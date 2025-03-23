كيفية تحويل الليمون إلى ديكور مطبخ رائع

يعرف كل فيلم “تصميم Fiend” أن إضافة موسيقى البوب إلى الغرفة هي طريقة مجربة وحقيقية لجلب الاهتزاز والشخصية والجماليات الموسمية. توفر الملوثات العضوية الثابتة من الألوان بُعد إلى غرفة موحدة خلاف ذلك عن طريق إعطاء شيء من العادي الذي يرسم في العيون. في بقية المنزل ، يمكنك بسهولة اختيار أشياء مثل العمل الفني المؤطر أو بطانيات الرمي الملونة لتحقيق هذه النظرة في غرفة المعيشة أو غرفة النوم ، ولكن يمكن أن تكون الملوثات العضوية الثابتة لألوان المطبخ أكثر فريدة من نوعها. للحصول على مظهر الربيع وإضافة اللون الأصفر إلى ديكور منزلك ، يمكنك استخدام الليمون الحقيقي لمركز المطبخ الرائع – حتى أنها قد تقدم رائحة نظيفة إلى مساحتك أيضًا.
كل ما تحتاجه لهذا DIY البسيط هو حوالي عشرين من الليمون ، واثني عشر مسادين خشبيًا رفيعًا (مثل هذه العصي من الخيزران التي يبلغ طولها 14 بوصة) ، وعاء زخرفي كبير لوضعها. ببساطة تخترق الليمون على الأسيمة الخشبية الطويلة بحيث يكون أحد الليمون في كل طرف من الطرفين-يجب أن يتجول في أعلى من LEMIN SITS SITS. ثم ، تكديس الأسياخ لإنشاء دائرة من الليمون. كلما زادت إضافتك ، كلما كانت العصي الخشبية أكثر إخفاءًا ، لذلك ينتهي بك الأمر بقطعة تبدو وكأنها قبة موحدة وجذابة من الفاكهة الطازجة. قرب النهاية ، قم بتجاوز القبة مع الليمون المفرد على سيخ واحد.
كيف تجعل هذا القطعة المركزية ليمون
أحد الجوانب السلبية الرئيسية لهذا الاختراق هو أن الليمون سوف يستمر فقط حوالي أسبوعين – وإذا كان سيخ يخترق الليمون الخاص بك أكثر من اللازم ، فإن ذلك يقلل من عمره. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكافح من أجل إيجاد طريقة الطهي لاستخدام العشرات من الليمون بمجرد الانتهاء من القطعة المركزية ، والتي يمكن أن تضيف إجهادًا إضافيًا. إذا كنت تريد أن يستمر هذا الديكور لفترة أطول وليس فائدة للعديد من الليمون ، فلا تقلق: يمكنك اختيار الليمون المزيف بدلاً من ذلك. يمكنك الحصول على 30 عبوة من Lemons LifeLike Lemons مقابل 16.99 دولارًا على Amazon ، وشراء لمرة واحدة-من المحتمل أن تكون أرخص من المتجر الحقيقي من متجر البقالة. فقط تأكد من الحصول على تلك المصنوعة من الستايروفوم أو مادة أخرى قادرة على بيرس. إذا كنت تفتقد رائحة الليمون الطازجة ، فيمكنك إنشاء معطرات طبيعية بالكامل مع زيت الليمون الأساسي و/أو قشور الليمون ، والفودكا ، والماء للرش على المنطقة.
بمجرد قيامك ببناء أساس الليمون الخاص بك ، لا تتردد في إضافة اللمسات الخاصة بك. استخدمت Instagram Creator @Hannahann أوراق فو لتتفوق على تمثال ديكور الليمون الخاص بها ، وهي طريقة رائعة لإضافة بعض المساحات الخضراء وإكمال مظهر المطبخ المركزي. خلاف ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة ثمار أخرى مثل Faux أو Limes الحقيقية للمزج بلون آخر أو وضع الطيور فو حول الليمون لتعزيز المشاعر الطبيعية. يمكنك أيضًا تخصيص هذه الحرفة عن طريق تغيير وعاء العرض لمطابقة أو تباين الليمون الأصفر.