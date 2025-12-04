كيفية تحويل سلة المهملات السلكية القديمة إلى طاولة جانبية أنيقة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تعد الطاولات الجانبية واحدة من تلك العناصر الوظيفية التي تحدث فرقًا كبيرًا في الغرفة، مما يحسن راحة الجلوس القريبة ويخلق فرصًا للتخزين والتنظيم والديكور لتعزيز الغرفة. عندما تفكر فيهم بهذه الطريقة، فجأة فإن احتمال اختيار القطعة المثالية يحمل المزيد من الضغط. كيف يمكنك العثور على شيء يناسب إحساسك بالأناقة، ويتوافق مع جمالية الغرفة، ولا يكلفك ثروة؟ يمكن دائمًا العثور على الإجابة ضمن مشروع DIY. في هذه الحالة، يتم إعادة تدوير سلة المهملات السلكية الفريدة إلى قطعة أثاث فنية متخصصة. يمكنك إعادة استخدام سلات المهملات القديمة بعدة طرق لاستخدامها داخل منزلك وخارجه، لكن هذه الطريقة تستغرق القليل من الوقت والمال لإنجازها وتؤدي إلى طاولة جانبية رائعة.

ليس من الصعب الحصول على المواد اللازمة لهذا المشروع. سلة النفايات السلكية هي العنصر الأكثر أهمية. إذا لم يكن لديك واحدة تتجول، فاختر واحدة. ابحث عن الصناديق ذات التصميمات الفريدة، مثل سلة المهملات الدائرية الشبكية المعدنية من Walmart، أو سلة المهملات ذات الخيوط الدائرية الخفيفة من Hi.FANCY. إذا لم تجد أيًا من الصناديق عملاً، فيمكنك دائمًا صنع طاولة جانبية أنيقة باستخدام سلال غسيل Dollar Tree بدلاً من ذلك. أي وعاء سلكي بنفس الهيكل والنمط الممتع سيعمل! قم بقياس الحافة واشتري دائرة خشبية أو صينية تقديم أو شاحن مناسب. يجب عليك أيضًا الاستثمار في بعض الأقواس “u”، مثل أشرطة الأنابيب Hpmjz. الآن، أنت جاهز للصناعة.