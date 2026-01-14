كيفية تحويل باب خزانة قديم إلى مقهى ساحر مع مساحة تخزين مدمجة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

غالبًا ما يتم إلقاء باب خزانة قديم في سلة المهملات أو حرق الكومة، أو ربما يشغل مساحة في سقيفة أو وحدة تخزين ويجمع الغبار. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الترقيات المنزلية التي تجمع بين التطبيق العملي والشخصية مثل إعادة التدوير الفريدة للباب القديم. إذا كنت تبحث عن طرق لإعادة استخدام باب في منزلك، فيمكن أن يصبح شيئًا يضيف طابعًا ووظيفة إلى مطبخك أو زاوية تناول الطعام أو فناء الإفطار، مع القليل من الجهد. إذا كنت تحاول إضفاء حياة جديدة على باب خزانتك القديم في منزلك، فيمكنك تحويله إلى مقهى ساحر مزود بتخزين مدمج من خلال بعض التصميم المدروس والجهد الذي تبذله بنفسك، مما يمثل إضافة جميلة لمنزلك.

قد يكون من المثير أن تبعث الحياة في باب قديم باستخدام فكرة تخزين إبداعية يمكنك صنعها بنفسك. تستخدم هذه الفكرة الباب كخط خلفي على سطح به رفوف تخزين أسفله. يمكنك إنشاء الرف الخاص بك لتثبيته بالباب، أو يمكنك أيضًا تسهيل الأمر من خلال شراء طاولة خشبية لتثبيتها مباشرة بالباب، مثل حامل YUFAM الليلي الطويل. قد ترغب أيضًا في إضافة بعض الخطافات الصغيرة أو صينية معدنية أو أقواس عائمة إضافية لحمل الديكور والأساسيات والأكواب لبعض التخزين الإضافي. سيتم تركيب الوحدة النهائية مباشرة على قوائم الحائط.