كيفية تحضير نباتات المريمية لفصل الشتاء لضمان ازدهارها في الربيع المقبل

ما لم تكن تبدأ حديقة شتوية في الفناء الخلفي، فقد يبدو أن أعمال حديقتك قد وصلت إلى نهايتها لهذا العام. ومع ذلك، قبل تخزين المسجات وقفازات الحديقة، هناك مهمة أخيرة يجب إكمالها إذا كنت تريد الاستمتاع بنباتات الميرمية (Salvia spp.) في الربيع: وهي قضاء فصل الشتاء.
يتضمن فصل الشتاء إعداد نباتاتك لفصل الشتاء، مما يمنحها الحماية الإضافية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى الربيع. بالنسبة لبعض النباتات، قد تحتاج إلى إضافة طبقات إضافية إلى المناظر الطبيعية الخارجية الخاصة بك لتعزيز فرص بقائها على قيد الحياة؛ بالنسبة للآخرين، قد تحتاج إلى نقلهم إلى منطقة مختلفة تمامًا للحماية. أفضل طريقة لزراعة نباتاتك تعتمد على نوعها وقوتها، بالإضافة إلى الموقع الدقيق الذي تعيش فيه.
عند إعداد نباتات الميرمية الخاصة بك لفصل الشتاء، فإن الخطوة الأولى هي تحديد مكان الاحتفاظ بها بمجرد بدء الطقس البارد. بعد كل شيء، فإن بعض أنواع المريمية، مثل المريمية الشائعة (Salvia officinalis)، تكون شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من الرابعة إلى الثامنة. البعض الآخر، مثل حكيم الأناناس (Salvia elegans)، يكون قويًا فقط في المناطق من الثامنة إلى العاشرة، لذلك قد يحتاج إلى نقله إلى الداخل في مناطق حيث يمكن للأنواع الأخرى أن تقضي الشتاء بسهولة في الهواء الطلق. بمجرد أن تقرر ما إذا كان نبات الميرمية الخاص بك يحتاج إلى نقله إلى الداخل أم لا، يمكنك البدء في عملية الشتاء وتعلم كيفية تجنب مشاكل الميرمية الشائعة.
نباتات الميرمية تقضي الشتاء في الداخل والخارج
إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ معتدل يمكن للنباتات المريمية أن تتحمله، فقد يكون من الآمن ترك الميرمية في الخارج خلال الشتاء — طالما أنك تتخذ الخطوات الصحيحة. على الرغم من أن التعرف على مناطق الصلابة في نباتك يعد جزءًا مهمًا من هذه العملية، إلا أنه مجرد خطوة أولى.
أحد الجوانب الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار هو الرطوبة الزائدة خلال فصل الشتاء. خلال الأشهر الباردة من العام، عندما تنخفض درجات الحرارة، يحدث التبخر بمعدل أبطأ. يمكن أن يؤدي هذا، مع بعض الظروف الجوية الشتوية، إلى تربة رطبة قد لا يتمتع بها نبات المريمية. نتيجة لذلك، حتى في منطقة الصلابة المناسبة، قد تحتاج إلى نقل نبات الميرمية إلى منطقة أكثر حماية لمنع تعفن الجذور. يمكن أن يساعد أيضًا في ضبط روتين الري الخاص بك. إلى جانب الجذور، هناك خطوة أخرى لفصل الشتاء عن المريمية وهي حماية الأوراق. الاستثمار في الأغطية الواقية أو استخدام أشياء مثل الصوف يمكن أن يساعد في الحفاظ على برودة أوراق نباتك، مما يقلل من احتمالية الضرر.
بينما تعمل المريمية في الشتاء بشكل جيد في الهواء الطلق، فإن جلب المريمية في الأصيص بالداخل خلال أشهر الشتاء يمكن أن يبقيها محمية من العناصر. إذا قمت بزراعة المريمية في حديقة حاويات، فإن نقلها إلى الداخل سيكون سهلاً مثل تحريك الأواني نفسها. إذا كنت بحاجة إلى نقل المريمية من حديقتك إلى أصيص قبل إدخالها إلى الداخل، فتأكد من إعطائها الكثير من الماء مسبقًا لمساعدتها على التعامل مع هذه الخطوة. شيء واحد يجب أن نأخذه في الاعتبار مع المريمية هو أنها تحتاج إلى قدر وافر من ضوء الشمس كل يوم، في أي مكان من ست إلى ثماني ساعات. لهذا السبب، إلى جانب اختيار نافذة مواجهة للجنوب للحصول على الإضاءة المثالية، قد تحتاج إلى تكملة الضوء المتنامي.