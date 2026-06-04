كيفية تحويل شجرة اليشم البسيطة إلى قطعة جميلة ومنحوتة

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هل سبق لك أن شاهدت شخصًا يقوم بشيء ما بمهارة وتساءلت كيف سيكون شعورك إذا قمت بذلك بنفسك؟ سواء أكان الأمر يتعلق بالتطريز أو العزف على آلة موسيقية، فإننا غالبًا ما نعجب بالأشخاص الآخرين لإنجازاتهم الإبداعية دون التفكير في أننا يمكن أن نتعلم القيام بنفس الشيء. إحدى الهوايات التي يعتقد الكثير من الناس أنها من اختصاص البستانيين الماهرين حقًا هي البونساي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ عدد متزايد من الجيل Z وجيل الألفية في ممارسة هذه الممارسة البستانية الفنية. في الواقع، تتمتع البونساي بلحظة عالمية. إذا كنت ترغب في تجربتها، فإن نباتات اليشم (Crassula ovata) هي من الأنواع الجيدة للبدء بها – وإن كانت غير تقليدية إلى حد ما. من السهل العثور عليها وهي واحدة من أبسط النباتات التي يمكن نحتها.

نباتات اليشم هي نباتات عصارية متسامحة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقنيات البونساي التطفلية بشكل معتدل. من الصعب قتلهم ويمكن أن يتطلبوا الكثير من التقليم الصعب. إذا كنت تريد أن تجعل نبات اليشم الطويل والطويل يبدو ممتلئًا وصحيًا مرة أخرى، فإن تحويله إلى بونساي سيفعل ذلك. إذا لم يكن لديك نبات اليشم بالفعل، فاسأل أصدقاءك المحبين للنباتات المنزلية عن قطعة لزراعتها أو احصل على نبات اليشم العصاري في وعاء بحجم 4 بوصات مقابل 7 دولارات تقريبًا. بمجرد حصولك على النبات في منزلك، يمكنك اختيار تشكيله تقريبًا بأي نمط بونساي كلاسيكي تفضله: عمودي غير رسمي، مائل، جذر فوق صخرة، تتالي، وغيرها الكثير. يمكنك التقليم بالقدر الذي تريده أو بالقليل منه، واستخدم الأسلاك لتشكيل أغصان نبات اليشم.