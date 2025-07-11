كيفية تحويل الأطباق المكسورة إلى جدار حديقة عشب من نوع

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أنت تعرف كيف عندما تمنحك الحياة الليمون ، فإنك تصنع عصير الليمون. عندما تمنحك الحياة الأطباق المكسورة ، اصنع الفسيفساء! في المرة التالية التي تفوز فيها الجاذبية والأسطح الصلبة بمواجهة على طبق أو القدح ، لا تكتسح الخاسرين في سلة المهملات. احفظ القصاصات وقم بتعيينها مع بعض السيراميك المقطوع استراتيجياً لتصبح جدار عشب جميل وعملي. تحيط بها شظايا الأطباق ، تصبح نصفي القدح بعناية زارع عشب كونترتوب المذهل الذي يمكن أن يتسكع أيضًا على الحائط.
قم بتوضيح واحدة خاصة بك مع مجموعة من أطباق الأطباق (إما لا تزال سليمة أو مكسورة) ، أو وعاء واحد على الأقل ، وقطعة من لوحة الجسيمات أو الخشب الرقائقي المقطوع إلى الحجم الذي تريد أن تكون القطعة النهائية الخاصة بك. تعد لوحات متجر التوفير وأدوات المشروب خيارات ذكية أيضًا. لكل عشب تريد زرعه ، ستحتاج إلى نصف القدح أو وعاء على الأقل. اختيار الكبار ، لأن نصفيها سوف تحتاج إلى أن تكون وسعة بما يكفي لعقد النبات والتربة. سيكون من الحكمة أن يكون لديك واحد أو اثنتين في حالة قطعها إلى النصف كما هو مخطط لها.
بعض إمدادات صنع الفسيفساء التي ستحتاجها هي لاصق وجص وفرشاة صغيرة ومانعة للتسرب وقطاعات فسيفسائية. قم أيضًا بتخصيص لفة من شريط لاصق ، وأنبوب من مانع التسرب السيليكون مصنوعًا لاستخدام المطبخ ، ونظارة واقية ، ومطرقة ، وحقيبة تسوق بلاستيكية أو اثنين ، وزوج من القفازات المطاطية. إذا كنت ترغب في تعليق إنشائك على الحائط ، فاشتر أيضًا شماعات Sawtooth مثل 888 Corp Large Sawtooth.
احصل على (أطباقك) التكسير
حان الوقت لكسر السيراميك الخاص بك! (نصيحة للمحترفين: افعل هذا بينما تشعر بالإحباط لتخفيف الإجهاد.) لا تقف قفازاتك وحماية العين أولاً. ضع الأطباق في كيس من البلاستيك ، وتضاعفها إذا كانت الأكياس رقيقة. لا تشمل الأكواب أو الأوعية التي ستستخدمها كحاملين للنبات ، لأنهم يحتاجون إلى القليل من العلاج الخاص.
المطرقة بخفة في السيراميك ، والتحقق منها بشكل دوري لمعرفة كيف كسرت. يمكنك أيضًا استخدام قواطع الفسيفساء لتقسيم القطع إلى أحجام أكثر اتساقًا ، ولكن هذا ليس بنفس القدر. إذا كنت تستخدمها ، فقم بإرفاق شماعات Sawtooth أو أكثر إلى الجزء الخلفي من قطعة الخشب قبل إنشاء الفسيفساء ؛ بالنسبة للوحات الكبيرة ، قم بتوصيل اثنين على الأقل من الشماعات ، لأن الفسيفساء نفسها ستضيف الكثير من الوزن. تأكد من أن الشماعات تصطف بالتساوي لتسهيل التعليق والتأكد من التحقق من توصيات الوزن.
لإعداد أكوابك أو الأوعية لتصبح “جيوب” حيث ستقوم بزرع الأعشاب ، قم بتطبيق شريط من شريط القناة على السطح الخارجي للحاوية ، باتباع المسار الذي ستقوم به. استخدم أداة الفسيفساء لجعل القطع عن طريق الضغط عليها بخفة في كل حافة مسجلة لشفة الحاوية. يجب أن يتسبب الضغط في القدح أو الوعاء تمامًا إلى نصفين. إذا أمكنك ذلك ، فحاول قطع أكوابك ليس في نصفين ، وترك قسمًا أكبر مع المقبض سليما. هذا سوف يسمح للنباتات المزيد من مساحة المعيشة. أي تخفيضات فاشلة يمكن أن تذهب إلى حقيبة تحطيم.
اللمسات النهائية
اسخر من تصميم السيراميك المكسور على الجانب الفارغ من اللوحة ، وقم بصق كل قطعة على اللوحة. دع المادة اللاصقة جافة وعلاج لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الحشو. بأيدي قفاز ، احصل على حفنة صغيرة من الجص الرطب ، وتشويهها بين كل قطعة من السيراميك حتى يكون لديك كمية متساوية بين كل قطعة. امسح الزائد من وجه القطع بقطعة قماش رطبة. بعد حوالي 30 دقيقة ، امسح القطع بقطعة قماش جافة ، واترك الجص ينتهي من التجفيف. إنها ليست فكرة سيئة أن تمنحها 24 ساعة لتصلبها.
بعد ذلك ، قم بإعداد الأسطح التي ستقوم بربط الحاويات. قم بتنظيف البقع على الفسيفساء حيث ستربط “جيوب” العشبة مع الصابون والماء للتأكد من عصي مانع التسرب السيليكون. مع وضع الفسيفساء مسطحًا ، قم بتطبيق مانعة مانعة للتسرب على الحواف المقطوعة لنصف كل حاوية ، واضغط على القدح أو الوعاء على سطح الفسيفساء. دع مانع التسرب يجف لمدة 24 ساعة قبل إدخال النباتات إلى منزلهم الجديد.
اجمع بعض الأعشاب التي ستنمو بشكل أفضل في مطبخك ، مثل الريحان ، الثوم المعمر ، الأوريغانو ، والبقدونس. نظرًا لأن الكؤوس لن يكون لها تصريف ، فلن ترغب في زرعها مباشرة في كل كوب. احتفظ بها في حاوية حضانة صغيرة بما يكفي للخروج من الكأس للري. إذا لم تتمكن من العثور على تلك التي تتناسب ، جرب حقيبة زراعة القماش القابلة للطي قابلة للطي مثل أكياس حضانة Tarklanda هذه.