كيفية تحويل شجرة اليشم البسيطة إلى قطعة جميلة ومنحوتة

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هل سبق لك أن شاهدت شخصًا يقوم بشيء ما بمهارة وتساءلت كيف سيكون شعورك إذا قمت بذلك بنفسك؟ سواء أكان الأمر يتعلق بالتطريز أو العزف على آلة موسيقية، فإننا غالبًا ما نعجب بالأشخاص الآخرين لإنجازاتهم الإبداعية دون التفكير في أننا يمكن أن نتعلم القيام بنفس الشيء. إحدى الهوايات التي يعتقد الكثير من الناس أنها من اختصاص البستانيين الماهرين حقًا هي البونساي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، بدأ عدد متزايد من الجيل Z وجيل الألفية في ممارسة هذه الممارسة البستانية الفنية. في الواقع، تتمتع البونساي بلحظة عالمية. إذا كنت ترغب في تجربتها، فإن نباتات اليشم (Crassula ovata) هي من الأنواع الجيدة للبدء بها – وإن كانت غير تقليدية إلى حد ما. من السهل العثور عليها وهي واحدة من أبسط النباتات التي يمكن نحتها.
نباتات اليشم هي نباتات عصارية متسامحة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقنيات البونساي التطفلية بشكل معتدل. من الصعب قتلهم ويمكن أن يتطلبوا الكثير من التقليم الصعب. إذا كنت تريد أن تجعل نبات اليشم الطويل والطويل يبدو ممتلئًا وصحيًا مرة أخرى، فإن تحويله إلى بونساي سيفعل ذلك. إذا لم يكن لديك نبات اليشم بالفعل، فاسأل أصدقاءك المحبين للنباتات المنزلية عن قطعة لزراعتها أو احصل على نبات اليشم العصاري في وعاء بحجم 4 بوصات مقابل 7 دولارات تقريبًا. بمجرد حصولك على النبات في منزلك، يمكنك اختيار تشكيله تقريبًا بأي نمط بونساي كلاسيكي تفضله: عمودي غير رسمي، مائل، جذر فوق صخرة، تتالي، وغيرها الكثير. يمكنك التقليم بالقدر الذي تريده أو بالقليل منه، واستخدم الأسلاك لتشكيل أغصان نبات اليشم.
اختيار نمط البونساي ونحت نبات اليشم الخاص بك بما يناسبه
قبل البدء في تشكيل نبات اليشم الخاص بك، عليك اختيار نمط البونساي المفضل لديك. لا توجد قاعدة تنص على ضرورة استخدام الأسلاك. إذا كنت تستخدم أفضل الطرق لتقليم شجرة البونساي للحصول على نبات قوي وصحي، فقد لا تكون هناك حاجة إلى استخدام الأسلاك. ومع ذلك، إذا كنت تريد إجبار النبات على اتخاذ شكل مثير بشكل خاص، مثل الشلال أو المائل أو الأدبي، فستحتاج إليه.
لنحت نبات اليشم، استخدم أسلاك النحاس الملدن أو الألومنيوم المؤكسد. يمكنك الحصول على مجموعة Bonsai Training Wire ذات الخمسة أحجام المبتدئة مقابل حوالي 18 دولارًا والتي تحتوي على أكثر من سلك كافٍ لمشروع بونساي للمبتدئين. سيحمل السلك نبات اليشم بالشكل الذي تريده، لكن الأمر يستغرق بضعة أسابيع إلى عدة أشهر قبل أن يحتفظ النبات بشكله من تلقاء نفسه. قم بثني الفروع تدريجيًا مع مرور الوقت، وتجنب سقي نباتك قبل تشكيل فروعه. نبات اليشم الذي يكون متعطشًا قليلاً يكون أكثر مرونة. لف السلك بلطف حول الفروع الفردية – مع مراعاة أن يكون فضفاضًا قليلاً على الجانب المحكم للغاية – حتى لا يتلف لحاء هذا النبات النضر الناعم. إذا كنت تقوم بتقليم نباتك، فافعل ذلك خلال فترة نموه النشط لإعطاء الجروح وقتًا للشفاء.
لا تنشغل كثيرًا بالكمال – فشجرة البونساي هي فن حي، أما Crassula ovata فهي نبات صغير قوي يعيش في مرطبانات ولا يحتاج إلى أي شيء تقريبًا. مع تقنيات التقليم والأسلاك الصحيحة والكثير من الصبر، سيطور بونساي نبات اليشم الخاص بك جذعًا سميكًا وشكلًا مثيرًا للاهتمام. ضعه في مكان بارز بالقرب من النافذة المواجهة للجنوب حيث يمكنك الاستمتاع بأعمالك اليدوية وأشكال النبات الدرامية.