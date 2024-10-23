كيفية تحضير نباتات الفراولة لفصل الشتاء (والأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها)

من الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها العديد من مزارعي الفراولة في الفناء الخلفي عدم ترك نباتاتهم تتصلب قبل وضعها في السرير. التصلب أو التأقلم مع البرد هو عملية تحدث بعد الصقيع القليلة الأولى. في الأساس، تحتاج النباتات إلى القليل من الوقت لتعتاد على درجات الحرارة الباردة، مثل دخول الدب في حالة سبات. تشمل العلامات التي تشير إلى أن نباتك أصبح خاملًا تحول الأوراق إلى اللون الأحمر والأخضر الفاتح وتسطيح النبات بشكل واضح.

إذا بدأت في التغطية مبكرًا جدًا، يمكنك تعطيل عملية التأقلم المهمة هذه، مما يؤدي إلى موت النباتات أو ضعفها في الربيع. انتظر حتى يتعرض المصنع لعدة أيام من درجات الحرارة المتجمدة بين الثلاثينيات المنخفضة والعالية العشرينات. يحدث هذا عادةً في منتصف وأواخر نوفمبر ولكن قد يكون مبكرًا في المناطق الواقعة شمالًا.

هناك مشكلة أخرى تريد تجنبها وهي استخدام النوع الخاطئ من المهاد. يعتبر القش بشكل عام هو الأفضل لنباتات الفراولة، ومن السهل تذكره نظرًا لاسمه. في حين أن وفرة أوراق الخريف قد تغريك، يجب ألا تستخدمها لحماية نباتات الفراولة الخاصة بك. تتشكل الأوراق وقصاصات العشب على شكل صفائح من المواد التي تحبس الهواء والرطوبة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأوراق المبللة تخلق الظروف المثالية لتعفن تيجان نباتك. إذا كنت تتذكر هذه التفاصيل، يمكنك الحصول على نباتات الفراولة الخاصة بك خلال فصل الشتاء دون مشكلة تذكر. يعد إعدادهم لفصل الشتاء جزءًا مهمًا من كيفية زراعة نبات الفراولة والعناية به.