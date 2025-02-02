كيفية تحويل ألعاب شجرة الدولار إلى محجوزات باهظة الثمن على ميزانية

تعال ، اعترف بذلك ؛ الألعاب ممتعة ، حتى كبالغين. ربما يكونون أقل متعة إذا كنت تتخطىها باستمرار. ومع ذلك ، يمكن أن يمنحك دمج اللعب في ديكورك الذي يزرعه ذلك التشويق قليلاً في كل مرة تراها. يستخدم YouTuber thecraftydiyguy الدراجات النارية للألعاب والخشب الحرفي من شجرة الدولار لصنع زوج من المقوسات المثيرة للإعجاب. مغطاة بالطلاء الأسود ، فإن التأثير هو جائزة الاهتمام المؤكد. هذه الفكرة القابلة للتخصيص للغاية هي غير عقلانية لغرف الأطفال ، حيث أن أي لعبة تقريبًا ستبدو رائعة تحمل رفًا مليئًا بالكتب. ومع ذلك ، فإنه سيضيف بعض المرح إلى مساحة للبالغين أيضًا.
لسوء الحظ ، قد تتركك وظائف هذا التصميم كما هو مع الشكوك ؛ لا يوفر الخشب الخفيف المصقول معًا ، ويستعد لعصا المصاصة ، المزينة بلعبة بلاستيكية وزنًا كبيرًا لعقد الكتب منتصبة. يمكننا أن نفعل واحدة بشكل أفضل وما زلنا نحافظ على هذا DIY الصديق للميزانية. بدلاً من ذلك ، التقط أيضًا زوجًا من المكتبات المعدنية التي تعرف أنها ستؤدي المهمة ؛ سوف يعيدك Bookends Optomni ذات التصنيف العالي من Amazon مبلغ 9 دولارات فقط لزوجين. في شجرة الدولار ، املأ سلةك ببضع ألعاب بلاستيكية كبيرة ، مثل مركبات بناء عجلات توربو أو مخلوقات البحر البلاستيكية. ستحتاج أيضًا إلى أربعة ألواح خشبية تزيد طولها عن جوانب مراهن المعادن. هناك حاجة أيضًا إلى المنشار ، ورق الصنفرة ، وبعض الطلاء بالرش في لونك. لتجميع إبداعاتك معًا ، يمكنك الاستيلاء على الغراء الشاق مثل E6000 ، وهو الغراء الذي يجب أن تحتفظ به في منزلك.
بناء كتاب أو اثنين
لهذا المشروع ، ستستخدم لوحين خشبيين لكل دفتر. يعتمد حجم التخفيضات الخاصة بك على ارتفاع مكتبات المعادن وحجم ألعابك. قم بقياس ارتفاع الدعم الرأسي لـ Metal Bookends ، وأضف حوالي 0.5 بوصة إلى هذا ، وقم بتمييزه على جميع القطع الخشبية الأربع. قطعهم مع المنشار ، ورمل الحواف المقطوعة. احفظ نشارة الخشب لجعل حشو الخشب DIY هذا لإخفاء الفجوات في منتجك المكتمل. بعد ذلك ، اسخرت ترتيب الخشب على Bookends. تأكد من أنه من بين الجزأين المسطحيين من Booksends ، فإنك تترك أطول من الاثنين الفارغين للجلوس تحت كتبك للحصول على دعم إضافي.
لمساعدة الغراء جاف في الوضع الصحيح ، وضع جانبا بعض المشابك. إذا لم يكن لديك أي شيء ، فيمكنه الغراء الساخن إلى ربط القطع معًا مؤقتًا بينما مجموعات الغراء الأثقل. ضع كمية ليبرالية من الغراء على الدعم الرأسي للمركزين والأقدام الأفقية ، ووضع الخشب في الترتيب الذي سخرته. قف في Bookends ، واشبط القطع الرأسية لدعم المعادن. وزن قاعدة الخشب كما يجف الغراء. إذا لم يكن لديك المشابك ، فاضطر إلى تتبع حواف المعدنية مع الغراء الساخن قبل الالتزام بالخشب. بمجرد تعيين الغراء ، إخفاء الفجوات بين الألواح على كل محفوظ مع حشو الخشب.
اللمسات النهائية
قرر كيف تريد أن تجلس ألعابك على القواعد الخشبية. استفد من مقدار المساحة على الوجه الرأسي من خلال وضع اللعبة قطريًا ضدها ، مع طرف واحد تم لصقه على القاعدة والآخر على الوجه. إذا اخترت سيارة لعبة كبيرة ، فيمكنك أن تجعلها تبدو وكأنها تتسلق تلًا من خلال مواجهة مقدمة اللعبة لأعلى. يمكن للألعاب الأصغر مكدسة أو هرميًا أن تتجمع من أجل مظهر جذاب. من أجل تأثير أقل خيالي ، فإن سلاسل الألغاز المتوهجة هذه مرتبة في شكل مجردة أو تشكل في مستطيل من شأنها أن ترتدي المراهنات بشكل جيد. بمجرد ترتيب ألعابك كيف تريدها ، لديك خيار لصقها أولاً ورسم القطعة بأكملها ، أو مجرد رسم الخشب والمعادن لترك ألوان الألعاب تبرز.
بغض النظر عن المسار الذي تختاره ، استخدم كميات سخية من الغراء الشاق لربط جميع نقاط الاتصال بين اللعبة والمكتب. كشط الغراء الزائد بعصا المصاصة أو عنصر آخر يمكن التخلص منه. دع الغراء يجف لبضع ساعات قبل تطبيق الطلاء حتى لا تتغير روابطك. يعالج E6000 في حوالي 24 ساعة ، ولكن للحصول على أفضل رابطة ممكنة ، اتركه لمدة تصل إلى 72 ساعة قبل معالجة مكتباتك.
رش الطلاء قطعك مع عدة معاطف من الطلاء. تبسيط المهمة مع هذه النصائح الموفرة للوقت التي تجعل مشاريع الطلاء الرش نسيمًا. بمجرد أن لا يكون الطلاء مبتذلًا ، ضع Bookings المخصصة في العمل.