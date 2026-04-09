كيفية تحويل أغطية الجرار القديمة بسهولة إلى ديكور رائع لسطح العمل

قبل أن تتخلص من أغطية الجرار القديمة، فكر في الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها إعادة استخدامها وتحويلها إلى شيء مفيد وجميل. يمكنك إنشاء بعض ديكورات الحائط الرائعة باستخدام مشروع DIY. ومع ذلك، فإن الأغطية أيضًا تمثل القاعدة المثالية لمشروع ساحر وموفر للمساحة. إنه سريع وصديق للميزانية وقابل للتخصيص بالكامل. توضح غرفة Kristy’s Craft Room على Facebook أنه باستخدام غطاءين للجرة، وتد خشبي صغير، وبعض الغراء، يمكنك إنشاء صينية صغيرة ذات طبقات تضيف شخصية وسحرًا إلى أسطح العمل الخاصة بك.

يعمل هذا المشروع بشكل أفضل مع غطاءين للجرار بأحجام مختلفة. يمكنك استخدام الغطاء الأكبر كقاعدة والغطاء الأصغر للدرج العلوي. نظرًا لأنك تربط وتدًا خشبيًا بأغطية الجرار المعدنية ولأن الخشب مادة مسامية والمعدن صلب، فلن يكون الغراء القياسي قويًا بدرجة كافية. بالنسبة لهذا DIY، يجب عليك اختيار غراء حرفي أقوى، مثل Gorilla Super Glue أو غراء E6000. يمكن لهذه المواد اللاصقة ربط المواد المختلطة بشكل آمن. ستحتاج أيضًا إلى مثقاب ومسمار عين، مثل برغي عين Aovchei. احصل على بعض الطلاء أو البقع والعناصر التي تريد إضافتها إلى الصواني، وستكون جاهزًا لإنشاء فكرة رائعة لديكور المنزل باستخدام أغطية البرطمانات.