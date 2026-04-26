كيفية تحويل جذع شجرة قديمة إلى موطن طبيعي للنحل

يدرك المزيد والمزيد من البستانيين أهمية إنشاء موطن للملقحات وإضافة بيت النحل أو خلية النحل إلى حديقتهم لمنح هذه الملقحات المزدحمة مكانًا للاتصال بالمنزل. هناك العديد من الفوائد لوجود بيت النحل في حديقتك، لكن إذا كان لديك جذع شجرة قديم في حديقتك، فقد لا تحتاج إلى شراء واحدة جاهزة. تقوم العديد من أنواع النحل ببناء خلايا أو أعشاش داخل الأشجار أو تحت الأرض. لذا، إذا كان لديك جذع شجرة قديم في حديقتك، فلديك فرصة مثالية لإعادة إنشاء موقع التعشيش المفضل للنحلة.

لكن أولاً، عليك أن تعرف المزيد عن النحل الذي تأمل في مساعدته. يمكن للنحل الذي يشكل مستعمرة والذي يعيش في خلايا النحل (مثل نحل العسل) أن يحتاج إلى صيانة عالية، ويمكن أن يشكل هذا النحل تهديدًا عن طريق الاحتشاد – ولكن بعض الأصناف ستكافئ رعايتك المناسبة والمطلعة بالعسل اللذيذ. يحتاج كل نحل منفرد (مثل النحل قاطع الأوراق) إلى مساحة خاصة به. إذا كنت تبحث فقط عن طريقة سهلة يمكنك صنعها بنفسك لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك، فقد يكون من الأفضل أن تحول جذعك القديم إلى عش للنحل الانفرادي.

نظرًا لأن النحل الانفرادي لا يبني خلايا كبيرة محشوة بالعسل، فلن يحتاج إلى الدفاع بقوة عن أعشاشه من لصوص العسل المحتملين. هذا يعني أن سمهم أقل عمومًا وأقل عرضة للدغك. لذلك، من الأسهل التعايش معهم في الحديقة. سواء كنت قد قطعت للتو شجرة ميتة أو كان الجذع موجودًا هناك لسنوات، يمكنك قضاء بضع ساعات في نهاية هذا الأسبوع لتحويلها إلى جنة النحل لجلب المزيد من هذه الملقحات المفيدة إلى حديقتك هذا الصيف.