عامًا ناجحًا مع نباتات الفراولة (Fragaria × ananassa)، فإن آخر شيء تريده هو تركها تموت خلال فصل الشتاء. في حين أن العديد من الأصناف القوية تعتبر مثالية للمناطق الشمالية في المنطقة 4 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، تتطلب معظم نباتات الفراولة نوعًا من الحماية من البرد عن طريق التغطية. مع الإعداد الصحيح، يمكنك بسهولة فصل الشتاء عن الفراولة الخاصة بك لمواصلة الاستمتاع بها في الربيع المقبل.
الفراولة نباتات معمرة تبدأ في الخمول مع قصر النهار في الخريف. تساعدهم فترة السكون هذه على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، ولكنها تتطلب أيضًا الحماية من درجات الحرارة الأقل من 15 درجة فهرنهايت. بحلول الوقت الذي تبدأ فيه تحضير نباتات الفراولة لفصل الشتاء، سيكون موسم الحصاد قد انتهى منذ فترة طويلة. سيكون لديك الوقت الكافي لإزالة الأزهار من نباتات الفراولة الخاصة بك للحصول على حصاد كثير العصير في العام المقبل. تسمح عملية التجديد هذه لهذه النباتات المعمرة بالاستعداد للطقس البارد والاستمرار في الإنتاج لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. لكن القطعة الأخيرة لإعداد نباتات الفراولة الخاصة بك تحدث في أواخر الخريف مع التغطية الدقيقة.
خطوات تجهيز الفراولة لفصل الشتاء
على الرغم من أن الثلج يعمل بشكل جيد لعزل نباتات الفراولة من البرد، إلا أنه غالبًا ما يكون خيارًا غير موثوق به للتغطية. بدلاً من، استخدم قشًا نظيفًا وجافًا وخاليًا من بذور الحشائش كنشارة. الخيارات الموصى بها لأفضل نوع من المهاد لمساعدة نباتات الفراولة الخاصة بك على النمو تشمل الشوفان أو القمح أو قش فول الصويا. سيقان الذرة الجافة المقطعة إلى قطع ستعمل أيضًا إذا كان لديك. عند وضع المهاد فوق الفراولة، قم بهز كتل أكبر من القش لإنشاء أفضل عزل. تريد التأكد من عمق من 4 إلى 6 بوصات، لكن هذا سوف يتسطح بمرور الوقت إلى حوالي 2 بوصة.
في الحالات التي تنمو فيها نباتات الفراولة في أحواض مرتفعة أو أهرامات الفراولة أو الجرار، يمكن أن تكون درجات الحرارة أبرد بمقدار 5 درجات فهرنهايت من الأرض. تتطلب الأسرة المرتفعة تطبيقًا أكثر سمكًا للقش من المزارع الأرضية، حوالي 6 إلى 8 بوصات. لفصل الشتاء في نباتات الفراولة في الجرار، تحتاج إلى تخزينها في مرآب غير مدفأ خلال الأشهر الباردة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها عند فصل الشتاء
من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها العديد من مزارعي الفراولة في الفناء الخلفي عدم ترك نباتاتهم تتصلب قبل وضعها في السرير. التصلب أو التأقلم مع البرد هو عملية تحدث بعد الصقيع القليلة الأولى. في الأساس، تحتاج النباتات إلى القليل من الوقت لتعتاد على درجات الحرارة الباردة، مثل دخول الدب في حالة سبات. تشمل العلامات التي تشير إلى أن نباتك أصبح خاملًا تحول الأوراق إلى اللون الأحمر والأخضر الفاتح وتسطيح النبات بشكل واضح.
إذا بدأت في التغطية مبكرًا جدًا، يمكنك تعطيل عملية التأقلم المهمة هذه، مما يؤدي إلى موت النباتات أو ضعفها في الربيع. انتظر حتى يتعرض المصنع لعدة أيام من درجات الحرارة المتجمدة بين الثلاثينيات المنخفضة والعالية العشرينات. يحدث هذا عادةً في منتصف وأواخر نوفمبر ولكن قد يكون مبكرًا في المناطق الواقعة شمالًا.
هناك مشكلة أخرى تريد تجنبها وهي استخدام النوع الخاطئ من المهاد. يعتبر القش بشكل عام هو الأفضل لنباتات الفراولة، ومن السهل تذكره نظرًا لاسمه. في حين أن وفرة أوراق الخريف قد تغريك، يجب ألا تستخدمها لحماية نباتات الفراولة الخاصة بك. تتشكل الأوراق وقصاصات العشب على شكل صفائح من المواد التي تحبس الهواء والرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوراق المبللة تخلق الظروف المثالية لتعفن تيجان نباتك. إذا كنت تتذكر هذه التفاصيل، يمكنك الحصول على نباتات الفراولة الخاصة بك خلال فصل الشتاء دون مشكلة تذكر. يعد إعدادهم لفصل الشتاء جزءًا مهمًا من كيفية زراعة نبات الفراولة والعناية به.