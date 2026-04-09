كيفية تحويل أغطية الجرار القديمة بسهولة إلى ديكور رائع لسطح العمل

قبل أن تتخلص من أغطية الجرار القديمة، فكر في الطرق العديدة التي يمكنك من خلالها إعادة استخدامها وتحويلها إلى شيء مفيد وجميل. يمكنك إنشاء بعض ديكورات الحائط الرائعة باستخدام مشروع DIY. ومع ذلك، فإن الأغطية أيضًا تمثل القاعدة المثالية لمشروع ساحر وموفر للمساحة. إنه سريع وصديق للميزانية وقابل للتخصيص بالكامل. توضح غرفة Kristy’s Craft Room على Facebook أنه باستخدام غطاءين للجرة، وتد خشبي صغير، وبعض الغراء، يمكنك إنشاء صينية صغيرة ذات طبقات تضيف شخصية وسحرًا إلى أسطح العمل الخاصة بك.
يعمل هذا المشروع بشكل أفضل مع غطاءين للجرار بأحجام مختلفة. يمكنك استخدام الغطاء الأكبر كقاعدة والغطاء الأصغر للدرج العلوي. نظرًا لأنك تربط وتدًا خشبيًا بأغطية الجرار المعدنية ولأن الخشب مادة مسامية والمعدن صلب، فلن يكون الغراء القياسي قويًا بدرجة كافية. بالنسبة لهذا DIY، يجب عليك اختيار غراء حرفي أقوى، مثل Gorilla Super Glue أو غراء E6000. يمكن لهذه المواد اللاصقة ربط المواد المختلطة بشكل آمن. ستحتاج أيضًا إلى مثقاب ومسمار عين، مثل برغي عين Aovchei. احصل على بعض الطلاء أو البقع والعناصر التي تريد إضافتها إلى الصواني، وستكون جاهزًا لإنشاء فكرة رائعة لديكور المنزل باستخدام أغطية البرطمانات.
خطوات إنشاء صينية صغيرة ذات طبقات بأغطية مرطبانات
تنظيف الأغطية الخاصة بك جيدا. ضع علامة على منتصف كل غطاء من الداخل. ليس عليك القياس؛ يمكنك مقلة العين ذلك. حفر حفرة من خلال العلامة الوسطى على الغطاء الأصغر. تأكد من أن الفتحة كبيرة بما يكفي لدخول الوتد الخشبي. بمجرد أن يصبح الثقب جاهزًا، قم بتثبيت الوتد على الجانب السفلي من الغطاء الأكبر باستخدام الغراء. دعها تستقر بالكامل. بعد ذلك يمكنك تثبيت الغطاء العلوي على الوتد عند الارتفاع المطلوب، مع إضافة المزيد من الغراء أسفله لتثبيته في مكانه. أضف برغي عينك إلى الجزء العلوي الأوسط من وتدك.
بمجرد تجميعها، تصبح الصينية ديكورًا يمكنك تصميمه بعدة طرق. ضع في اعتبارك طلاء الأغطية باللون الأبيض أو الأسود غير اللامع وتخفيف الحواف قليلاً للحصول على مظهر أنيق للمزرعة. أو قم بطلاء الصينية الصغيرة بالكامل باللون الذهبي أو النحاسي لإضفاء مظهر أكثر أناقة وبساطة. قم بصبغ الوتد ورسم الأغطية بلون محايد للحصول على لمسة نهائية من الخشب الريفي. اختر الألوان والتشطيبات لتكمل تصميم غرفتك. يمكنك أيضًا إغلاقه بمجرد طلاءه بطبقة نهائية شفافة لمنع التقطيع.
الآن أصبحت الصينية جاهزة لحمل عناصر الديكور الصغيرة أو أساسيات المطبخ. بضع قطع من الطبقات مع لمسة من المساحات الخضراء يمكن أن تجعلها تبدو أنيقة دون تشوش. فكر في استخدامه كحامل حلية لطيف في المطبخ عند غسل الأطباق أو الخبز. يمكنك تغييره حسب الموسم، وإضافة إكليل أو تماثيل صغيرة أو خرز خشبي ملون أو عناصر أخرى لعرض ديكور سطح الطاولة الرائع هذا.