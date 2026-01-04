كيفية تحويل حامل ورق التواليت إلى ديكور منزلي

بعض أفضل ترقيات ديكور المنزل لا تبدأ في ممر الديكور على الإطلاق. في الواقع، غالبًا ما تأتي من الأقسام التي تمر بها عادةً (فكر في تخزين الحمام). عادة ما يكون حامل ورق التواليت هو آخر شيء تتوقع أن يتحول إلى شيء زخرفي، ناهيك عن كونه أنيقًا بما يكفي لعرضه على الرف أو الطاولة. لكن بعض منظمات ورق التواليت، وخاصة السلكية أو المعدنية ذات تصميم القفص المفتوح، تتمتع بعظام جيدة بشكل مدهش لتغيير الديكور – نحن نتحدث عن فانوس زهري مضاء.
يعمل هذا الاختراق من TikToker @anna_so_bougie بشكل أفضل مع حامل ورق التواليت السلكي القائم بذاته والموجود على الأرض ويخزن اللفات الإضافية عموديًا. عادةً ما تكون هذه الحوامل طويلة واسطوانية وصغيرة الحجم، مما يجعلها سهلة إعادة الاستخدام. عندما تتخلص من استخدامها الأصلي، يتبقى لديك شيء يشبه إلى حد كبير الفانوس. بدلاً من تخزين اللفات الإضافية، ستصبح لمسة ناعمة محيطة تضيف الدفء والارتفاع إلى منزلك أو في الحفلات.
يمكن العثور على حاملات ورق التواليت هذه في متجر السلع المستعملة إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل، ومن المفترض أن تستغرق هذه الحيلة 30 دقيقة فقط أو نحو ذلك. إذا لم يكن الأمر كذلك، يمكنك العثور عليها عبر الإنترنت بأقل من 16 دولارًا. للبدء، ستحتاج إلى حامل ورق تواليت سلكي بقاعدة مغلقة (مثل حامل ورق التواليت NearMoon هذا)، وشمعة طويلة زائفة يمكن وضعها في الداخل، وقطعة دائرية بسيطة ومسطحة لتكون بمثابة غطاء (شيء مصنوع من معدن رفيع أو خشب أو بلاستيك سيفي بالغرض). ضع جانبًا أيضًا قطعة من رغوة الأزهار وبعض الغراء والزهور الصناعية والمساحات الخضراء. إذا وجدت العديد منها في النهاية، فيمكنك تحويل حامل لفافة ورق التواليت إلى مزهرية فاخرة.
اصنع قطعة ديكور فانوس باستخدام حامل ورق التواليت السلكي
ابدأ بوضع حامل ورق التواليت في وضع مستقيم على قاعدته المغلقة. قم بإدخال شمعة زائفة في المنتصف بحيث تستقر بشكل مريح داخل الإطار السلكي. تعمل الشموع التي تعمل بالبطارية بشكل أفضل، لأنها تعطي وهجًا ناعمًا دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة. بعد ذلك، ستحتاج إلى إغلاق الجزء العلوي المفتوح من الحامل. هذا هو المكان الذي تأتي فيه القطعة الدائرية. بمجرد تثبيتها، قم بإلصاق دائرة من الرغوة الزهرية (أو الستايروفوم) في الأعلى. يؤدي ذلك إلى إنشاء سطح ثابت لترتيب سيقانك الصناعية. ومن هناك، أدخل الزهور والمساحات الخضراء التي اخترتها حتى يصبح الترتيب متوازنًا.
ما يجعل هذه الفكرة مرنة بشكل خاص هو مدى سهولة تكيفها مع المواسم المختلفة. بالنسبة لفصل الخريف، تضفي الأزهار ذات الألوان الدافئة والسيقان المجففة والمساحات الخضراء الصامتة على الديكور إحساسًا مريحًا. في أيام العطلات، يمكن للأغصان دائمة الخضرة أو التوت أو اللمسات المعدنية الدقيقة أن تجعلها تشعر بالاحتفال. إذا كنت تصمم حفل زفاف أو حدث رسمي، فإن الأزهار البيضاء مع المساحات الخضراء الزائدة ستزيد من المظهر والمظهر التقليدي على الفور. هذا بالتأكيد ديكور زفاف يمكنك إعادة استخدامه بعد اليوم الكبير.
إن ترك الحامل كما هو يعمل بشكل جميل في المساحات الحديثة أو البسيطة، ولكن يمكن لطبقة سريعة من طلاء الرش أن تغير المظهر بالكامل. اللون الأسود غير اللامع يبدو أنيقًا، والنحاس العتيق يميل إلى اللون العتيق، والأبيض الناعم يناسب ديكور المزرعة. إذا قمت بإنشاء عدد قليل من هذه الأشياء، فهي طريقة رائعة لرفع مستوى حمامك بإضافة إضاءة مريحة وبأسعار معقولة. القيمة الحقيقية لهذا DIY هي إمكانية إعادة الاستخدام. بمجرد حصولك على القاعدة، يمكنك تبديل الأزهار والشموع وقتما تشاء.