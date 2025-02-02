كيفية تحويل ألعاب شجرة الدولار إلى محجوزات باهظة الثمن على ميزانية

تعال ، اعترف بذلك ؛ الألعاب ممتعة ، حتى كبالغين. ربما يكونون أقل متعة إذا كنت تتخطىها باستمرار. ومع ذلك ، يمكن أن يمنحك دمج اللعب في ديكورك الذي يزرعه ذلك التشويق قليلاً في كل مرة تراها. يستخدم YouTuber thecraftydiyguy الدراجات النارية للألعاب والخشب الحرفي من شجرة الدولار لصنع زوج من المقوسات المثيرة للإعجاب. مغطاة بالطلاء الأسود ، فإن التأثير هو جائزة الاهتمام المؤكد. هذه الفكرة القابلة للتخصيص للغاية هي غير عقلانية لغرف الأطفال ، حيث أن أي لعبة تقريبًا ستبدو رائعة تحمل رفًا مليئًا بالكتب. ومع ذلك ، فإنه سيضيف بعض المرح إلى مساحة للبالغين أيضًا.

لسوء الحظ ، قد تتركك وظائف هذا التصميم كما هو مع الشكوك ؛ لا يوفر الخشب الخفيف المصقول معًا ، ويستعد لعصا المصاصة ، المزينة بلعبة بلاستيكية وزنًا كبيرًا لعقد الكتب منتصبة. يمكننا أن نفعل واحدة بشكل أفضل وما زلنا نحافظ على هذا DIY الصديق للميزانية. بدلاً من ذلك ، التقط أيضًا زوجًا من المكتبات المعدنية التي تعرف أنها ستؤدي المهمة ؛ سوف يعيدك Bookends Optomni ذات التصنيف العالي من Amazon مبلغ 9 دولارات فقط لزوجين. في شجرة الدولار ، املأ سلةك ببضع ألعاب بلاستيكية كبيرة ، مثل مركبات بناء عجلات توربو أو مخلوقات البحر البلاستيكية. ستحتاج أيضًا إلى أربعة ألواح خشبية تزيد طولها عن جوانب مراهن المعادن. هناك حاجة أيضًا إلى المنشار ، ورق الصنفرة ، وبعض الطلاء بالرش في لونك. لتجميع إبداعاتك معًا ، يمكنك الاستيلاء على الغراء الشاق مثل E6000 ، وهو الغراء الذي يجب أن تحتفظ به في منزلك.