كيفية تحويل باب خزانة قديم إلى مقهى ساحر مع مساحة تخزين مدمجة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
غالبًا ما يتم إلقاء باب خزانة قديم في سلة المهملات أو حرق الكومة، أو ربما يشغل مساحة في سقيفة أو وحدة تخزين ويجمع الغبار. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الترقيات المنزلية التي تجمع بين التطبيق العملي والشخصية مثل إعادة التدوير الفريدة للباب القديم. إذا كنت تبحث عن طرق لإعادة استخدام باب في منزلك، فيمكن أن يصبح شيئًا يضيف طابعًا ووظيفة إلى مطبخك أو زاوية تناول الطعام أو فناء الإفطار، مع القليل من الجهد. إذا كنت تحاول إضفاء حياة جديدة على باب خزانتك القديم في منزلك، فيمكنك تحويله إلى مقهى ساحر مزود بتخزين مدمج من خلال بعض التصميم المدروس والجهد الذي تبذله بنفسك، مما يمثل إضافة جميلة لمنزلك.
قد يكون من المثير أن تبعث الحياة في باب قديم باستخدام فكرة تخزين إبداعية يمكنك صنعها بنفسك. تستخدم هذه الفكرة الباب كخط خلفي على سطح به رفوف تخزين أسفله. يمكنك إنشاء الرف الخاص بك لتثبيته بالباب، أو يمكنك أيضًا تسهيل الأمر من خلال شراء طاولة خشبية لتثبيتها مباشرة بالباب، مثل حامل YUFAM الليلي الطويل. قد ترغب أيضًا في إضافة بعض الخطافات الصغيرة أو صينية معدنية أو أقواس عائمة إضافية لحمل الديكور والأساسيات والأكواب لبعض التخزين الإضافي. سيتم تركيب الوحدة النهائية مباشرة على قوائم الحائط.
الخطوات التي يجب اتخاذها عند تحويل باب خزانتك إلى محطة مشروبات
أولاً، قم بتنظيف باب الخزانة جيدًا. قم بغسل الطلاء وتجريده من أي طلاء قديم (إلا إذا كنت تفضله كما هو)، ثم قم برمله لإزالة أي حواف حادة متبقية. خذ الطلاء أو البقعة إلى باب منزلك واتركها تجف قبل تثبيت الرفوف والأجهزة. قم بإرفاق أرفف التخزين (أو الطاولة) في هذه المرحلة. قم بقياس الباب الخاص بك وقم بقطع كتلة الجزار أو اللوحة الخشبية لتناسب الحجم. استخدم دعامة على شكل حرف L (مثل دعامات الرف العائمة Starunder) وقم بتثبيتها بشكل آمن. ضع حاملاتك أسفل الرف الخاص بك وقم بتسويتها عن طريق ربطها بالمسامير أو باستخدام مثبتات لدعم الجدار/الباب. بمجرد تركيبها، ضع اللوحة الخشبية أو كتلة الجزار أعلى الأقواس. يمكنك تثبيتها للحصول على دعم إضافي، ثم اختبار ثبات السطح عن طريق إضافة وعاء القهوة أو الديكور أو الأكواب للتأكد من ثباته.
طلاء أو طلاء الرفوف. أضف الأجهزة أو الأرفف المعدنية أو الخطافات لتعليق الديكور واللافتات والأكواب والمزيد. فكر في دمج بعض التفاصيل الممتعة، مثل فتاحة زجاجات أو صينية لعرض شراب القهوة الخاص بك. هذه إحدى الطرق العديدة الذكية لإعادة استخدام باب خزانة قديم وتحويله إلى حل تخزين منزلي أنيق. للحصول على مظهر أنيق للمقهى، اعتمدي على الألوان الجوهرية واللمسات المعدنية الدافئة. ستضمن إضافة حاجز أمامي نحاسي إلى أرففك عدم انقلاب الأكواب أو زجاجات الشراب للأمام. يمكن لشرائط الإضاءة LED الموجودة أسفل الرفوف أن تضفي توهجًا أنيقًا ومزاجيًا للغاية في الصباح الباكر قبل شروق الشمس.