كيفية تحضير نباتات المريمية لفصل الشتاء لضمان ازدهارها في الربيع المقبل

ما لم تكن تبدأ حديقة شتوية في الفناء الخلفي، فقد يبدو أن أعمال حديقتك قد وصلت إلى نهايتها لهذا العام. ومع ذلك، قبل تخزين المسجات وقفازات الحديقة، هناك مهمة أخيرة يجب إكمالها إذا كنت تريد الاستمتاع بنباتات الميرمية (Salvia spp.) في الربيع: وهي قضاء فصل الشتاء.

يتضمن فصل الشتاء إعداد نباتاتك لفصل الشتاء، مما يمنحها الحماية الإضافية التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة حتى الربيع. بالنسبة لبعض النباتات، قد تحتاج إلى إضافة طبقات إضافية إلى المناظر الطبيعية الخارجية الخاصة بك لتعزيز فرص بقائها على قيد الحياة؛ بالنسبة للآخرين، قد تحتاج إلى نقلهم إلى منطقة مختلفة تمامًا للحماية. أفضل طريقة لزراعة نباتاتك تعتمد على نوعها وقوتها، بالإضافة إلى الموقع الدقيق الذي تعيش فيه.

عند إعداد نباتات الميرمية الخاصة بك لفصل الشتاء، فإن الخطوة الأولى هي تحديد مكان الاحتفاظ بها بمجرد بدء الطقس البارد. بعد كل شيء، فإن بعض أنواع المريمية، مثل المريمية الشائعة (Salvia officinalis)، تكون شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من الرابعة إلى الثامنة. البعض الآخر، مثل حكيم الأناناس (Salvia elegans)، يكون قويًا فقط في المناطق من الثامنة إلى العاشرة، لذلك قد يحتاج إلى نقله إلى الداخل في مناطق حيث يمكن للأنواع الأخرى أن تقضي الشتاء بسهولة في الهواء الطلق. بمجرد أن تقرر ما إذا كان نبات الميرمية الخاص بك يحتاج إلى نقله إلى الداخل أم لا، يمكنك البدء في عملية الشتاء وتعلم كيفية تجنب مشاكل الميرمية الشائعة.