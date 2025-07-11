كيفية تحويل الأطباق المكسورة إلى جدار حديقة عشب من نوع

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أنت تعرف كيف عندما تمنحك الحياة الليمون ، فإنك تصنع عصير الليمون. عندما تمنحك الحياة الأطباق المكسورة ، اصنع الفسيفساء! في المرة التالية التي تفوز فيها الجاذبية والأسطح الصلبة بمواجهة على طبق أو القدح ، لا تكتسح الخاسرين في سلة المهملات. احفظ القصاصات وقم بتعيينها مع بعض السيراميك المقطوع استراتيجياً لتصبح جدار عشب جميل وعملي. تحيط بها شظايا الأطباق ، تصبح نصفي القدح بعناية زارع عشب كونترتوب المذهل الذي يمكن أن يتسكع أيضًا على الحائط.

قم بتوضيح واحدة خاصة بك مع مجموعة من أطباق الأطباق (إما لا تزال سليمة أو مكسورة) ، أو وعاء واحد على الأقل ، وقطعة من لوحة الجسيمات أو الخشب الرقائقي المقطوع إلى الحجم الذي تريد أن تكون القطعة النهائية الخاصة بك. تعد لوحات متجر التوفير وأدوات المشروب خيارات ذكية أيضًا. لكل عشب تريد زرعه ، ستحتاج إلى نصف القدح أو وعاء على الأقل. اختيار الكبار ، لأن نصفيها سوف تحتاج إلى أن تكون وسعة بما يكفي لعقد النبات والتربة. سيكون من الحكمة أن يكون لديك واحد أو اثنتين في حالة قطعها إلى النصف كما هو مخطط لها.

بعض إمدادات صنع الفسيفساء التي ستحتاجها هي لاصق وجص وفرشاة صغيرة ومانعة للتسرب وقطاعات فسيفسائية. قم أيضًا بتخصيص لفة من شريط لاصق ، وأنبوب من مانع التسرب السيليكون مصنوعًا لاستخدام المطبخ ، ونظارة واقية ، ومطرقة ، وحقيبة تسوق بلاستيكية أو اثنين ، وزوج من القفازات المطاطية. إذا كنت ترغب في تعليق إنشائك على الحائط ، فاشتر أيضًا شماعات Sawtooth مثل 888 Corp Large Sawtooth.