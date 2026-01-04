كيفية تحويل حامل ورق التواليت إلى ديكور منزلي

بعض أفضل ترقيات ديكور المنزل لا تبدأ في ممر الديكور على الإطلاق. في الواقع، غالبًا ما تأتي من الأقسام التي تمر بها عادةً (فكر في تخزين الحمام). عادة ما يكون حامل ورق التواليت هو آخر شيء تتوقع أن يتحول إلى شيء زخرفي، ناهيك عن كونه أنيقًا بما يكفي لعرضه على الرف أو الطاولة. لكن بعض منظمات ورق التواليت، وخاصة السلكية أو المعدنية ذات تصميم القفص المفتوح، تتمتع بعظام جيدة بشكل مدهش لتغيير الديكور – نحن نتحدث عن فانوس زهري مضاء.

يعمل هذا الاختراق من TikToker @anna_so_bougie بشكل أفضل مع حامل ورق التواليت السلكي القائم بذاته والموجود على الأرض ويخزن اللفات الإضافية عموديًا. عادةً ما تكون هذه الحوامل طويلة واسطوانية وصغيرة الحجم، مما يجعلها سهلة إعادة الاستخدام. عندما تتخلص من استخدامها الأصلي، يتبقى لديك شيء يشبه إلى حد كبير الفانوس. بدلاً من تخزين اللفات الإضافية، ستصبح لمسة ناعمة محيطة تضيف الدفء والارتفاع إلى منزلك أو في الحفلات.

يمكن العثور على حاملات ورق التواليت هذه في متجر السلع المستعملة إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل، ومن المفترض أن تستغرق هذه الحيلة 30 دقيقة فقط أو نحو ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت بأقل من 16 دولارًا. للبدء، ستحتاج إلى حامل ورق تواليت سلكي بقاعدة مغلقة (مثل حامل ورق التواليت NearMoon هذا)، وشمعة طويلة زائفة يمكن وضعها في الداخل، وقطعة دائرية بسيطة ومسطحة لتكون بمثابة غطاء (شيء مصنوع من معدن رفيع أو خشب أو بلاستيك سيفي بالغرض). ضع جانبًا أيضًا قطعة من رغوة الأزهار وبعض الغراء والزهور الصناعية والمساحات الخضراء. إذا وجدت العديد منها في النهاية، فيمكنك تحويل حامل لفافة ورق التواليت إلى مزهرية فاخرة.