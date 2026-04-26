كيفية تحويل جذع شجرة قديمة إلى موطن طبيعي للنحل

يدرك المزيد والمزيد من البستانيين أهمية إنشاء موطن للملقحات وإضافة بيت النحل أو خلية النحل إلى حديقتهم لمنح هذه الملقحات المزدحمة مكانًا للاتصال بالمنزل. هناك العديد من الفوائد لوجود بيت النحل في حديقتك، لكن إذا كان لديك جذع شجرة قديم في حديقتك، فقد لا تحتاج إلى شراء واحدة جاهزة. تقوم العديد من أنواع النحل ببناء خلايا أو أعشاش داخل الأشجار أو تحت الأرض. لذا، إذا كان لديك جذع شجرة قديم في حديقتك، فلديك فرصة مثالية لإعادة إنشاء موقع التعشيش المفضل للنحلة.
لكن أولاً، عليك أن تعرف المزيد عن النحل الذي تأمل في مساعدته. يمكن للنحل الذي يشكل مستعمرة والذي يعيش في خلايا النحل (مثل نحل العسل) أن يحتاج إلى صيانة عالية، ويمكن أن يشكل هذا النحل تهديدًا عن طريق الاحتشاد – ولكن بعض الأصناف ستكافئ رعايتك المناسبة والمطلعة بالعسل اللذيذ. يحتاج كل نحل منفرد (مثل النحل قاطع الأوراق) إلى مساحة خاصة به. إذا كنت تبحث فقط عن طريقة سهلة يمكنك صنعها بنفسك لجذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك، فقد يكون من الأفضل أن تحول جذعك القديم إلى عش للنحل الانفرادي.
نظرًا لأن النحل الانفرادي لا يبني خلايا كبيرة محشوة بالعسل، فلن يحتاج إلى الدفاع بقوة عن أعشاشه من لصوص العسل المحتملين. هذا يعني أن سمهم أقل عمومًا وأقل عرضة للدغك. لذلك، من الأسهل التعايش معهم في الحديقة. سواء كنت قد قطعت للتو شجرة ميتة أو كان الجذع موجودًا هناك لسنوات، يمكنك قضاء بضع ساعات في نهاية هذا الأسبوع لتحويلها إلى جنة النحل لجلب المزيد من هذه الملقحات المفيدة إلى حديقتك هذا الصيف.
كيفية تحويل جذع شجرة قديمة إلى عش للنحل الانفرادي
أسهل طريقة لبناء عش نحل منفرد هي ببساطة ترك جذع الشجرة الميتة في حديقتك حتى يتمكن النحل الذي يحفر الخشب من العثور عليه. إذا كنت تفضل جذب المزيد من النحل الطنان، فازرع شيئًا سيحبونه في مكان قريب، مثل المريمية أو بلسم النحل. إذا كنت تريد شيئًا يبدو أكثر تزيينًا مع حماية وإيواء النحل الانفرادي في حديقتك، يمكنك قضاء فترة ما بعد الظهر في تحويل جذعك القديم إلى بيت للنحل. للقيام بذلك، استخدم المنشار لتقطيع الجذع إلى شرائح قليلة. يجب أن تكون الشرائح سميكة بدرجة كافية حتى لا تصل لقمة الحفر إلى الجانب الآخر عندما تقوم بالحفر فيها لاحقًا.
بعد ذلك، استخدم لقمتين مختلفتين يتراوح حجمهما من ⁵⁄₁₆ إلى ⅜ بوصة. حفر ثقوب بأحجام مختلفة عبر سطح كل شريحة. يجب أن تكون الثقوب عميقة مثل طول لقمة الحفر أو 5 بوصات على الأقل. قم بصقل الثقوب باستخدام ورقة الصنفرة للتخلص من الشظايا والقطع الخشنة. يمكنك ترتيب هذه القطع في صندوق أو تركيبها مباشرةً في المكان الذي تريد تعليقها فيها بمفردها.
مهما كان قرارك، ضع عش النحل الجديد على ارتفاع 3 أقدام على الأقل فوق سطح الأرض، وخمسة أقدام في كل الاتجاهات من المكان الذي ستمارس فيه أعمال البستنة أو الاسترخاء في حديقتك. على الرغم من أن معظم النحل الانفرادي لا يلسع، إلا أن أي نحلة غاضبة تستخدم إبرة ستهاجم إذا شعرت أن منزلها مهدد. ضع بيت النحل الخاص بك بعناية عن طريق اختيار جذع في مكان يكون محميًا من المطر والرياح. تتضمن بعض الخيارات الجيدة شجرة ذات مظلة جيدة لإيواء العش أو سياجًا أسفل شجرة أو أي غطاء آخر.