كيفية تحويل الليمون إلى ديكور مطبخ رائع

يعرف كل فيلم “تصميم Fiend” أن إضافة موسيقى البوب ​​إلى الغرفة هي طريقة مجربة وحقيقية لجلب الاهتزاز والشخصية والجماليات الموسمية. توفر الملوثات العضوية الثابتة من الألوان بُعد إلى غرفة موحدة خلاف ذلك عن طريق إعطاء شيء من العادي الذي يرسم في العيون. في بقية المنزل ، يمكنك بسهولة اختيار أشياء مثل العمل الفني المؤطر أو بطانيات الرمي الملونة لتحقيق هذه النظرة في غرفة المعيشة أو غرفة النوم ، ولكن يمكن أن تكون الملوثات العضوية الثابتة لألوان المطبخ أكثر فريدة من نوعها. للحصول على مظهر الربيع وإضافة اللون الأصفر إلى ديكور منزلك ، يمكنك استخدام الليمون الحقيقي لمركز المطبخ الرائع – حتى أنها قد تقدم رائحة نظيفة إلى مساحتك أيضًا.

كل ما تحتاجه لهذا DIY البسيط هو حوالي عشرين من الليمون ، واثني عشر مسادين خشبيًا رفيعًا (مثل هذه العصي من الخيزران التي يبلغ طولها 14 بوصة) ، وعاء زخرفي كبير لوضعها. ببساطة تخترق الليمون على الأسيمة الخشبية الطويلة بحيث يكون أحد الليمون في كل طرف من الطرفين-يجب أن يتجول في أعلى من LEMIN SITS SITS. ثم ، تكديس الأسياخ لإنشاء دائرة من الليمون. كلما زادت إضافتك ، كلما كانت العصي الخشبية أكثر إخفاءًا ، لذلك ينتهي بك الأمر بقطعة تبدو وكأنها قبة موحدة وجذابة من الفاكهة الطازجة. قرب النهاية ، قم بتجاوز القبة مع الليمون المفرد على سيخ واحد.